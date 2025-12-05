Pericol lângă București! Viitura a rupt mai multe poduri, după ce Barajul Mihăilești a fost golit

Două poduri provizorii au fost luate de ape după ce Barajul Mihăilești a început deversările controlate, iar râul Argeș s-a umflat periculos. Viitura a rupt podețele în doar câteva ore, iar oamenii din zonă se tem că situația se poate agrava în orice moment.

Două poduri din județul Călărași, care făceau legătura între Crivăț și Budești, au cedat după deversările controlate de la Barajul Mihăilești, provocând panică printre localnici și blocând temporar accesul.



Barajul Mihăilești a fost golit, mai multe poduri au cedat din cauza deversărilor

Prefectul județului Călărași, Laurențiu State, a anunțat că a convocat de urgență Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și a cerut sprijinul structurilor MAI pentru a asigura paza fizică în zonele afectate, ca nimeni să nu se apropie de podurile distruse.

Primarul orașului Budești, Mihai Ilie, liniștește populația și spune că nu există persoane izolate, deoarece localitatea are și alte căi de acces. Edilul susține că, deși situația este serioasă, nu se pune problema evacuării locuitorilor din cauza podurilor rupte.

Autoritățile monitorizează în continuare nivelul apei, în timp ce oamenii din zonă privesc cu teamă fiecare nou val care lovește malurile Argeșului. Pe rețelele sociale au apărut zeci de mesaje alarmante din partea localnicilor, însoțite de imagini cu podurile rupte: „S-a rupt podul care face legătura între Budeşti și Crivăț”.

Un alt localnic descrie nopțile de panică prin care trec oamenii din zonă: „Azi noapte s-a rupt podul peste Argeş de la Budeşti, la doar 20 de kilometri de Bucureşti, din cauza deversărilor de la baraje care au măturat câteva sate de la munte cu o zi înainte. Totuşi, de ce se golesc lacurile de acumulare degrabă şi deodată?”

În mijlocul neliniștii, primarul din Budești, Mihai Ilie, încearcă să clarifice situația. Edilul spune că autoritățile locale știau dinainte ce urmează: acestea fuseseră informate încă de săptămâna trecută „că se va da drumul la Mihăileşti la acel baraj”.

”Deja noi am luat măsuri, am închis acea trecere şi cu primarul de la Crivăţ. Nu există riscuri deocamdată şi nu au fost riscuri pentru că eu acum vin de acolo. Deja apa a început să scadă cu vreo 30 de centimetri de azi dimineaţă”, a explicat el

Apele Române, explicații după dezastru: podul rupt era provizoriu și neautorizat Administraţia Naţională „Apele Române” a explicat că, în ultimele zile, în zona montană a bazinului superior al râului Argeș s-au înregistrat cantități masive de precipitații, care au generat viituri puternice pe toate cursurile de apă. Pentru a preveni probleme și mai grave, specialiștii au fost nevoiți să facă evacuări controlate din mai multe lacuri de acumulare, inclusiv de la Barajul Mihăilești. Reprezentanții instituției subliniază că podul din județul Călărași, rupt în urma debitului crescut, era de fapt o construcție provizorie, neautorizată, veche de dinainte de Revoluție. Structura nu era proiectată să reziste la volumele mari de apă din aceste zile, motiv pentru care s-a prăbușit. ”În intervalul 28–30 noiembrie 2025, în bazinul hidrografic superior al râului Argeş s-au înregistrat fenomene hidrometeorologice extreme, cu precipitaţii de aproximativ 100 l/mp, care au generat viituri importante pe toate cursurile de apă din zona montană: Argeş, Târgului, Doamnei, Potop, Sabar, precum şi depăşiri ale cotelor de apărare la mai multe staţii hidrometrice”, au transmis, joi, reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române. ”O parte semnificativă din unda de viitură formată în partea de nord a judeţului Argeş a fost atenuată în lacul de acumulare Goleşti, debitul evacuat având o valoare maximă de 300 mc/s. Pe sectorul aval baraj Goleşti – acumularea Zăvoiul Orbului, debitele naturale au adus un aport suplimentar de aproximativ 100 mc/s. Astfel, prin acumulara Zăvoiul Orbului s-a tranzitat un debit total de 400 mc/s. Din debitul propagat în aval de barajul Zăvoiul Orbului, o parte a fost atenuată în lacul de acumulare Mihăileşti, iar restul a fost evacuat controlat”, au menționat Apele Române. Apele Române explic ă modul în care a fost gestionat ă viitura de la Mihăilești Specialiștii de la Apele Române au precizat că tranzitarea viiturii prin acumularea Mihăilești s-a realizat prin evacuarea unui debit maxim de 330 mc/s, în timp ce debitul afluent ajungea la 400 mc/s. Această manevră a fost necesară pentru a controla fluxul de apă și a preveni situații și mai grave în aval. ”Nivelul maxim înregistrat în lacul Mih ăileşti a fost de 84,85 mdM , cu 15 cm sub NNR (02.12.2025, ora 16:00). Dispeceratul SGA Giurgiu a informat SGA Călăraşi despre debitele evacuate, pentru coordonarea măsurilor în aval. Ca urmare a evacu ării controlate a debitelor din barajul Mihăileşti , o trecere prin vad provizorie, neautorizată, existentă înc ă dinainte de anul 1989 şi utilizată pentru traversarea cursului de r âu pe perioada debitelor mici între localit ăţile Budeşti şi Crivăţ , a cedat. Această trecere este depăşită şi deversată ori de c âte ori debitul râului dep ăşeşte 250 mc/s, nefiind proiectată pentru ranzitarea unor debite mari”, mai transmit reprezentanţii de la Apele Rom âne.

Speciali știi subliniază că orice lucrare de traversare a r âului Arge ș în acest sector, fie c ă este vorba de poduri, podețe sau treceri provizorii – trebuie avizat ă și autorizată în prealabil de Ministerul Transporturilor, prin structurile de specialitate pentru C ăile Navigabile.

”În prezent, accesul peste râul Argeş, în acest sector din judeţul Călăraşi, se realizează exclusiv prin cele două poduri autorizate: Olteniţa–Chirnogi şi Frumuşani–Hotarele. Orice altă traversare improvizată nu este autorizată şi nu oferă siguranţă în perioadele cu debite crescute. Manevrele cu echipamentele hidromecanice au fost realizate coordonat, cu scopul reducerii vârfului de viitură şi al tranzitării în siguranţă a debitelor mari. Administraţia Naţională „Apele Române” continuă monitorizarea permanentă a situaţiei hidrometeorologice şi menţine legătura cu autorităţile locale şi judeţene pentru aplicarea măsurilor necesare”, au mai transmis autoritățile.