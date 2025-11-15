Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova. Cât costă o cană, o pereche de mănuși sau o căciulă

Ieri, 14 noiembrie 2025, s-a deschis Târgul de Crăciun de la Craiova. Acesta este considerat unul dintre cele mai frumoase târguri din România. La deschidere au participat peste 10.000 de oameni. Târgul de Crăciun va fi deschis până pe 4 ianuarie 2026. Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova vedeți în articol!

Târgul de Crăciun de la Craiova și-a deschis larg porțile aseară, la ora 18.00. Peste 10.000 de oameni au călcat pragul celui mai frumos târg din România, iar tema din acest an este „Spărgătorul de Nuci”. Anul acesta, vizitatorii se vor bucura de zăpadă artificială în fiecare seară și numeroase atracții, de la concerte, la produse tematice și activități pentru copii.

Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Craiova

Târgul de Crăciun de la Craiova este considerat unul dintre cele mai scumpe din țara noastră. Anul trecut, vizitatorii s-au plâns de prețurile ridicate, în special la mâncare. În acest an, o cană pornește de la 30 de lei, iar jucăriile au prețuri începând de la 20 de lei. Mănușile costă tot 20 de lei, iar o căciulă de iarnă ajunge la 40 de lei.

Ornamentele cu tematica „Spărgătorul de Nuci” pornesc de la 25 de lei, iar un set de căni cu aceeași tematică este între 100 și 150 de lei. De asemenea, în ceea ce privește mâncarea și băuturile, anul trecut un pahar de vin fiert costa 15 lei, iar 100 de grame de pomana porcului 12 lei. O porție de fasole cu cârnați ajungea la 25 de lei. În acest an, prețurile la mâncare ar putea fi mai mari decât anul trecut.

Târgul funcționează zilnic, după următorul program:

Luni – Joi: 12:00 – 22:00

Vineri: 12:00 – 23:00

Sâmbătă – Duminică: 10:00 – 23:00.

Ediția din acest an include un program bogat de divertisment:

Concerte în fiecare weekend, cu artiști locali și invitați speciali

Ateliere pentru copii, unde cei mici pot crea ornamente și decorațiuni

Casa lui Moș Crăciun, deschisă zilnic pentru poze și întâlniri

Trenulețul de Crăciun, foarte apreciat de familii.

