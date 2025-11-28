Acasă » Știri » Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: ”Mi-am bătut joc de corpul meu!”

Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: "Mi-am bătut joc de corpul meu!"

De: Maria Roșca 28/11/2025 | 23:40
Laura Giurcanu, decizie radicală după ce a pierdut lupta cu kilogramele: "Mi-am bătut joc de corpul meu!"
Laura Giurcanu/ sursă foto: social media
Laura Giurcanu a dat de belea! Influencerița are de ”luptă” cu kilogramele nedorite, surplus care îi dă mari bătăi de cap. Nu a ținut niciodată cură de slăbire, însă acum este decisă să revină la silueta din ”tinerețe”.

Laura Giurcanu a ajuns într-un punct al vieții sale în care a fost nevoită să facă anumite schimbări drastice. În ultima perioadă, influencerița s-a pricopsit cu ceva kilograme în plus, motiv pentru care a ajuns să își ascundă corpul în spatele unor haine oversize.

Laura Giurcanu: ”Îmi place foarte mult să mănânc”

Pentru început, Laura Giurcanu are de gând să renunțe la alimentele care îi plac cel mai mult (paste, hamburgeri, pâine, shaorma etc), urmând să le înlocuiască cu feluri de mâncare ce conțin proteină.

”Voi elimina carbohidrații, pâinea, burgerii, shaormele și din astea… trebuie eliminate sau mâncate rar. Să mănânc mai mult proteină”, a spus Laura Giurcanu.

Laura Giurcanu s-a pus pe slăbit/ sursă foto: social media

Laura Giurcanu recunoaște că îi place să se mănânce tot felul de delicatese, însă până acum nu a avut probleme cu greutatea și nici nu a fost nevoită să țină vreo dietă. Pe lângă asta, metabolismul i-a permis să își facă aproape toate poftele culinare.

”Încerc să am o dietă echilibrată, sincer. Nu am ținut niciodată diete, să am o schimbare bruscă sau extremă, dar încerc cât de sănătos pot, în mare parte din timp, dar să-mi mai fac și poftele, că până la urmă e bună mâncarea. Mie îmi place foarte mult să mănânc. Îmi place să mănânc tot, orice: burgeri, paste, salate, carne, fructe de mare, pește, hotdoguri”, a mai zis ea.

×