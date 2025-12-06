Acasă » Știri » Românii, cel mai norocos popor: încep 2026 cu o săptămână de muncă lipsă!

De: Paul Hangerli 06/12/2025 | 08:00
Dacă mai avea cineva dubii că norocul e scris în ADN-ul românului, iată dovada statistic-mistică: noi intrăm în 2026 cu aproape o săptămână de muncă ștersă din calendar! În timp ce vecinii noștri își pun ceasul la 7 dimineața, își fac cafeaua amară și pornesc spre birou plângând pe interior, românul stă liniștit și zice: Frate, mai e liber? Sigur că e liber! Doar e România!

Petrecere continuă de la Moș Nicolae pân la Sfîntu Ion

Anul începe cu 1 și 2 ianuarie libere, că doar nu te trezești direct în 3 la treabă ca barbarul. Mai e și Sfântul Vasile, Sfânt mare care scotea dracii din oameni, deci merită sărbătorit îndelung  la ce draci avem pe noi după noaptea de Revelion. Mai ales că 3 și 4 sunt zile de week end. Îți iei 5 liber că doar nu mergi la serviciu pentru o zi!
Apoi, înainte să-ți dai seama ce lună e, hop și Boboteaza pe 6, apoi Sf. Ion pe 7 — două zile perfecte în care jumătate de țară stă cu picioarele-n papuci și cealaltă jumătate încă își revine după sarmalele de Revelion.

Primele 10 zile din 2026 sunt un fel de „trial gratuit la viață”, fără obligații, fără stres, fără șef prin preajmă. Muncă? Da, sigur, concept interesant, poate revenim la el după Bobotează. Ba mai mult — dacă te uiți atent — românii sunt singurii care încep anul cu vibe de vacanță, nu cu rezoluții imposibile. La noi, rezoluțiile sunt realiste: Nu mai beau!- până la Sfântul Ion! Încep sportul după ce revin la program normal, deci probabil prin martie. Mă bag la regim, dar încă mai e piftie de la Revelion! Anul acesta voi munci mai mult, deci mă pregătesc cu o săptămână de concediu înainte!

Criza trece, zilele libere rămân

România, țara în care anul începe ca o vacanță, continuă ca o pauză și se termină cu un „vedem noi la salariu”. 2026 nici n-a apucat să-și dea geaca jos și deja ne-a șoptit tandru că putem să o luăm ușor, anul abia a început.Practic chiar nu are rost să vă grăbiți să munciți, că oricum — la ce criză e — muncești, nu muncești, tot acolo ești! Sărac, dar relaxat. Așa că românul intră în noul an cu chef de viață și program lejer, că doar nu e prost să se streseze degeaba când realitatea economică i-a dat deja soluția! Pauza e singura constantă. Și taxele care vor crește de la 1 ianuarie, și despre care CANCAN a scris aici.

