Laura Giurcanu iubește din nou? Cum s-a filmat fostul model și ce element bizar a apărut în cadru

Laura Giurcanu pare hotărâtă să nu lase internetul să respire în liniște prea mult. După o perioadă în care a preferat discreția, cel puțin în ceea ce privește viața sentimentală, influencerița a revenit în atenția fanilor cu un TikTok care a ridicat mai multe semne de întrebare decât un test de inteligență.

Într-un clip aparent banal, filmat relaxat, de pe pat, Laura fredonează o melodie virală și lasă camera să surprindă, accidental, mâna unui bărbat tatuat. Coincidență sau strategie de marketing personal? Poate vedeta chiar vrea să le transmită fanilor că este fericită și împlinită, dar cu toate astea prea devreme să dezvăluie alături de cine se afla.

În ce ipostază a apărut Laura Giurcanu alături de un bărbat

Lucrurile au devenit și mai interesante când, în alt clip postat la scurt timp, din același decor familiar, același pat sau canapea, s-a strecurat în cadru un detaliu care n-a trecut neobservat: o piesă de lenjerie intimă. Nu e clar dacă era vorba despre un sutien sau o pereche de chiloți.

Oare cine este bărbatul din patul influenceriței? Mulți ar putea paria că ar fi vorba despre fostul ei iubit, cu care a avut o relație intens discutată în trecut. Dar există și varianta mai recentă, surprinsă de CANCAN, când Laura a fost surprinsă în vară cu un bărbat, în ipostaze apropiate. (VEZI AICI) Nimeni nu poate spune sigur dacă e unul, celălalt sau, poate, o a treia opțiune. Cert este că Laura Giurcanu știe să păstreze misterul acolo unde trebuie.

Fie că este vorba despre o împăcare discretă sau despre un nou început sentimental, influencerița pare să se simtă confortabil în acest scenariu nou. Poate fostul model își încearcă din nou norocul în dragoste, cine știe.

În mod repetat, influencerița a demonstrat că nu se teme să împărtășească momente delicate, fie că este vorba despre experiențe profesionale, fie despre aspecte intime din viața sa amoroasă. Tocmai de aceea, în urmă cu o lună, apariția sa alături de fostul partener a ridicat sprâncene și a deschis o nouă rundă de speculații. (VEZI AICI)

LAURA GIURCANU ÎȘI JOACĂ DIN NOU CĂRȚILE AMOROASE! CUM A FOST SURPRINSĂ CU FOSTUL IUBIT