Acasă » Știri » Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025

Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025

De: Anca Chihaie 06/12/2025 | 22:55
Nu e banc! Cât costă un brad de Crăciun adus din Danemarca, în decembrie 2025
Brazi de Crăciun. Sursă foto: Observatorul Prahovean

La începutul lunii decembrie, piețele Capitalei au început să prindă din nou viață odată cu apariția primelor loturi de brazi de Crăciun. În ciuda vremii reci și a ploilor care au marcat debutul iernii, comercianții și-au instalat tarabele încă din preajma zilei de Moș Nicolae, pregătind o ofertă variată pentru bucureștenii aflați în căutarea pomului festiv.

Ca în fiecare an, cei mai vizibili sunt brazii importați din Danemarca, care continuă să domine piața datorită formei uniforme și a aspectului considerat „perfect” pentru decorurile moderne. Acești brazi sunt aduși special pentru sezonul de iarnă, iar popularitatea lor crește de la an la an. Oamenii se opresc să-i admire încă înainte ca folia de protecție să fie îndepărtată, iar mirosul de rășină și forfota pregătirilor creează atmosfera specifică sărbătorilor, chiar și într-o zi mohorâtă de început de decembrie.

Cât costă un brad de Crăciun

În piețele Drumul Taberei, Crângași și în alte zone cunoscute pentru comerțul sezonier, traficul a început să se intensifice. Oameni de toate vârstele se apropie de brazi, îi ating, îi examinează și compară opțiunile. Pentru mulți, alegerea pomului de Crăciun rămâne un mic ritual, iar diferențele de preț sau mărime sunt discutate pe îndelete, deseori cu telefonul la ureche, în consultare cu familia.

Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize neașteptate de Sărbători
Zodiile favorizate de Univers. Acești nativi vor avea parte de noroc și surprize...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

Prețurile variază semnificativ în funcție de categorie. Pentru un brad standard, cu înălțimi cuprinse între aproximativ 1,5 și 2,5 metri, costurile pornesc de la 130 de lei. Cei considerați premium, cu o densitate mai mare a crengilor și o formă mai armonioasă, pot ajunge la 200–300 de lei. La polul opus se află exemplarele spectaculoase, uneori destinate vitrinelor de magazine sau spațiilor ample, care pot ajunge la sume de ordinul miilor, depășind chiar și 14.000 de lei pentru modelele de top.

Pe lângă brazi, comercianții oferă și accesorii necesare montajului, precum suporturile din lemn, vândute în general cu 50 de lei. După alegerea pomului, majoritatea cumpărătorilor solicită și înfolierea acestuia în aparatul special, un serviciu rapid care facilitează transportul. În multe puncte de vânzare, cei care doresc pot lăsa o mică atenție pentru muncă și manipulare.

În paralel cu oferta din piețe, Romsilva a anunțat că pune la dispoziția publicului peste 16.000 de pomi pentru sărbătorile de iarnă, proveniți în mare parte din pepinierele proprii. Aceștia sunt comercializați direct de la ocoalele silvice, la prețuri mult mai mici decât cele practicate în comerțul urban: de la 17 lei pentru un molid mic până la aproximativ 39 de lei pentru un brad de 2–3 metri. Deși diferența de cost este considerabilă, mulți cumpărători preferă brazii importați pentru aspectul lor uniform și pentru faptul că rezistă mai bine după amplasarea în interior.

Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu

Cazare de 1.500 de lei pe noapte într-un celebru oraș din România, în luna decembrie 2025. Târgul de Crăciun a ridicat prețurile!

Tags:
Iți recomandăm
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia
Știri
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Știri
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Mediafax
Un șofer din București a lovit un copac și două ambulanțe SMURD
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al cărui stăpân a fost oprit pentru un control de rutină
Adevarul
Scenă crâncenă pe o stradă din Ucraina: polițiști atacați de un pitbull al...
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul de la Kremlin: „Te voi distruge oricum”
Digi24
Vladimir Putin „a otrăvit” mințile rușilor. Mihail Kasianov, despre ultima întâlnire cu liderul...
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Mediafax
AEP: Peste 2.2 milioane de alegători înscriși pentru alegerile locale parțiale de duminică
Parteneri
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată mai bine ca-n tinerețe!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Dieta-minune cu care a slăbit Ozana Barabancea. Are o siluetă trasă prin inel și arată...
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Cristiano Ronaldo, în costum de baie în vacanța din Golful Persic
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului XX |FOTO
Click.ro
Moartea celor 9 studenți pe Muntele „Nu merge acolo”, una din marile enigme ale secolului...
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor rusești după ce au intrat pe horn
Digi 24
„Salutări de la Moș Crăciun”: Grănicerii ucraineni au distrus o bază de lansare a dronelor...
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate Europa să își apere frontiera din Amazon
Digi24
Rachete spațiale, aur ilegal și o misiune imposibilă a Legiunii Străine: De ce nu poate...
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate fi luată în rate
Promotor.ro
Tesla Model 3 Standard, disponibilă și în România. E cea mai ieftină Tesla și poate...
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos, şi-a smuls...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ nedumerit: - Iubita mea s-a întins pe canapea, şi-a dat fusta jos,...
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
go4it.ro
Cu cât se depreciază iPhone Air la vânzarea second-hand?
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
Descopera.ro
Un EXPERT spune că modelele lingvistice mari nu vor fi niciodată cu adevărat INTELIGENTE
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Go4Games
După numeroase filme de succes, renumitul actor apare acum într-un joc video
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu faci pe data de 7 decembrie
Gandul.ro
Tradiții și superstiții de Sfânta Filofteia. Ce este bine să faci și ce să nu...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ...
Ultimul Crăciun pentru Regele Charles?! Un apropiat al Familiei Regale, dezvăluiri îngrijorătoare: ”Știe cât de prețios e timpul”
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut ...
Trupa Pindu, implicată într-un accident grav! Membrii formației mergeau la un concert când a avut loc tragedia
Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă
Chef în bucătărie, gentleman în privat! Matinalul de la Neatza a „asezonat” o șatenă
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Adela Popescu s-a întors în televiziune! În ce emisiune apare soția lui Radu Vâlcan
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Anunțul făcut de Zelenski despre pacea din Ucraina. Acum totul e clar!
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de ...
Răsfăț maxim pentru sărbătorita zilei! Ramona Olaru, „pierdută” printre buchetele de flori
Vezi toate știrile
×