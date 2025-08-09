Minune la Broșteni, în postul Adormirii Maicii Domnului! Ce au descoperit oamenii într-o casă devastată de apă

Adevărată minune la Broșteni, în postul Adormirii Maicii Domnului! Oamenii au rămas fără cuvinte când au făcut descoperirea într-o casă devastată de apă! Un localnic a filmat totul și este de-a dreptul uimit! Iată despre ce este vorba!

Un adevărat coșmar s-a abătut asupra localității Broșteni în această perioadă, când natura s-a dezlănțuit cu o formă nemiloasă. Viiturile au lovit cu putere, lăsând în urmă distrugere și durere, iar casele oamenilor au fost mistuite de ape. Oamenii au pierdut agoniseala de o viață, iar speranțele păreau că se duc odată cu apele. Însă, printre ruine, a apărut o minune!

În mijlocul dezastrului, o casă distrusă aproape complet de ape a ascuns o comoară neașteptată: o icoană cu Maica Domnului, atârnată pe un cui pe unul dintre pereți, a rămas neatinsă, în ciuda forței distrugătoarea a viiturilor. Într-un perete aproape dărâmat, unde geamurile au fost sparte, iar apa a inundat până la grindă, icoana stătea neclintită, un adevărat miracol pentru cei ce au văzut-o.

„Haideți să vă arăt imediat minune. Așa a ajuns casa, da? Deci, icoana Maicii Domnului este neatinsă. Uitați dezastrul care a fost în casă, uitați până unde e apa. A rupt tot, ferestre tot, a rupt pereți. (…) A rupt pereții aici, a rupt tot, geamurile au sărit pe jos. Uitați-vă minunea! Uitați-vă, a fost deasupra ei (n.r. apa) Icoana Maicii Domnului neatinsă e într-un singur cui. Uitați-vă că se mișcă, am mișcat eu cu mâna”, a spus un localnic.

O troiță a rămas întreagă

Localnicii sunt uimiți și consideră că este o adevărată minune! Multe lucruri prețioase au fost distruse în urma celor întâmplate, dar icoana a rămas pe perete, în ciuda faptului că se ține doar într-un singur cui și apa fusese deasupra ei.

Nu doar icoana a rămas întreagă în urma celor întâmplate, ci și alte obiecte religioase au fost găsite intacte, în ciuda noroiului. Troița din lemn, ridicată în apropiere, a rămas în picioare, deși viitura a măturat totul în jur.

