Nu e banc! Cât costă o porție de doar 2 sarmale sau una de clătite Dubai la Târgul de Crăciun din Sibiu

De: Andreea Stăncescu 15/11/2025 | 14:12
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun / Sursa foto: Freepik

Târgurile de Crăciun din România au început oficial sezonul festiv, iar Sibiu se numără printre primele orașe care și-au deschis porțile pentru vizitatori. Chiar dacă prețurile de la standuri sunt considerabil mai mari față de anii trecuți, acest lucru nu i-a împiedicat pe turiști să vină în număr mare. Atmosfera magică, luminile și decorurile spectaculoase continuă să atragă mulțimi de oameni dornici să intre în spiritul sărbătorilor.

Târgul de Crăciun de la Sibiu și-a deschis porțile vineri, 14 noiembrie, și îi așteaptă pe turiști cu numeroase surprize pentru a intra în spiritul Sărbătorilor de Iarnă. Mii de vizitatori au venit să admire decorurile și să se bucure de atmosfera festivă, însă entuziasmul lor s-a diminuat rapid în fața prețurilor ridicate practicate la standuri.

Sursa foto: Freepik

Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun din Sibiu

Atmosfera de la târg te duce cu gândul la Crăciun și la cele mai frumoase momente din această perioadă, însă prețurile au crescut substanțial față de anii anteriori. O porție cu doar două sarmale ajunge la 40 de lei, iar un pahar de vin fiert costă între 15 și 18 lei. Nici gulașul de vită nu este mai accesibil, fiind vândut tot cu 40 de lei.

La capitolul deserturi, clătitele speciale, precum variantele cu ciocolată Dubai sau Santa’s Red Velvet, au același preț și anume 40 de lei, în timp ce clătitele simple cu ciocolată costă 15 lei. Pentru vata de zahăr va trebui să plătești 15 lei. Chiar și produsele considerate obișnuite sunt mai scumpe decât s-ar fi așteptat mulți vizitatori. Un espresso costă 14 lei, ciocolata caldă ajunge la 17 lei, iar turta dulce cu ghimbir este vândută cu 20 de lei.

Distracțiile nu sunt nici ele ieftine. O tură de câteva minute în trenuleț, carusel sau în roata panoramică costă 20 de lei.

