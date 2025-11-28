Acasă » Știri » Culiță Sterp, bun de plată după accidentul din 2022! Decizia de ultimă oră a magistraților

Culiță Sterp, bun de plată după accidentul din 2022! Decizia de ultimă oră a magistraților

De: Andreea Stăncescu 28/11/2025 | 22:57
Culiță Sterp, bun de plată după accidentul din 2022! Decizia de ultimă oră a magistraților
Culiță Sterp continuă să suporte consecințele accidentului pe care l-a provocat în timp ce se afla sub influența alcoolului și a substanțelor interzise. După ce a rămas fără permis și a fost obligat să presteze muncă în folosul comunității, artistul este acum nevoit să acopere și pagubele financiare generate de incident.

Compania de asigurări care a achitat despăgubirile pentru daunele produse în urma accidentului l-a acționat în instanță pe cântăreț, cerând recuperarea sumelor plătite. După analizarea documentelor depuse, judecătorii au dispus recent că acesta va avea de scos mai mulți bani din buzunar.

 „Admite cererea formulată de reclamanta ….. ASIGURARI SA, în contradictoriu cu pârâtul STERP NICOLAE. Obligă pârâtul să plătească reclamantei suma de 31.736 lei cu titlu de despăgubire, plus dobânda legală penalizatoare, calculată până la data redactării prezentei cereri la cuantumul de 28,61 lei, de la data punerii în întârziere și până la plata integrală a debitului”.

Pe lângă această sumă, artistul va trebui să achite și cheltuielile de judecată, respectiv taxa de timbru de 1.558 de lei achitată de societatea de asigurări la deschiderea procesului. Deocamdată, hotărârea nu este definitivă, ceea ce înseamnă că poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.

Acesta nu este singurul demers juridic care îl vizează pe cântăreț. În urmă cu aproximativ șase luni, după ce condamnarea sa penală a rămas definitivă, Serviciul de Probațiune Alba a cerut modificarea locului în care acesta trebuia să presteze munca în folosul comunității. Motivul? Artistul tocmai se mutase cu familia în Sebeș, iar vechea locație prevăzută în sentință l-ar fi obligat să parcurgă zilnic aproximativ 160 de kilometri (dus-întors) timp de 70 de zile, lucru considerat nerezonabil.

În hotărârea definitivă, instanța a stabilit ca acesta să execute pedeapsa în apropierea noii locuințe, dar a menținut și celelalte sancțiuni. Culiță Sterp a fost condamnat la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și pentru părăsirea locului accidentului.

„Interzice pe lângă pedeapsa principală aplicată, cu titlu de pedeapsă complementară, exercitarea dreptului de a conduce orice categorie de vehicule, pe o perioadă de 3 ani, pedeapsă ce se va executa de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. (…) Obligă inculpatul ca pe parcursul termenului de supraveghere să presteze o muncă neremunerată în folosul comunităţii, pe o perioadă de 70 de zile, la una dintre următoarele instituții: Primăria Municipiului Hațeg sau Primăria Comunei General Berthelot. (…) La rămânerea definitivă a prezentei hotărâri judecătoreşti va fi comunicat un exemplar şi către organul de poliţie competent, în vederea anulării permisului de conducere al inculpatului”, se arată în documentul autorităților.

×