Cine este Ioan Șandru, bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov după ce au fost surprinși de viitură

S-a aflat cine sunt cele două victime (tată și fiu) care și-au piedut viața în timp ce se plimbau cu caiacul pe lacul Snagov, în timpul furtunii de vineri, 22 august. Ciclonul mediteranean care a lovit România a curmat viețile mai multor oameni din țară.

Vineri, 22 august 2025, România a fost lovită de efectele devastatoare ale unui ciclon mediteranean. În București și Ilfov au pagube materiale și victime. Printre persoanele afectate de viitură se numără un bărbat de 53 de ani și fiul lui de 13 ani. În după-amiaza de vineri, tatăl și fiul se aflau cu caiacul pe lacul Snagov. Surprinși de viitură, cei doi au fost trași la fundul apei de către curenții puternici. Scafandrii din cadrul Departamentului Special de Salvatori, împreună cu echipaje de la Poliția Transporturi și voluntari au desfășurat căutări pe toată suprafața lacului, utilizând sonare și echipamente specifice.

Cine este bărbatul care a murit înecat împreună cu fiul său de 13 ani în lacul Snagov

Operațiunea de salvare a fost extrem de îngreunată din cauza condițiilor meteo nefavorabile, însă, după ore de căutare trupurile neînsuflețite ale celor doi au fost aduse la mal. Eforturile de salvare au fost în zadar. Medicii de pe ambulanță nu au mai avut ce face și au constatat decesul celor doi.

Potrivit surselor CANCAN.RO, Șandru Cristian Ioan, bărbatul de 53 de ani, era medic de familie la Policlinica Nicolae Kretzulescu a Ministerului Afacerilor Interne. Împreună cu fiul lui de 13 ani, Vlad Ștefan Cristian Șandru, cei doi se aventuraseră cu caiacul pe lacul Snagov. Se pare că ar fi primit veste de salvare de la centrul de agrement de unde închiriaseră caiacul, însă ei nu le-au folosit. Cel mai probabil gestul le-ar fi salvat viețile.

„Scafandrii din cadrul Departamentului Special de Salvatori, împreună cu echipaje de la Poliția Transporturi și voluntari, au desfășurat misiuni de căutare pe lac, utilizând sonare și echipamente specifice. Am intervenit cu echipajul de scafandri, o barcă remorcabilă tractată de o autospecială de stingere, un punct de comandă mobil și două echipaje de prim ajutor. Au fost aplicate manevre de resuscitare. Din păcate, nu a răspuns manevrelor de resuscitare și a fost declarat decesul”, a transmis ISUBIF.

Din nefricire, totul s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. Furtuna i-a prins în larg, iar condițiile meteo le-au fost fatale și nu au mai apucat să ajungă la mal. În acest caz a fost deschisă o anchetă. Autoritățile urmează să afle cum s-a produs tragedia.

Municipiul București și județul Ilfov au fost vineri seară sub atenționare now casting de cod portocaliu de furtuni violente. Și alte zone din țară au fost sub atenționare meteo de vreme severă. În Capitală, zeci de copaci au căzut din cauza vântului puternic și o persoană a fost transportată la spital după ce un pom a căzut peste ea, pe un trotuar din Sectorul 4.