De ce i-a blocat Brooklyn Beckham pe părinții lui, David și Victoria? Motivul dureros din spatele rupturii de familie

Potrivit cotidianului The Mirror, Brooklyn Beckham ar fi recurs la un gest extrem față de propriii părinți, cerându-le oficial să înceteze orice contact direct cu el, pentru a-și proteja sănătatea mintală.

„A făcut-o pentru a se proteja”

Brooklyn Beckham, în vârstă de 26 de ani, le-ar fi trimis lui David și Victoria Beckham o scrisoare legală prin care le solicita să nu îl mai contacteze direct, cerând ca orice comunicare să se facă exclusiv prin intermediul avocaților săi. Decizia, spun surse apropiate familiei, nu a fost una impulsivă, ci motivată de impactul emoțional pe care l-au avut asupra lui postările din social media ale părinților, în care era etichetat sau menționat public.

Brooklyn le-ar fi explicat prietenilor că și-ar fi dorit ca orice tentativă de reconciliere să aibă loc „în privat”, nu în văzul întregii lumi, pe platforme precum Instagram. Potrivit unei surse, situația a escaladat după ce solicitările sale repetate de a fi lăsat în pace nu ar fi fost respectate. „Ajunsese să îi afecteze sănătatea mintală… a fost o formă de autoapărare”, a declarat aceeași sursă.

Tensiuni majore și acuzații de misoginism

În mod ironic, după trimiterea notificării legale, Brooklyn ar fi simțit că lucrurile s-au agravat. Victoria Beckham ar fi apreciat una dintre fotografiile lui, iar David Beckham a postat de Crăciun o imagine alb-negru din copilăria fiului său. La scurt timp, Brooklyn i-ar fi blocat pe ambii părinți pe rețelele sociale, relatează The Mirror.

Un alt punct sensibil este percepția lui Brooklyn că părinții lui continuă să îl trateze ca pe un copil, nu ca pe un adult cu propria lui viață. „Chiar și postarea de Crăciun a tatălui său îl înfățisa pe Brooklyn copil mic”, a comentat un prieten apropiat.

În paralel, tânărul este profund rănit de speculațiile potrivit cărora soția sa, Nicola Peltz, ar fi responsabilă pentru ruptura din familie. Surse apropiate cuplului descriu aceste afirmații drept „sexiste și misogine”. „Este o poveste veche de când lumea: dăm vina pe femeie pentru deciziile bărbatului. Brooklyn nu acceptă ca soția lui să fie demonizată în acest fel”, a precizat o sursă.

David și Victoria Beckham au fost „devastați” de primirea scrisorii legale și susțin, prin apropiați, că fiecare mesaj trimis fiului lor a venit din dorința sinceră de a repara relația. „Ei fac doar ceea ce ar face orice părinte. Îl iubesc enorm pe Brooklyn și vor fi mereu acolo pentru el”, a declarat un prieten al familiei.

Ruptura s-a adâncit după ce Brooklyn și Nicola au lipsit de la aniversarea de 50 de ani a lui David, iar ulterior nu i-au invitat pe soții Beckham la ceremonia lor de reînnoire a jurămintelor. Cu toate acestea, se pare că Brooklyn păstrează legătura cu bunicii săi, semn că nu toate ușile au fost închise.

