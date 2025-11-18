Acasă » Știri » Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor, seara. Soția lui Culiță Sterp s-a speriat: „Am impresia că oamenii au luat-o razna”

Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor, seara. Soția lui Culiță Sterp s-a speriat: „Am impresia că oamenii au luat-o razna”

De: Denisa Iordache 18/11/2025 | 16:44

Daniela Iliescu a fost martora unei scene care a lăsat-o fără cuvinte. Soția lui Culiță Sterp a fost vizată de un bărbat din trafic și nu a știut cum să reacționeze atunci când acesta a venit la geamul ei. Speriată și confuză, ea le-a povestit fanilor întreaga întâmplare. Află mai multe detalii în articol!

Daniela Iliescu își ține mereu fanii la curent cu activitățile sale de zi cu zi, momente speciale din familie sau chiar întâmplări bizare, precum cea despre care vă vorbim astăzi. Soția lui Culiță Sterp are o comunitate mare de urmăritori, care sunt interesați de ceea ce se întâmplă în viața ei și a artistului.

Ce a pățit Daniela Iliescu în timp ce stătea la semafor

Recent, influencerița și-a luat prin surprindere fanii cu povestea pe care le-a spus-o. Aflată în mașină, Daniela stătea pe loc la semafor și se îndrepta spre grădinița unde Milan se afla. La un moment dat, un bărbat care nu părea un om al străzii s-a apropiat de mașina ei, a venit la geam și a început să aibă un comportament „bizar”, în timp ce ținea o floare în mână (VEZI ÎN VIDEO). Speriată și confuză, soția lui Culiță Sterp s-a asigurat că are ușile blocate și i-a spus să plece. După ce și-a terminat „momentul”, bărbatul a plecat și a urcat într-o mașină aflată în coadă.

„Stau în coloană, să mă duc să îl iau pe Milan de la grădiniță și a venit un băiat la geam. A venit la geam la mine cu o floricică sau nu știu ce era. Făcea așa cu ea (n.r. imita cum dădea din mâini). Eu m-am uitat așa și i-am zis: „du-te, bă, de aici!” Și l-am văzut că a mers în spate, în coloană și s-a urcat într-o mașină. Deci eu am impresia că oamenii au luat-o razna. Am pus și problema că poate mă cunoștea și n-am înțeles ce a vrut să facă, dar ferească, Dumnezeu, dacă l-ați fi văzut! Un pic m-am șocat și m-am speriat, și primul meu instinct e să verific dacă sunt ușile blocate. Tot ok, dar părea pe câmpii băiatul meu. M-a speriat așa, mi-a bătut inima, bate în continuare. N-am înțeles nimic. Nu știu dacă a vrut să mă facă să râd sau ce-a vrut, sau va rămâne un mister. Dar m-am speriat și nu înțeleg. Deci părea pe câmpii rău de tot. Asta-i problema. Asta-i problema că zburda așa. Ferească”, a spus soția lui Culiță Sterp pe Instagram.

