Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un strop de tristețe.

Cu niște glume nesărate, un entuziasm exagerat și un brad împodobit cu seriozitatea unui strateg pe front, Meghan își propune să le demonstreze tuturor că e Regina Crăciunului. Doar că, în realitate, emisiunea ei e mai degrabă deplasată și penibilă.

Sfaturi „revoluționare” despre Crăciun și o vervă obositoare chiar și de privit

Sezonul sărbătorilor ar trebui să fie liniștit, cald și plin de magie – însă în California, Meghan Markle pare să trăiască un cu totul alt Crăciun. În noul ei program de pe Netflix, „With Love, Meghan: Holiday Celebration”, ducesa transformă împodobirea bradului într-un maraton febril și absolut extenuant.

Ediția specială de Crăciun a emisiunii e presărată cu explicații pe care orice copil de trei ani le știe: că un brad se împodobește o dată pe an, că un calendar advent are surprize zilnice, că „e sezonul cadourilor”. În timp ce enumeră aceste „noi descoperiri”, Meghan ignoră cu grație elefanții din încăpere: familia ei, relațiile destrămate, interviurile explozive și distanța de 5.000 de mile față de fosta ei viață regală.

Pe fundal, ea se plimbă prin bucătărie cu un ceas Cartier la mână și un diamant cât o prună, chicotind la propriile glume. Iar când spune de patru ori că își face singură curat, devine clar că a repetat discursul în oglindă. Până și beagle-ul ei Guy pare nedumerit.

Invitați confuzi, situații penibile și evadarea lui Harry din cămară

La petrecerea de Crăciun a ducesei Meghan, fiecare invitat este întâmpinat cu un entuziasm care ar speria și un elf. Restauratorul Will Guidara primește nu doar gustări tematice, ci și o întreagă lecție de „distracție organizată”. Când acesta îi spune, subtil, că gazdele obsedate să impresioneze uită motivul real al unei cine, Meghan pare să rămână pentru prima dată fără replică.

Cel mai stânjenitor moment? O coroniță din legume crude făcută pentru Naomi Osaka, jucătoarea de tenis care n-a întâlnit-o niciodată pe Meghan și care, judecând după față, nici nu plănuiește s-o facă prea curând. Interacțiunea pare atât de forțată, încât privitorul simte nevoia să schimbe programul, în loc să-și ia bolul cu popcorn.

Apoi vine un moment greu de privit: pijama-party-ul. Meghan îi explică entuziasmată lui Naomi Osaka că oboseala de părinte cu copil mic „îți umple sufletul”, iar răspunsul timid al lui Naomi – un „mda” spus printre dinți – e atât de neconvingător încât șterge și bruma de spirit festiv rămas.

Spre final, își face apariția și Harry, ce pare scos dintr-un colț uitat al casei. Când vede o combinație bizară de legume care se vrea a fi o salată, reacționează cu oroare, dând ochii peste cap – iar publicul nu poate decât să-i dea dreptate.

„With Love, Meghan: Holiday Celebration” este deja pe Netflix. Dacă îți trebuie popcorn, pregătește-l înainte — odată ce începe emisiunea, vei rămâne pironit în fața ecranului, fie de fascinație, fie regretând amarnic că ai dat ‘play’.