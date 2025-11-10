Acasă » Știri » De ce a renunțat Laura Giurcanu la modeling, de fapt. Chinul din spatele industriei: „Niște apartamente oribile”

De ce a renunțat Laura Giurcanu la modeling, de fapt. Chinul din spatele industriei: „Niște apartamente oribile”

De: Denisa Iordache 10/11/2025 | 15:59
Laura Giurcanu a vorbit despre decizia de a renunța la modeling, după o carieră de câțiva ani. Influencerița a făcut primii pași în industrie, dar nu regretă această decizie. Află mai multe detalii în rândurile de mai jos!

Laura Giurcanu a devenit cunoscută după participarea și câștigarea competiției Next Top Model by Cătălin Botezatu. La doar 14 ani, ea a devenit cea mai tânără câștigătoare din istoria show-ului și a pus mâna pe premiul de 70.000 de euro.

De ce a renunțat Laura Giurcanu la modeling

Au urmat experiențe frumoase, precum călătorii în diferite țări prin prisma job-ului, dar ea a mărturisit că nu a vrut să meargă mai departe. Motivul? Singurătatea.

Ea începuse să aibă contracte prin străinătate încă din clasa a IX-a și a mărturisit că partea materială nu e așa cum își imaginează lumea. Laura Giurcanu se simțea singură, iar vârsta fragedă a contribuit la decizia ei. Cu toate astea, nu regretă că a renunțat.

„Cred că mă simțeam foarte singură. Eram plecată aproape constant timp de cinci ani. Toată perioada liceului am fost plecată. (…) Eram singură în cele mai frumoase locuri din lume, văzusem deja extrem de multe țări, călătoream, aveam proiecte interesante, nu făceam atât de mulți bani pe cât s-ar crede, pentru că sunt și cheltuieli foarte mari mai ales când ești la început. (…) Stăteam în niște apartamente oribile și costau extraordinar de mult. (…) Nu mă mai simțeam împlinită. Eram foarte mică, mi se părea că viața abia începe pentru mine și nu știam dacă voiam să-mi petrec viața singură pe drumuri”, a spus Laura Giurcanu, pe TikTok.

