Ex vedeta Antena 1 a luat foc, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată: „Tupeiste și nesimțite”

Laura Giurcanu a reacționat în mediul online, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată. Ea a spus că este una dintre cele mai des primite întrebări, iar asta nu se întâmplă doar online, ci și în realitate. Fanii ei au crezut că este însărcinată după o postare în care a apărut cu o burtă suspectă.

Laura Giurcanu este una dintre cele mai urmărite persoane din online. Ea împărtășește totul cu urmăritorii ei. Inclusiv ceea ce o nemulțumește. Fosta vedetă de la Antena 1 a răbufnit și a reacționat pe platformele sale de socializare.

După ce, în mai multe postări ale vedetei de pe internet, în care a apărut cu o burtică mai mare decât de obicei, fanii ei au luat-o la întrebări. Ei erau convinși că Laura este însărcinată. În urma întrebărilor repetitive despre sarcină, Laura Giurcanu a răbufnit. Ea a oprit presupunerile că ar fi însărcinată și a negat vehement.

Ce răspuns a dat Laura Giurcanu în urma întrebărilor despre sarcină

Pentru că nu a mai acceptat această întrebare, vedeta a răbufnit și a reacționat imediat. Aceasta spune că întrebarea despre o presupusă sarcină este una intimă și nu ar trebui să conteze pentru alții un astfel de detaliu important. Ea a mărturisit că nu s-a simțit deloc confortabil în urma acestor întrebări, ba mai mult le-a spus urmăritorilor ei să nu pună o astfel de întrebare niciodată unei femei.

Una dintre cele mai nepotrivite, tupeiste și chiar nesimțite întrebări este: Ești însărcinată? Chiar dacă cel care întreabă are o intenție, nu știu ce intenție, că nu e treaba ta, dar să zicem că are un gând pozitiv față de asta, nu ar trebui niciodată să întrebi asta o femeie, pentru că nu știi prin ce trece o femeie, în special cu corpul ei și real, nu toate femeile au stomacul plat. Poate unele femei sunt balonate, poate unele femei nu au stomacul plat niciodată și real nu ar trebui să fie treaba noastră. Este o întrebare intimă (…) Eu am primit această întrebare, chiar și în realitate (…) Nu bebe, așa sunt eu, nu ar trebui să faceți asta niciodată, a transmis Laura Giurcanu pe TikTok.

