Acasă » Știri » Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un strop de tristețe.

Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un strop de tristețe.

De: Diana Cernea 05/12/2025 | 07:20
Emisiunea de Crăciun a Ducesei Meghan: Un episod festiv plin de agitație, veselie forțată și un strop de tristețe.
Galerie foto - poza 1
Galerie foto - poza 2
Galerie foto - poza 3
Galerie foto - poza 4
4 poze
Vezi galeria foto

Cu niște glume nesărate, un entuziasm exagerat și un brad împodobit cu seriozitatea unui strateg pe front, Meghan își propune să le demonstreze tuturor că e Regina Crăciunului. Doar că, în realitate, emisiunea ei e mai degrabă deplasată și penibilă.

Sfaturi „revoluționare” despre Crăciun și o vervă obositoare chiar și de privit

Sezonul sărbătorilor ar trebui să fie liniștit, cald și plin de magie – însă în California, Meghan Markle pare să trăiască un cu totul alt Crăciun. În noul ei program de pe Netflix, „With Love, Meghan: Holiday Celebration”, ducesa transformă împodobirea bradului într-un maraton febril și absolut extenuant.

Ediția specială de Crăciun a emisiunii e presărată cu explicații pe care orice copil de trei ani le știe: că un brad se împodobește o dată pe an, că un calendar advent are surprize zilnice, că „e sezonul cadourilor”. În timp ce enumeră aceste „noi descoperiri”, Meghan ignoră cu grație elefanții din încăpere: familia ei, relațiile destrămate, interviurile explozive și distanța de 5.000 de mile față de fosta ei viață regală.

De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit. Trucurile oferite de experții auto
De ce ștergătoarele de parbriz fac zgomot și cum poți scăpa de scârțâit....
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Pe fundal, ea se plimbă prin bucătărie cu un ceas Cartier la mână și un diamant cât o prună, chicotind la propriile glume. Iar când spune de patru ori că își face singură curat, devine clar că a repetat discursul în oglindă. Până și beagle-ul ei Guy pare nedumerit.

Invitați confuzi, situații penibile și evadarea lui Harry din cămară

La petrecerea de Crăciun a ducesei Meghan, fiecare invitat este întâmpinat cu un entuziasm care ar speria și un elf. Restauratorul Will Guidara primește nu doar gustări tematice, ci și o întreagă lecție de „distracție organizată”. Când acesta îi spune, subtil, că gazdele obsedate să impresioneze uită motivul real al unei cine, Meghan pare să rămână pentru prima dată fără replică.

Cel mai stânjenitor moment? O coroniță din legume crude făcută pentru Naomi Osaka, jucătoarea de tenis care n-a întâlnit-o niciodată pe Meghan și care, judecând după față, nici nu plănuiește s-o facă prea curând. Interacțiunea pare atât de forțată, încât privitorul simte nevoia să schimbe programul, în loc să-și ia bolul cu popcorn.

Apoi vine un moment greu de privit: pijama-party-ul. Meghan îi explică entuziasmată lui Naomi Osaka că oboseala de părinte cu copil mic „îți umple sufletul”, iar răspunsul timid al lui Naomi – un „mda” spus printre dinți – e atât de neconvingător încât șterge și bruma de spirit festiv rămas.

Spre final, își face apariția și Harry, ce pare scos dintr-un colț uitat al casei. Când vede o combinație bizară de legume care se vrea a fi o salată, reacționează cu oroare, dând ochii peste cap – iar publicul nu poate decât să-i dea dreptate.

„With Love, Meghan: Holiday Celebration” este deja pe Netflix. Dacă îți trebuie popcorn, pregătește-l înainte — odată ce începe emisiunea, vei rămâne pironit în fața ecranului, fie de fascinație, fie regretând amarnic că ai dat ‘play’.

Tags:
Iți recomandăm
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Știri
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ca un film de la Hollywood!
Știri
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ca un…
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Mediafax
Ce soluții găsesc românii pentru facturile mari de la energie
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig pe cel mai înalt munte din Austria
Adevarul
Bărbat acuzat de omor, după ce și-a lăsat iubita să moară de frig...
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu un act ce justifică războiul
Digi24
Dmitri Medvedev amenință „nebuna Uniune Europeană”: confiscarea activelor rusești ar fi echivalentă cu...
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026. Anunțul meteorologilor
Mediafax
Ce se întâmplă cu vremea în România până în primele zile din 2026....
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un ultim omagiu: „Adio, Everestul muzicii rock!” Fiica lui e un munte de durere
Click.ro
Cutremurător! Coadă la priveghiul lui Artan, ca în comunism! Sute de persoane i-au adus un...
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi” cu sprijinul lui Putin
Digi 24
Rusia: Biserica Ortodoxă a fuzionat cu Statul. Patriarhul Kirill a rescris porunca „Să nu ucizi”...
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Digi24
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
Promotor.ro
Cea mai bine vândută mașină din România, în noiembrie: Doar bulgarii mai cumpără acest model
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
go4it.ro
Ce au căutat românii pe Google în 2025?
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Descopera.ro
SUCUL care face MINUNI pentru corp peste noapte
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Gandul.ro
Ce amenzi riști pentru lipsa triunghiurilor, a trusei medicale și stingătorului în 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din ...
Starea de sănătate a lui Donald Trump, sub semnul întrebării. Președintele american a adormit din nou în timpul unei reuniuni
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Cod roșu în România! ANM a emis o avertizare imediată: care sunt zonele afectate
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Nuntă surpriză în Guvernul României. Premierul Ilie Bolojan s-ar fi căsătorit în secret
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ...
Martin Scorsese, Tilda Swinton și A$AP Rocky coboară în metrou pentru Chanel. O prezentare de modă ca un film de la Hollywood!
Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului ...
Ciclonul european Cassio face ravagii în Europa! România, afectată și ea de efectele fenomenului extrem
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul ...
Concubina lui Ilie Bolojan, apariție impecabilă la Viena. Cum s-a prezentat Ioana, de mână cu premierul României
Vezi toate știrile
×