Istoricul alegerilor locale după Revoluție până în 2025. Cu cine au votat bucureștenii de-a lungul anilor

Bucureștenii sunt invitați mâine să își exprime votul pentru a alege al doisprezecelea primar al Bucureștiului de după Revoluție. Cele 11 mandate obținute prin vot, fie că au fost alegeri complete sau parțiale, au fost reprezentate de opt primari, având în vedere că trei dintre aceștia au fost aleși de două ori – Traian Băsescu, Sorin Oprescu și Nicușor Dan. În total, numărul mandatelor completate, câștigate și ulterior vacante din cauza numirii în alte poziții, împreună cu cele interimare, de la 1992 până în prezent, se ridică la 16. CANCAN.RO vă prezintă istoricul alegerilor locale de până acum.

Primarul ales ca rezultat al votului din duminica, 7 decembrie, va avea un mandat mai scurt decât cei care au fost învestiți în funcție după alegerile din iunie de anul trecut, adică sub trei ani, până la finalul anului 2028.

Ce și unde votează bucureștenii

Votarea se desfășoară duminică, 7 decembrie 2025, între orele 7:00 – 21:00

Galeria primarilor generali ai României de după Revoluția din 1989.

Duminica aceasta are loc al treilea tur de voturi parțiale în Capitală, de la începutul anului 1992 până în prezent. Cei doi primari care au obținut funcțiile prin aceste alegeri parțiale sunt Viorel Lis, în anul 1998, și Adriean Videanu, în anul 2005.

Primari generali aleși și interimari din 1992 în prezent:

1992: Crin Halaicu (CDR)

1996: Victor Ciorbea (CDR) – (iunie – decembrie 1996 – numit premier)

Interimar: Viorel Lis – ianuarie 1997 — noiembrie 1998

1998: Viorel Lis (PNȚCD) – alegeri parțiale

2000: Traian Băsescu (PD)

2004: Traian Băsescu (Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD) (iunie — decembrie 2004, ales președinte)

Interimar: Răzvan Murgeanu (decembrie 2004 – aprilie 2005)

2005: Adriean Videanu (Alianța Dreptate și Adevăr PNL-PD) – alegeri parțiale

2008: Sorin Oprescu (PSD/Independent)

2012: Sorin Oprescu (PSD/Independent) (2012— septembrie 2015)

Interimari:

Ștefănel Dan Marin (septembrie 2025– noiembrie 2015)

Ioan-Răzvan Sava (noiembrie 2015 – iunie 2016)

2016: Gabriela Firea (PSD)

2020: Nicușor Dan (Independent)

2024: Nicușor Dan (Independent) (2024 – mai 2025, ales președinte)

Interimar: Stelian Bujduveanu (mai 2025 – prezent)

Cele mai „strâse” rezultate și cea mai mare prezență la vot

Primii doi clasați la alegerile locale în ultimul sfert de secol:

Alegeri 2000:

Traian Băsescu: 51,62%

Sorin Oprescu: 50,22%

Alegeri 2004

Traian Băsescu: 51,23%

Adrian Năstase: 48,77%

Alegeri 2008

Sorin Oprescu: 56,55%

Vasile Blaga: 43,44%

Alegerile 2012:

Sorin Oprescu: 54,79%

Silviu Prigoană: 17,12%

Alegeri 2016:

Gabriela Firea: 42,97%

Nicușor Dan: 30,52%

Alegeri 2020

Nicușor Dan: 42,81%

Gabriela Firea: 37,97%

Alegeri 2024

Nicușor Dan: 47,94%

Gabriela Firea: 22,17%

Alegerile din 7 decembrie 2025 sunt un punct de cotitură semnificativ pentru conducerea locală, fiind crucial ca toate procedurile să fie respectate pentru a asigura corectitudinea rezultatelor. După o perioadă de 35 de ani, datele sugerează un electorat tot mai selectiv și mai puțin motivat, dar sensibil la contextul politic, social și economic al fiecărui scrutin.