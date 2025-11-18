Acasă » Știri » Mai scump ca la restaurant! Cât costă 3 mici cu cartofi prăjiți, la Târgul de Crăciun 2025 din Craiova

De: Mirela Loșniță 18/11/2025 | 10:21
Târgul de Crăciun din Craiova a devenit deja un punct de atracție pentru locuitorii orașului, dar și pentru mii de turiști din întreaga țară. Cu toate că este considerat cel mai frumos târg de Crăciun din România, mulți au rămas uimiți de prețurile produselor culinare. Cât costă 3 mici cu cartofi prăjiți, la Târgul de Crăciun 2025 din Craiova – vedeți în articol!

Pe data de 14 noiembrie 2025, s-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Acesta este considerat unul dintre cele mai frumoase târguri din România. La inaugurare au participat peste 10.000 de oameni și va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026.

Târgul de Crăciun de la Craiova este considerat unul dintre cele mai scumpe din țara noastră. Anul trecut, vizitatorii s-au plâns de prețurile ridicate, în special la mâncare, dar și în acest an prețurile sunt la fel de piperate. De exemplu, trei mici cu cartofi prăjiți au ajuns să coste mai mult decât într-un restaurant. Prețurile sunt variate: un mititel ajunge la 8 lei, iar cartofii prăjiți sunt 10 lei pentru 100 de grame.

Cârnații, ceafa de porc, pieptul de porc sau aripioarele ajung până la 15 lei/100 g. Pentru o porție de fasole cu ciolan, românii trebuie să scoată din buzunare 25 lei per porție. De asemenea, sarmalele sunt 10 lei/100 g, ceea ce face ca o masă consistentă să nu fie deloc ieftină. Băuturile au și ele prețuri destul de piperate.

Apa variază între 8 și 10 lei, ceaiul costă 10 lei, iar vinul alb sau roșu se vinde cu 10 lei pe pahar. Vinul fiert ajunge la 15 lei, ceea ce pentru mulți vizitatori poate fi un aspect esențial de luat în calcul înainte de a se opri la o căsuță cu băuturi calde.

Pentru cei care plănuiesc să viziteze Târgul de Crăciun din Craiova, am făcut un calcul simplu ca să vedeți cât trebuie să scoateți din buzunar pentru o porție de mâncare. Pentru o masă care include trei mici și două porții de cartofi prăjiți, trebuie să scoateți din buzunare suma de 44 de lei în total. (3 x 8 + 2 x 10 = 24 + 20 = 44 lei).

