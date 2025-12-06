Acasă » Știri » Când începe Power Couple, sezonul 3. Cele 9 perechi care au acceptat provocarea de la Antena 1

De: Anca Chihaie 06/12/2025 | 18:06
Când va fi difuzat noul sezon Power Couple

Așteptarea pentru fanii emisiunii Power Couple a luat sfârșit! Antena 1 pregătește lansarea celui de-al treilea sezon Power Couple, una dintre cele mai solicitante și spectaculoase competiții televizate dedicate cuplurilor. Iată când va fi difuzat!

Pentru acest sezon, nouă cupluri au acceptat să intre în joc și să își supună relația unor probe solicitante, construite special pentru a le pune la încercare încrederea, comunicarea, răbdarea și rezistența fizică. Filmările au avut loc în Malta, într-un cadru care a permis realizarea unor misiuni spectaculoase și a unor momente cu adevărat tensionate. Fiecare pereche a trecut prin situații neașteptate, menite să le scoată din zona de confort și să le arate cât de solid este echilibrul dintre parteneri.

Noul sezon debutează pe 12 ianuarie 2026 și va putea fi urmărit în fiecare luni, marți și miercuri, de la ora 20:30, atât la TV, cât și pe platforma Antena Play. Producția promite o ediție intensă, cu provocări diferite de orice a fost prezentat până acum, gândite pentru a testa la maximum dinamica relațiilor participante.

Lista concurenților este una variată, reunind creatori de conținut, artiști cunoscuți și sportivi, dar și cupluri cu notorietate crescută în mediul online. Printre cei care vor participa se numără: ADDA și Cătălin, Ariana și Mitzuu, Cătălina și NiCK, Claudia și Andrei, Dilinca și Mădălin, Luiza și Cătălin, Maria și Oase, Sandra și Răzvan, precum și Simona și Marius. Diversitatea lor promite o competiție plină de stiluri diferite, reacții imprevizibile și evoluții spectaculoase.

Concurenții Power Couple/foto: social media

Noul sezon pune accent pe un format extins, construit astfel încât să ofere publicului o experiență completă. Fiecare ediție va include atât probe fizice și mentale, cât și momente de strategie și analiză a relațiilor, prezentate într-o manieră care să permită telespectatorilor să înțeleagă dinamica fiecărei perechi. Scopul competiției nu este doar unul sportiv, ci și unul emoțional: participanții trebuie să demonstreze că pot forma o echipă funcțională în situații limită, în care presiunea și adrenalina ating niveluri ridicate.

Power Couple a devenit un show TV care poate fi urmărit cu întreaga familie, la care poți râde, te poți emoționa sau din care poți învăța lucruri, iar noi asta am țintit. Cred că sezonul trei o să fie la fel de spectaculos, dar de două ori mai intens!’, a spus Alex Fotea, Producătorul Creativ al formatului.

