Ritualul de beauty al Victoriei Beckham. Ce face zilnic pentru a arăta impecabil la 50 de ani

De: Simona Tudorache 10/01/2026 | 07:20
Victoria Beckham are 50 de ani, dar nu și-a arătat niciodată vârsta. Vedeta care a reușit să construiască un imperiu al modei și frumuseții, dincolo de succesul soțului ei, își bazează rutina de îngrijire pe câteva reguli stricte. Victoria folosește produse din gama proprie, „Victoria Beckham Beauty‟, cum sunt cremele hidratante, și își face de cinci ori pe săptămână masaj facial.

Pe lângă aceste produse, Beckham apelează și la alte instrumente de îngrijire a pielii pe care le folosește pentru a-și menține tenul într-o formă perfectă. Ea a postat pe Instagram o fotografie în care se vede că folosește o lampă LED atât cu lumină roșie, cât și albastră, pentru a stimula producția de colagen, a reduce inflamația și a elimina bacteriile. Ba mai mult, știe când să lase anumite practici de îngrijire a pielii în seama profesioniștilor, așa că folosește măști special create pentru ea de către Melanie Gran.

Ce a învățat-o Anastasia Soare pe Victoria Beckham

Pentru a combate daunele provocate de soare și de apa dură din Londra, Beckham are tendința de a purta o pălărie pe tot parcursul verii. Ea a creat o gamă de produse pentru sănătatea părului pe care le folosește și singură.

„Mulți oameni din afara Americii s-ar putea să nu fi auzit de acest produs, se eliberează pe bază de rețetă și stimulează creșterea părului”, explică ea în legătură cu Latisse.

„Când îl cumperi, primești o grămadă de pensule mici care se potrivesc cu picăturile. Eu îl folosesc pe partea inferioară a genelor și în partea de sus – trebuie să te asiguri că nu-ți intră în ochi, deoarece, în acest fel, poți să te trezești cu pete maronii. Am folosit o cantitate generoasă și pe sprâncene, și au crescut complet la loc. Am trecut prin faze în care am încetat să-l mai folosesc și am observat o mare diferență. Anastasia Soare mi l-a recomandat”, precizează ea.

Ce produs de 20 de dolari folosește Victoria Beckham

Mâinile ne trădează întotdeauna vârsta, dar Beckham a avut întotdeauna grijă de extremitățile sale, care contribuie la strălucirea ei fără vârstă.

„Îmi place Weleda Skin Food (20 de dolari)”, precizează ea pentru Harper’s Bazaar, „Îl folosesc pe mâini dimineața și seara”.

Victoria Beckham consideră că un somn sănătos este esențial.

„A devenit o parte cheie a practicii mele de autoîngrijire”.

Ba mai mult, nu petrece mult timp în fața ecranelor.

„Îmi pun telefonul deoparte înainte de culcare. De asemenea, îmi place să țin cristale pe noptieră”, spune ea.

