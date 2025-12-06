Alimentul adorat de români care afectează creierul, potrivit medicului Vlad Ciurea: „De 10 ani nu am mai mâncat”

Unul dintre cele mai consumate alimente de post, prezent aproape zilnic în meniul românilor, ar putea avea efecte negative asupra funcționării creierului.

Atenționarea vine din partea reputatului neurochirurg Vlad Ciurea, care atrage atenția asupra riscurilor generate de consumul frecvent de cartofi, mai ales în varianta prăjită.

Ce avertizează neurochirurgul Vlad Ciurea

Vlad Ciurea, ajuns la vârsta de 84 de ani, este considerat unul dintre cei mai respectați medici din România. De-a lungul timpului, sute de mii de români au urmat sfaturile sale legate de un stil de viață sănătos.

Specialistul a vorbit adesea despre importanța alimentației echilibrate, despre rolul somnului, despre combaterea oboselii și despre beneficiile mișcării fizice. În numeroase intervenții publice, acesta a subliniat că obiceiurile zilnice au un impact direct asupra sănătății creierului.

În cadrul unei recente declarații, medicul a atras atenția asupra cartofilor, un aliment extrem de popular în bucătăria românească. De la ciorbe și tocănițe până la piure sau cartofi prăjiți, acest ingredient se regăsește în majoritatea preparatelor tradiționale, fiind consumat mai ales în perioada postului. Totuși, ceea ce pare o alegere simplă și accesibilă poate deveni, potrivit specialistului, un factor de risc pentru sănătatea cerebrală.

Cartofii prăjiți, pericol pentru creier

„Cred că de 10 ani nu am mai mâncat. Cartoful, în general, îl îndepărtez. Știu că acest carbohidrat nu favorizează sub nicio formă activitatea cerebrală.”, a declarat Vlad Ciurea.

Medicul a explicat că amidonul din cartofi, transformat rapid în carbohidrați simpli, determină creșteri bruște ale glicemiei, urmate de scăderi rapide. Aceste variații repetate pot afecta creierul, ducând la oboseală mentală, dificultăți de concentrare și, pe termen lung, la un risc crescut de afecțiuni neurologice.

Cel mai periculos mod de consum rămâne însă prăjirea. În timpul acestui proces, se formează acrilamida, o substanță cu potențial toxic, asociată cu stres oxidativ, inflamație și deteriorarea celulelor nervoase.

Consumul frecvent de cartofi prăjiți poate accelera îmbătrânirea creierului, reduce performanțele cognitive și crește probabilitatea apariției bolilor degenerative. Astfel, deși cartofii sunt considerați un aliment de bază, accesibil și versatil, medicul Vlad Ciurea recomandă evitarea lor, în special în varianta prăjită.

Mesajul său vine ca un semnal de alarmă pentru românii care, mai ales în perioada postului, aleg acest aliment ca soluție rapidă și comodă, fără a conștientiza efectele pe termen lung asupra sănătății creierului.

