Acasă » Știri » Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să văd altfel lucrurile”

Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze! Soția lui Culiță Sterp s-a revoltat: „Nu pot să văd altfel lucrurile”

De: Denisa Iordache 23/11/2025 | 22:44

Daniela Iliescu a vorbit despre experiența prin care a trecut în timpul interviurilor cu bonele filipineze. Soția lui Culiță Sterp a rămas uimită de cazurile pe care le-a întâlnit. Află toate detaliile în articol! 

Majoritatea vedetelor de la noi obișnuiesc să apeleze la bone filipineze atunci când vine vorba de un ajutor de nădejde. Printre ele se numără și Daniela Iliescu, care a rămas dezamăgită după ce a cunoscut mai multe femei. 

Daniela Iliescu, debusolată total după interviurile cu bonele filipineze

Daniela Iliescu are o comunitate mare de fani pe care îi ține zilnic la curent cu viața ei. Recent, soția lui Culiță Sterp a vorbit despre poveștile triste pe care le-a auzit de-a lungul timpului de la bone filipineze. Ea a mărturisit că un astfel de comportament i se pare inuman și că bona pe care a ales-o face deja parte din familia ei și nu ar putea vreodată să o trateze cu lipsă de respect, așa cum a auzit că multe femei o fac cu bonele lor. 

„Am avut interviuri cu multe bune filipineze care au lucrat în China, în Kuwait, în Dubai, în tot felul de țări. Câteva din ele spuneau că nu primeau suficientă mâncare, frate. Sau că lucrau de la 6 dimineața până la 11-12 seara. Una, săraca, îmi spunea că a dormit 2 ani de zile pe o canapea și nu mai putea. Adică, eu nu pot să văd lucrurile astea așa.  

Aduc femeia asta să ne facă un bine, să ne fie un ajutor. Plus că, chiar îmi zicea maică-mea într-o zi, când am văzut niște srilankezi pe stradă, că ea se bucură pentru că ei au șansa asta, să vină la noi, chiar dacă muncesc, pentru că au șansa să vadă și altceva, să primească bani și să le fie bine. 

Și de asta, ca să nu o mai lungesc, eu nu pot să văd altfel lucrurile. Nu pot să tratez femeia asta ca pe, nu știu, o femeie de serviciu sau cum le tratează altele, sau să țip la ea sau să mă port urât. Pentru că vine să ne facă un bine și pe cine avem acum, Doamne, îi sunt recunoscătoare de multe ori și o să rămână alături de noi. Asta i-am spus.  

De ce? (n.r. bonă din altă țară) M-ați întrebat de ce nu româncă, sau de ce nu o să rămână doamna care ne ajută acum cu fetița. Ea o să rămână lângă noi, pentru că eu, când pun pe cineva la suflet, n-am cum să-i dau drumul. Doar că acea femeie va fi cumva dedicată nouă și este un pic mai simplu când vine special pentru tine, un pic altfel. De asta am făcut și eu alegerea asta.”, a spus Daniela Iliescu.

Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii, pentru aceleași meserii prestate
Tabel comparativ salarii | Cât câștigă nepalezii din România VS cât câștigă românii,...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...

De asemenea, Daniela a mărturisit că nu s-ar descurca fără ajutorul bonei și că nu vrea să pară mămica perfectă care le face pe toată singură. Influencerița îi recunoaște meritul bonei și consideră că fără ea nu ar reuși să se împartă în toate direcțiile. 

„Eu sunt super deschisă și nu vreau să las impresia vreodată că eu le fac pe toate, că sunt superwoman, că nu mă ajută nimeni. Mă mai întreabă fetele, wow, cum reușești și cu copiii și cu casa și cu tot ce ai de filmat, pentru că, uite, și în ultima perioadă filmez în fiecare zi și mă simt într-o continuă alergătură. Dar dacă nu aș avea ajutor, nu aș putea. Și eu vreau să afișez lucrurile astea și vreau să se vadă că am ajutor. Nu vreau ca femeile care mă urmăresc să se frustreze și să creadă că, Doamne, aia oare cum poate să le facă pe toate și eu nu pot? Exclus! Deci, să nu credeți vreodată că cine vă dă impresia că le face pe toate, chiar că le face pe toate, că nu există, n-ai cum fizic, n-ai cum psihic, nu mai zic.”, a mai spus influencerița.

CITEȘTE ȘI:

Soția lui Culiță Sterp a dat lovitura în afaceri! Firma Danielei Iliescu învârte banii cu lopata: „Pentru doamnele care spun că nu muncesc”

Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor, seara. Soția lui Culiță Sterp s-a speriat: „Am impresia că oamenii au luat-o razna”

Tags:
Iți recomandăm
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care nu mai vreau să ies niciodată”
Știri
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care…
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Știri
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin…
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
Mediafax
Legătura nebănuită dintre părul cărunt și cancer, relevată de un studiu
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la...
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit de tot”
Adevarul
Român șocat de diferențele de prețuri între România și Bulgaria: „Noi ne-am tâmpit...
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus Iohannis
Digi24
Anunțul șefului ANAF după ce judecătorii au respins sechestrul asupra bunurilor lui Klaus...
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a războiului
Mediafax
Oficialii americani, ucraineni și europeni discută azi la Geneva planul de încetare a...
Parteneri
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab îi punea reguli stricte
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Imagini uluitoare cu prezentatoarea tv! Tatăl arab...
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri pentru un livrator de mâncare care l-a așteptat la mașină
Click.ro
Gestul lui Gigi Becali față de un muncitor străin. Ce a făcut omul de afaceri...
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” / „O afirmație evident falsă”
Digi 24
Controverse în SUA asupra planului de pace pentru Ucraina. „Aceasta nu este propunerea americană” /...
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul. Ce a descoperit mama ei acasă
Digi24
O tânără a ajuns la spital după ce a mers o noapte întreagă cu trenul....
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Descopera.ro
O descoperire șocantă dezvăluie că ARICII de MARE sunt practic „doar creier”
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Gandul.ro
PROGNOZĂ Crăciun 2025 și Revelion 2026 | Vreme ciudată în București, potrivit meteorologilor EaseWeather
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din ...
Dana Roba are iubit nou! Cum arată bărbatul de culoare care i-a cucerit inima: „O relație din care nu mai vreau să ies niciodată”
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin ...
Marius Tucă Show începe luni, 24 noiembrie, de la ora 20.00, pe Gândul. Invitat: prof. univ. dr. Valentin Stan
Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a ...
Ella Vișan primește lovitură după lovitură de când a fost dată afară de la Antena Stars! Ce a pățit fosta concurentă de la Insula Iubirii
Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini ...
Ce telefon a primit Ion Țiriac, după ce s-a dus vestea că și-a mărit colecția auto: „Sunt mașini pe care s-au plătit 2-4 milioane de euro”
Ion Țiriac a primit un cadou rar: „Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi.” ...
Ion Țiriac a primit un cadou rar: „Vestea proastă e că de la mine nu o mai ia înapoi.” Cine a făcut acest gest admirabil?
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: ...
Ion Țiriac îl cunoaște prea bine pe Gică Hagi! Ce mașină i s-ar potrivi „Regelui fotbalului”: „Foarte talentat, dar și foarte calculat”
Vezi toate știrile
×