Acasă » Știri » Ex vedeta Antena 1 a luat foc, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată: „Tupeiste și nesimțite”

Ex vedeta Antena 1 a luat foc, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată: „Tupeiste și nesimțite”

De: Denisa Crăciun 25/02/2026 | 09:53
Ex vedeta Antena 1 a luat foc, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată: „Tupeiste și nesimțite”
Laura Giurcanu

Laura Giurcanu a reacționat în mediul online, după ce a fost întrebată dacă este însărcinată. Ea a spus că este una dintre cele mai des primite întrebări, iar asta nu se întâmplă doar online, ci și în realitate. Fanii ei au crezut că este însărcinată după o postare în care a apărut cu o burtă suspectă.

Laura Giurcanu este una dintre cele mai urmărite persoane din online. Ea împărtășește totul cu urmăritorii ei. Inclusiv ceea ce o nemulțumește. Fosta vedetă de la Antena 1 a răbufnit și a reacționat pe platformele sale de socializare.

După ce, în mai multe postări ale vedetei de pe internet, în care a apărut cu o burtică mai mare decât de obicei, fanii ei au luat-o la întrebări. Ei erau convinși că Laura este însărcinată. În urma întrebărilor repetitive despre sarcină, Laura Giurcanu a răbufnit. Ea a oprit presupunerile că ar fi însărcinată și a negat vehement.

Ce răspuns a dat Laura Giurcanu în urma întrebărilor despre sarcină

Pentru că nu a mai acceptat această întrebare, vedeta a răbufnit și a reacționat imediat. Aceasta spune că întrebarea despre o presupusă sarcină este una intimă și nu ar trebui să conteze pentru alții un astfel de detaliu important. Ea a mărturisit că nu s-a simțit deloc confortabil în urma acestor întrebări, ba mai mult le-a spus urmăritorilor ei să nu pună o astfel de întrebare niciodată unei femei.

Una dintre cele mai nepotrivite, tupeiste și chiar nesimțite întrebări este: Ești însărcinată? Chiar dacă cel care întreabă are o intenție, nu știu ce intenție, că nu e treaba ta, dar să zicem că are un gând pozitiv față de asta, nu ar trebui niciodată să întrebi asta o femeie, pentru că nu știi prin ce trece o femeie, în special cu corpul ei și real, nu toate femeile au stomacul plat. Poate unele femei sunt balonate, poate unele femei nu au stomacul plat niciodată și real nu ar trebui să fie treaba noastră. Este o întrebare intimă (…) Eu am primit această întrebare, chiar și în realitate (…) Nu bebe, așa sunt eu, nu ar trebui să faceți asta niciodată, a transmis Laura Giurcanu pe TikTok.

VEZI ȘI: Legătura dintre Aris Eram și Bianca, noua concurentă de la Survivor 2026. Trecutul a ieșit la iveală!

Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
E bun de plată! Artistul din România, obligat să achite 30.000 de lei despăgubiri după ce a distrus apartamentul vecinei
Știri
E bun de plată! Artistul din România, obligat să achite 30.000 de lei despăgubiri după ce a distrus…
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze creditele bancare
Știri
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze…
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o acuzatoare a lui Donald Trump
Mediafax
Zeci de documente FBI lipsesc din dosarul Epstein, inclusiv interviuri legate de o...
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
Gandul.ro
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma...
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost...
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe...
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile ministrului Cseke Attila
Digi24
VIDEO Câte zile rămâi fără permis dacă nu plătești amenzile de circulație. Explicațiile...
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț față de avizele” instituțiilor competente
Mediafax
Sindicatul angajaților din aparatul Guvernului acuză adoptarea OUG privind reforma administrației „în dispreț...
Parteneri
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de...
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Prosport.ro
FOTO. Ana Maria e considerată cea mai frumoasă fotbalistă din lume!
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit...
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei linge pe degete
Click.ro
Rețeta genială de pizza pe care Deea Maxer o face la micul dejun. Te vei...
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două săptămâni: Poliția a găsit rămășițe umane
Digi 24
Cazul ciudat al unui bunic australian răpit din greșeală de mafioți și dispărut de două...
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada Ucraina și de ce nimeni nu le-a crezut
Digi24
Cum au aflat serviciile secrete CIA și MI6 despre planurile lui Putin de a invada...
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de...
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub apă
go4it.ro
Fără Waze și GPS în adâncuri. Secretul navigării submarinelor care stau luni de zile sub...
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Go4Games
Trilogia originală va fi complet refacută pentru PlayStation 5
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre în vigoare de la 1 septembrie 2026
Gandul.ro
Rămâi fără permis auto, dacă nu îți plătești amenzile. Noua lege ar urma să intre...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de meciurile cu Slobozia și Craiova
„EXCLUSIV RAPID” – înainte de meciurile cu Slobozia și Craiova
Vedeta TV a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului nu este cunoscută încă
Vedeta TV a murit la doar 43 de ani. Cauza decesului nu este cunoscută încă
Fiica unui celebru actor a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit medicii legiști ...
Fiica unui celebru actor a fost găsită moartă în propria ei casă. Ce au descoperit medicii legiști la autopsie
E bun de plată! Artistul din România, obligat să achite 30.000 de lei despăgubiri după ce a distrus ...
E bun de plată! Artistul din România, obligat să achite 30.000 de lei despăgubiri după ce a distrus apartamentul vecinei
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze creditele ...
Băncile din România nu mai au cui să dea bani. De ce nu mai vor firmele să contracteze creditele bancare
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, „Hanțu” se afișează cu ...
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, „Hanțu” se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Vezi toate știrile
×