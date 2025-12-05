Acasă » Știri » Daniela Iliescu se plânge că e lovită de hate, dar o comite grav! Gafa soției lui Culiță Sterp n-a trecut neobservată

De: Andrei Iovan 05/12/2025 | 10:49
Poate părea paradoxal, însă unii „influenceri” se plâng de zor pe rețelele de socializare că sunt loviți de valuri de hate interminabile, în timp ce își sabotează singuri credibilitatea cu fiecare propoziție scrisă în grabă, fără să țină cont de regulile gramaticale. Bine, nu știm exact dacă în cazul de față este vorba despre neglijență ori niște lacune, dar cert este că soția lui Culiță Sterp, Daniela Iliescu, face ce face și iar se lasă prinsă pe picior greșit. 

Nu este prima dată când partenera de viață a artistului postează pe rețelele de socializare diverse mesaje pe care le primește de la urmăritorii ei. Atât ea, cât și Culiță Sterp, mai răbufnesc în mediul online atunci când criticile îi acaparează.

Soția lui Culiță Sterp, deranjată de mesajele pe care le primește de la urmăritori. sursă – social media

Apar mesaje în care i se atrage atenția ori pur și simplu, unii oamenii, cu o franchețe formidabilă, varsă replici acide în DM-urile blondinei. Nimic nou, se întâmplă și la case mai mari. Deh, toate acestea vin la pachet cu statutul de „persoană publică”. Problema apare atunci când dai curs mesajelor de acest tip, printr-un măcel al gramaticii limbii române.

Daniela Iliescu se plânge de hate, dar o „bate” gramatica

Să fie oare un nou trend? Sperăm că nu e cazul de așa ceva. Virgula pusă eroic între subiect și predicat, cu nonșalanță, poate atrage alte mesaje de „bine”. Oare Daniela Iliescu știe acest lucru? Evident, hate-ul în online există, în toată splendoarea, dar ce se întâmplă atunci când critica reală, legitimă, e pusă în aceeași oală cu hate-ul gratuit? Rămâne de văzut dacă soția artistului va fi din nou taxată pentru micile scăpări. De curând, Daniela Iliescu a postat un mesaj primit de la o persoană care îi atrăgea atenția în legătură cu felul în care mănâncă și bea în fața camerei. Blondina a reacționat imediat cu: „Offf…m-a impresionat până la lacrimi acest mesaj”.

Mesajul primit de Daniela Iliescu, în care i se atrage atenția asupra modului în care mănâncă și bea. sursă – social media

Ironia ar fi fost apreciată în cazul de față, dacă nu ar fi urmat o postare care ne-a dat de gândit.

Milan a avut azi un târg de Crăciun la grădi și toți copiii ne-au colindat. Părinții fiecărui copil au pregătit câte ceva de mâncare, iar la târg le-am vândut. Banii câștigați, se vor dona unei familii nevoiașe, a postat influencerița pe social media.

Daniela Iliescu a postat un mesaj pe social media cu greșeli gramaticale. sursă – instagram.com

Iată cum a apărut virgula rătăcită, în ultima parte a mesajului, fix unde nu trebuia, între subiect și predicat. „Se mai întâmplă”, ar putea spune unii, dar atunci când cineva e sensibil la critici, ar trebui să aibă extra-grijă la ceea ce postează.

