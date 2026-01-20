Acasă » Știri » De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

De: Diana Cernea 20/01/2026 | 07:50
De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

Potrivit cotidianului The Mirror, Brooklyn Beckham ar fi recurs la un gest extrem față de propriii părinți, cerându-le oficial să înceteze orice contact direct cu el, pentru a-și proteja sănătatea mintală.

„A făcut-o pentru a se proteja”

Brooklyn Beckham, în vârstă de 26 de ani, le-ar fi trimis lui David și Victoria Beckham o scrisoare legală prin care le solicita să nu îl mai contacteze direct, cerând ca orice comunicare să se facă exclusiv prin intermediul avocaților săi. Decizia, spun surse apropiate familiei, nu a fost una impulsivă, ci motivată de impactul emoțional pe care l-au avut asupra lui postările din social media ale părinților, în care era etichetat sau menționat public.

Brooklyn le-ar fi explicat prietenilor că și-ar fi dorit ca orice tentativă de reconciliere să aibă loc „în privat”, nu în văzul întregii lumi, pe platforme precum Instagram. Potrivit unei surse, situația a escaladat după ce solicitările sale repetate de a fi lăsat în pace nu ar fi fost respectate. „Ajunsese să îi afecteze sănătatea mintală… a fost o formă de autoapărare”, a declarat aceeași sursă.

Tensiuni majore și acuzații de misoginism

În mod ironic, după trimiterea notificării legale, Brooklyn ar fi simțit că lucrurile s-au agravat. Victoria Beckham ar fi apreciat una dintre fotografiile lui, iar David Beckham a postat de Crăciun o imagine alb-negru din copilăria fiului său. La scurt timp, Brooklyn i-ar fi blocat pe ambii părinți pe rețelele sociale, relatează The Mirror.

Un alt punct sensibil este percepția lui Brooklyn că părinții lui continuă să îl trateze ca pe un copil, nu ca pe un adult cu propria lui viață. „Chiar și postarea de Crăciun a tatălui său îl înfățisa pe Brooklyn copil mic”, a comentat un prieten apropiat.

În paralel, tânărul este profund rănit de speculațiile potrivit cărora soția sa, Nicola Peltz, ar fi responsabilă pentru ruptura din familie. Surse apropiate cuplului descriu aceste afirmații drept „sexiste și misogine”. „Este o poveste veche de când lumea: dăm vina pe femeie pentru deciziile bărbatului. Brooklyn nu acceptă ca soția lui să fie demonizată în acest fel”, a precizat o sursă.

David și Victoria Beckham au fost „devastați” de primirea scrisorii legale și susțin, prin apropiați, că fiecare mesaj trimis fiului lor a venit din dorința sinceră de a repara relația. „Ei fac doar ceea ce ar face orice părinte. Îl iubesc enorm pe Brooklyn și vor fi mereu acolo pentru el”, a declarat un prieten al familiei.

Ruptura s-a adâncit după ce Brooklyn și Nicola au lipsit de la aniversarea de 50 de ani a lui David, iar ulterior nu i-au invitat pe soții Beckham la ceremonia lor de reînnoire a jurămintelor. Cu toate acestea, se pare că Brooklyn păstrează legătura cu bunicii săi, semn că nu toate ușile au fost închise.

CITEȘTE ȘI:  

Victoria Beckham, dezvăluiri dureroase despre tulburările alimentare: „Am ascuns totul, chiar și de David”

Ritualul de beauty al Victoriei Beckham. Ce face zilnic pentru a arăta impecabil la 50 de ani

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Unul dintre cele mai costisitoare divorțuri din lume! Femeia care a primit 8 miliarde de dolari de la fostul soț
Showbiz internațional
Unul dintre cele mai costisitoare divorțuri din lume! Femeia care a primit 8 miliarde de dolari de la…
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu toc Yeezy!”
Showbiz internațional
Kim Kardashian rămâne o fană a creațiilor fostului soț Kanye West: „Nimic nu se compară cu pantofii cu…
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în curtea unei școli
Mediafax
Caz IREAL! Un copil de 4 ani a fost găsit cu canabis în...
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate...
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe ruși că liderul lor s-a scufundat în apa înghețată de Bobotează
Adevarul
Minciuna lui Putin: de ce Kremlinul folosește imagini vechi pentru a-i păcăli pe...
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare. Care sunt îngrijorările națiunilor invitate
Digi24
Consiliul pentru Pace al lui Trump se confruntă deja cu solicitări de schimbare....
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și 2027
Mediafax
Viitori miri, atenție! Perioadele în care NU se oficiază nunți în 2026 și...
Parteneri
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani. Cum arată și cu ce se ocupă după ce a învins cancerul de piele?
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Îți mai aduci aminte de Fata Morgana? A trecut prin multe schimbări în ultimii ani....
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model: „Să aveți la ce vă uita”
Prosport.ro
„Zeița frumuseții” a renunțat la sportul de performanță la 19 ani și a devenit model:...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore la acest capitol: „Fără trafic aglomerat și plăcut pentru pietoni”
Click.ro
Cel mai curat oraș din lume se află în Europa. A depășit chiar și Singapore...
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european: „Este o capcană pusă de Putin și Trump”
Digi 24
Noul proces de aderare la UE, aflat în dezbatere, a speriat statele membre. Diplomat european:...
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul a plâns în fața judecătorilor
Digi24
VIDEO Dorian Popa a ajuns cu nasul bandajat la un nou termen de judecată. Influencerul...
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
Promotor.ro
2026: Reguli noi la vânzarea mașinilor SH. Cine plătește impozitul auto și până când
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Alo! Iubito, în ce ești acum îmbrăcată?
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
go4it.ro
Mr. DIY se lansează în România: Mouse la 20 lei și căști la 29 lei
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Descopera.ro
Erupție colosală pe Soare! Plasma se îndreaptă spre Pământ
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
Go4Games
Cine este actorul ales pentru rolul principal din viitorul serial God of War
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul Ştefan Popescu
Gandul.ro
DAVOS, nu! ONU, nu! „Priorităţile” de politică externă ale lui Nicuşor Dan, explicate de politologul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Câte cuvinte au scoțienii pentru zăpadă? Un joc de iarnă care spune mai mult decât pare
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Ce problemă are Dorian Popa după operație. Prin ce trece: „Nu știu ce mi-a pus doctorul în nas”
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Gabi Tamaș, exclus din echipa Faimoșilor de la Survivor. Trece în tribul Războinicilor!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
Spaghetti alla Caprese, direct din Capri – Pasta Queen îți șoptește o rețetă simplă, perfettissima!
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
„Siberia” României: Orașul în care meteorologii Accuweather anunță -30 grade Celsius
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
BANC | Bulă și femeia misterioasă: „Unde ai fost toată viața mea?”
Vezi toate știrile
×