Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să văd altfel lucrurile”

Majoritatea vedetelor de la noi obișnuiesc să apeleze la bone filipineze atunci când vine vorba de un ajutor de nădejde. Printre ele se numără și Daniela Iliescu, care a rămas dezamăgită după ce a cunoscut mai multe femei.

Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze

Daniela Iliescu are o comunitate mare de fani pe care îi ține zilnic la curent cu viața ei. Recent, soția lui Culiță Sterp a vorbit despre poveștile triste pe care le-a auzit de-a lungul timpului de la bone filipineze. Ea a mărturisit că un astfel de comportament i se pare inuman și că bona pe care a ales-o face deja parte din familia ei și nu ar putea vreodată să o trateze cu lipsă de respect, așa cum a auzit că multe femei o fac cu bonele lor.

„Am avut interviuri cu multe bune filipineze care au lucrat în China, în Kuwait, în Dubai, în tot felul de țări. Câteva din ele spuneau că nu primeau suficientă mâncare, frate. Sau că lucrau de la 6 dimineața până la 11-12 seara. Una, săraca, îmi spunea că a dormit 2 ani de zile pe o canapea și nu mai putea. Adică, eu nu pot să văd lucrurile astea așa. Aduc femeia asta să ne facă un bine, să ne fie un ajutor. Plus că, chiar îmi zicea maică-mea într-o zi, când am văzut niște srilankezi pe stradă, că ea se bucură pentru că ei au șansa asta, să vină la noi, chiar dacă muncesc, pentru că au șansa să vadă și altceva, să primească bani și să le fie bine. Și de asta, ca să nu o mai lungesc, eu nu pot să văd altfel lucrurile. Nu pot să tratez femeia asta ca pe, nu știu, o femeie de serviciu sau cum le tratează altele, sau să țip la ea sau să mă port urât. Pentru că vine să ne facă un bine și pe cine avem acum, Doamne, îi sunt recunoscătoare de multe ori și o să rămână alături de noi. Asta i-am spus. De ce? (n.r. bonă din altă țară) M-ați întrebat de ce nu româncă, sau de ce nu o să rămână doamna care ne ajută acum cu fetița. Ea o să rămână lângă noi, pentru că eu, când pun pe cineva la suflet, n-am cum să-i dau drumul. Doar că acea femeie va fi cumva dedicată nouă și este un pic mai simplu când vine special pentru tine, un pic altfel. De asta am făcut și eu alegerea asta.”, a spus Daniela Iliescu.

De asemenea, Daniela a mărturisit că nu s-ar descurca fără ajutorul bonei și că nu vrea să pară mămica perfectă care le face pe toată singură. Influencerița îi recunoaște meritul bonei și consideră că fără ea nu ar reuși să se împartă în toate direcțiile.

„Eu sunt super deschisă și nu vreau să las impresia vreodată că eu le fac pe toate, că sunt superwoman, că nu mă ajută nimeni. Mă mai întreabă fetele, wow, cum reușești și cu copiii și cu casa și cu tot ce ai de filmat, pentru că, uite, și în ultima perioadă filmez în fiecare zi și mă simt într-o continuă alergătură. Dar dacă nu aș avea ajutor, nu aș putea. Și eu vreau să afișez lucrurile astea și vreau să se vadă că am ajutor. Nu vreau ca femeile care mă urmăresc să se frustreze și să creadă că, Doamne, aia oare cum poate să le facă pe toate și eu nu pot? Exclus! Deci, să nu credeți vreodată că cine vă dă impresia că le face pe toate, chiar că le face pe toate, că nu există, n-ai cum fizic, n-ai cum psihic, nu mai zic.”, a mai spus influencerița.

