Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic

De: David Ioan 05/12/2025 | 11:14
Îți mai amintești de Beatrice de la Like Chocolate? Boala a schimbat-o dramatic
Cum arată în prezent Beatrice de la trupa Like Chocolate. Foto: Social media
Showbizul românesc este zguduit de vestea că Beatrice Andrei, fosta solistă a trupei Like Chocolate, trece printr-o încercare extrem de grea. Artista, stabilită de ani buni în Statele Unite, a primit diagnosticul de leucemie, la doar 34 de ani.

Beatrice a cunoscut succesul încă din adolescență, când a făcut parte din trupa Shock, manageriată de Sandel Bălan, tatăl Andreei Bălan. Ulterior, s-a remarcat în Like Chocolate, cu hitul „Maria, Maria”, în colaborare cu Alex Mica. Retrasă din muzică în urmă cu câțiva ani, ea s-a dedicat sportului, devenind antrenor de fitness în New York.

De la hituri în topuri, la lupta cu boala

Vestea bolii lui Beatrice a fost un șoc pentru fostul ei impresar, Sandel Bălan.

 „Alaltăieri seară am vorbit cu ea. Eu am un regret foarte mare, știind-o pe ea, fostă sportivă de performanță, care și-a început o viață nouă acolo, în New York: este căsătorită, are un băiețel… Nu mi-a picat deloc bine această veste. Am rămas să mai vorbim zilele acestea”, a declarat acesta.

Impresarul a încercat să o încurajeze:

 „Am încurajat-o aseară, când am vorbit cu ea. Pur și simplu m-a dărâmat această veste, știind-o pe ea cât este de puternică: sportivă națională și internațională, a câștigat la probe de viteză tot ce se putea câștiga. I-am spus că o știu o fată puternică, am sfătuit-o să gândească tot timpul pozitiv, pentru că, dacă te gândești că te vei face bine în cel mai scurt timp, lucrul acesta se va întâmpla. I-am dat un vibe mai pozitiv. Dar nu am simțit-o în discuție ca fiind în zona de depresie sau ceva de genul acesta; dimpotrivă, este încrezătoare că va rezolva, și eu sunt convins că se va rezolva acest lucru.”

Bianca, fosta colegă din trupa Shock, a aflat despre boală de pe rețelele sociale și a spus:

„Eu am aflat, ca toată lumea de altfel, de pe social media, la două zile după ce i s-a pus acest diagnostic. I-am scris și am întrebat ce s-a întâmplat, pentru că eu o știu sportivă, a făcut sport toată viața, iar acolo, în America, era antrenor de fitness și avea un stil de viață sănătos. Pentru mine acesta a fost șocul: un om care are grijă de corpul lui, care face sport regulat, care este un exemplu în acest sens, cum poate ajunge într-o astfel de situație.”

Aceasta a povestit și despre inițiativa de a organiza un concert caritabil.

„Am vorbit cu Beatrice în urmă cu câteva zile, i-am spus că m-am gândit să organizez un concert caritabil aici, în Ploiești, și mi-a dat acordul. Am rugat-o să mă pună în contact cu părinții ei, pentru că nu mai țineam legătura. Vom demara, împreună cu alți colegi de breaslă din Ploiești, un eveniment caritabil de strângere de fonduri, pentru că am înțeles că costurile pot ajunge și până la un milion de dolari. Când am vorbit cu ea era foarte optimistă, mi-a spus că va trece cu bine peste această încercare, apoi am mai vorbit în scris și mi-a spus că îi este foarte greu. Dacă sunt oameni care vor să se alăture campaniei noastre, găsesc pe conturile de social media ale lui Beatrice un link”, spune fosta colegă de trupă a lui Beatrice.

Beatrice vrea să revină pe scenă

Beatrice andrei a fost diagnosticata cu leucemie. Foto: Social media

Fosta membră a trupei Like Chocolate a vorbit deschis despre planurile ei înainte de diagnostic:

„Fac atletism, particip la concursuri. Nu am timp să mă plictisesc. Mă pregătesc să-mi dau Masterul la Facultatea de Educație Fizică și Sport, după care mă linistesc o perioadă și revin în muzică. De sport nu mă las, dar îmi lipseste muzica. Le vreau pe amândouă. O să-mi caut un impresar să se ocupe de mine, o să-mi caut o echipă și mă apuc de treabă. Vreau carieră solo. Și mă bate gândul să particip și la un concurs de talente din cele două. Încă nu m-am decis la care din ele. Vreau carieră solo, în trupa am mai fost și nu sunt încântată. Din Like Chocolate am plecat acum un an și jumătate – doi. Nu a fost scandal, ceartă, ci niște neînțelegeri.”

Astăzi, povestea ei este una dramatică, dar și plină de speranță. Boala i-a schimbat viața radical, dar sprijinul prietenilor și dorința de a reveni pe scenă îi dau puterea să lupte.

