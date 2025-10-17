Acasă » Exclusiv » Săndel Bălan n-a mai convins-o nici cu televiziunea! Artista nu vrea să mai audă de tatăl ei și i-a refuzat propunerea!

Săndel Bălan n-a mai convins-o nici cu televiziunea! Artista nu vrea să mai audă de tatăl ei și i-a refuzat propunerea!

17/10/2025
Andreea Bălan a rupt-o definitiv cu tatăl său, de ani de zile, mai ales pe plan profesional. Deși odinioară se regăseau pe aceeași scenă, legătura dintre cei doi s-a deteriorat ireversibil. Recent, relația tata-fiică a mai bifat un capitol tensionat. Artista a refuzat din start, indignată chiar, o propunere venită de la un post muzical TV de a fi imaginea proiectului tatălui său. După săptămâni bune de căutare, un cunoscut artist autohton a acceptat să facă parte din acest proiect, ca și prezentator. Aflați numai din CANCAN.RO cine „i-a luat locul” Andreei Bălan. Dar și cum mai țin legătura, în prezent Săndel și fiica sa.

Relația tensionată dintre Andreea Bălan și tatăl său nu mai este de mult o noutate, chiar dacă Săndel încearcă să salveze aparențele. Și evită să spună lucrurilor pe nume. Așă cum vă relatam, recent, artista a refuzat  să fie imaginea, nu să se implice direct, a unui proiect TV. Proiect produs de tatăl său și acceptat de un cunoscut post muzical.

Andreea Bălan evită orice colaborare cu tatăl său

Nick de la N&D a spus „da”, unde Andreea Bălan a zis „nu”

Andreea Bălan a tăiat astfel din start orice posibilitate de colaborare cu părintele său, căruia îi datorează totuși cariera sa profesională. Părinte care, ne spun apropiați ai celor doi, nici măcar nu a îndrăznit să-i facă o propunere față în față. Deși, cu siguranță, și-ar fi dorit acest lucru!

Nici n-ar fi avut cum, dat fiind faptul că după spectacolul de la Sala Palatului de anul trecut, din motive numai de ea știute, artista l-a blocat peste tot!

Conform acelorași surse, după săptămâni bune, Săndel Bălan a găsit o altă vedetă care să se potrivească profilului cerut. O figură carismatică, cu priză la public, care să atragă atenția asupra inițiativei sale. Iar cel care a spus „da”, acolo unde Andreea a zis „nu”, este nimeni altul decât Nick, fostul coleg al Deliei Matache, din trupa N&D.

„Nick a fost de acord. I s-a propus să fie prezentator. S-a căutat și o artistă cu care să facă echipă. Dar se pare că se va merge doar pe prima variantă”, a declarat în eclusivitate pentru CANCAN.RO o sursă din apropierea artistului.

Săndel Bălan, șanse infime să-și ducă fiica în fața altarului

Mai mult, relația din Andreea și tatăl său nu este una tocmai roz nici pe plan personal. Potrivit apropiaților, Săndel are permisiunea să-și vadă nepoatele destul de rar. Acesta ține legătura cu soția sa, care locuiește în casa artistei, și nicidecum cu fiica lui.

În plus, tatăl Andreei are șanse mici să-și ducă fiica la altar, conform tradiției, la nunta cu Victor Cornea, ce va avea loc anul viitor. Artista deja și-ar fi făcut planurile și ar fi apelat pentru aceasta la nașul său din prima căsătorie, nimeni altul decât Aurelian Temișan.

