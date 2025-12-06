Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025

La începutul lunii decembrie, piețele Capitalei au început să prindă din nou viață odată cu apariția primelor loturi de brazi de Crăciun. În ciuda vremii reci și a ploilor care au marcat debutul iernii, comercianții și-au instalat tarabele încă din preajma zilei de Moș Nicolae, pregătind o ofertă variată pentru bucureștenii aflați în căutarea pomului festiv.

Ca în fiecare an, cei mai vizibili sunt brazii importați din Danemarca, care continuă să domine piața datorită formei uniforme și a aspectului considerat „perfect” pentru decorurile moderne. Acești brazi sunt aduși special pentru sezonul de iarnă, iar popularitatea lor crește de la an la an. Oamenii se opresc să-i admire încă înainte ca folia de protecție să fie îndepărtată, iar mirosul de rășină și forfota pregătirilor creează atmosfera specifică sărbătorilor, chiar și într-o zi mohorâtă de început de decembrie.

Cât costă un brad de Crăciun

În piețele Drumul Taberei, Crângași și în alte zone cunoscute pentru comerțul sezonier, traficul a început să se intensifice. Oameni de toate vârstele se apropie de brazi, îi ating, îi examinează și compară opțiunile. Pentru mulți, alegerea pomului de Crăciun rămâne un mic ritual, iar diferențele de preț sau mărime sunt discutate pe îndelete, deseori cu telefonul la ureche, în consultare cu familia.

Prețurile variază semnificativ în funcție de categorie. Pentru un brad standard, cu înălțimi cuprinse între aproximativ 1,5 și 2,5 metri, costurile pornesc de la 130 de lei. Cei considerați premium, cu o densitate mai mare a crengilor și o formă mai armonioasă, pot ajunge la 200–300 de lei. La polul opus se află exemplarele spectaculoase, uneori destinate vitrinelor de magazine sau spațiilor ample, care pot ajunge la sume de ordinul miilor, depășind chiar și 14.000 de lei pentru modelele de top.

Pe lângă brazi, comercianții oferă și accesorii necesare montajului, precum suporturile din lemn, vândute în general cu 50 de lei. După alegerea pomului, majoritatea cumpărătorilor solicită și înfolierea acestuia în aparatul special, un serviciu rapid care facilitează transportul. În multe puncte de vânzare, cei care doresc pot lăsa o mică atenție pentru muncă și manipulare.

În paralel cu oferta din piețe, Romsilva a anunțat că pune la dispoziția publicului peste 16.000 de pomi pentru sărbătorile de iarnă, proveniți în mare parte din pepinierele proprii. Aceștia sunt comercializați direct de la ocoalele silvice, la prețuri mult mai mici decât cele practicate în comerțul urban: de la 17 lei pentru un molid mic până la aproximativ 39 de lei pentru un brad de 2–3 metri. Deși diferența de cost este considerabilă, mulți cumpărători preferă brazii importați pentru aspectul lor uniform și pentru faptul că rezistă mai bine după amplasarea în interior.

