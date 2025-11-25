Incredibil! Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București | EXCLUSIV

În timp ce toată populația se plânge de criza economică, scumpiri și teama că sărăcia ne bate la ușă, Bucureștiul și Ilfovul apar în datele Eurostat ca facând parte din zonele din UE cu cei mai puțini oameni expuși riscului de sărăcie. În acest context, CANCAN.RO a vrut să ia pulsul nivelului de trai al bucureștenilor, prin calcularea prețului per kilogram al celui mai popular aliment: cartoful prăjit. Însă nu ne oprim doar la acei cartofi pe care îi prăjim acasă, ci la cei pe care îi găsim în cele mai populare restaurante burger-based din Capitală.

Context european și național

Conform Eurostat, în 2024 regiunea București-Ilfov a avut cea mai mică proporție de persoane expuse riscului de sărăcie din UE: doar 3,7%, sub nivelul multor regiuni vest-europene cu tradiție de stabilitate economică, potrivit Mediafax.

La nivel european, 16,2% din populație, adică 72,1 milioane de persoane, se afla în risc de sărăcie. În timp ce 28 de regiuni mențin acest procent sub 10%, altele, în special cele ultraperiferice, înregistrează valori îngrijorătoare: Guyana Franceză 53,3%, Ciudad de Melilla 41,4% și Calabria 37,2%.

În România, sub media UE se situează trei regiuni: București-Ilfov (3,7%), Vest (13,3%) și Nord-Vest (14%). Alte zone, precum Sud-Muntenia (17,4%) și Centru (19,3%), depășesc media europeană, dar sunt mai bine poziționate decât regiunile cele mai vulnerabile din est și sud-vest.

Cât costă un kilogram de cartofi prăjiți în cele mai populare restaurante din București

Eurostat definește riscul de sărăcie ca procentul persoanelor cu venit disponibil sub 60% din media națională, reflectând distribuția veniturilor și poziția economică relativă, și nu nivelul absolut de trai.

În timp ce bucureștenii se plâng de scumpiri și de prețurile în creștere, noi am vrut să vedem cât ne costă cel mai popular aliment din restaurante: cartofii prăjiți. Am transformat porțiile vândute de obicei la 100–250 g în preț per kilogram, ca să avem o comparație clară.

Iată cât te costă un kilogram de cartofi prăjiți la cele mai populare restaurante din Capitală:

Burger Van – 18 lei / 200 g – 90 lei/kg

VIVO – 18 lei / 200 g – 90 lei/kg

Hatz Burger – 17 lei / 200 g – 80 lei/kg

Modelier – 22 lei / 250 g – 88 lei/kg

Gigi Burger – 19 lei / 200 g – 95 lei/kg

Hygge Social Kitchen – 18 lei / 200 g – 90 lei/kg

Burgeria Știrbei – 14 lei / 150 g – 93,33 lei/kg

Fryday – 14,49 lei / 112 g – 129,4 lei/kg

McDonald’s – 11,70 lei / 114 g – 102,6 lei/kg

KFC – 9,50 lei / 90 g – 105,55 lei/kg

Burger King – 13,90 lei / 116 g – 119,8 lei/kg

Smash Baby – 13 lei / 150 g – 86,7 lei/kg

Circus Pub – 15 lei / 150 g – 100 lei/kg

Cartofiseria – 16,50 lei / 150 g – 110 lei/kg

Gorilla’s Crazy Burgers – 15 lei / 180 g – 83,33 lei/kg

Așadar, chiar dacă ieșim în oraș pentru o porție de cartofi prăjiți, prețurile pot ajunge chiar și la peste 90 de lei pe kilogram.

Cât ne costă 1 kg de cartofi prăjiți acasă

Pentru comparație, un kilogram de cartofi prăjiți gătiți acasă costă semnificativ mai puțin. Dacă luăm în calcul prețul cartofilor, uleiul folosit la prăjit, condimentele și utilitățile, costul final ajunge la aproximativ 10–16 lei/kg. Prin urmare, cartofii prăjiți preparați în bucătărie sunt de 5 până la 9 ori mai ieftini decât cei vânduți în restaurantele burger-based din București.

Cartofi: 6–8 lei/kg

Ulei pentru prăjit: 3–5 lei/kg cartofi

Energie/utilități: 1–2 lei/kg

Condimente: 0,5–1 leu/kg

