Test IQ | Găsiți numărul 54 ascuns printre 43. Geniile îl descoperă în doar 20 de secunde

De: Denisa Iordache 06/12/2025 | 12:50
Este timpul pentru un scurt exercițiu pentru minte. Ne testăm abilitățile, iar astăzi o să o facem prin deslușirea unui test de perspicacitate. Tot ce trebuie să faci este să privești atent iluzia optică devenită virală și să îți dai seama unde apare numărul „54” în multitudinea de numere „43”. Doar geniile reușesc să facă asta într-un timp scurt. 

Iluziile optice îți pun la încercare abilitățile de observare și claritatea vizuală. Asemenea testelor de inteligență, acestea sunt un joc al creierului care necesită creativitate și abilități mari de observare. Mintea este exersată prin deslușirea iluziilor optice, astfel consolidându-se conexiunile dintre celulele creierului și crescând agilitatea mentală. 

Așadar, testul propus astăzi este unul destul de greu de deslușit, cel puțin într-un timp scurt. Iar pentru a o face trebuie să te concentrezi bine și să ai claritate vizuală. În imaginea prezentată printre multitudinea de numere „43” stă ascuns destul de bine numărul „54”. Tot ce trebuie să faci este să îți dai seama unde este poziționat acesta. Și timpul în care ai rezolvat destul este de 20 de secunde. Se pare că doar geniile reușesc să ofere răspunsul corect în doar câteva secunde. 

Cei care au reușit deja să identifice răspunsul corect sunt felicitați și aplaudați. Pentru cei care încă nu au reușit să deslușească iluzia o să simplificăm puțin lucrurile. Oferim un indiciu și spunem că numărul „54” se află în partea dreaptă a imaginii. 

Dacă nici până acum nu ați reușit să localizați numărul, o să deslușim misterul și o să indicăm exact locul în care aceasta se află. Găsiți locul exact al numărului „54” în imaginea de mai jos. 

Ce reprezintă nivelul IQ-ului?

IQ-ul reprezintă măsura inteligenței umane și se poate stabili pentru fiecare persoană prin rezolvarea unor teste, prin rezolvarea de puzzle-uri, completarea unor serii de imagini și numere sau identificarea unui patern, într-un ansamblu de numere sau imagini. În funcție de răspunsurile oferite, oamenii sunt împărțiți în mai multe categorii:

  • IQ peste 140 – geniile și adevărații conducători îl au;
  • IQ între 131 și 140 – cercetătorii, specialiștii și manageri au un nivel atât de ridicat al IQ-ului;
  • IQ între 121 și 130 – peste 6% din populația planetei obține astfel de rezultate cu mult peste media normală;
  • IQ între 111 și 120 – reprezintă un nivel puțin trecut de media normală;
  • IQ între 101 și 110 – media normală a nivelului de inteligență.

