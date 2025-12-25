Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte

Nicolae și Elena Ceaușescu ofereau o mare importanță meselor festive, iar Crăciunul era organizat foarte atent de cei doi. Pentru că voiau să își surprindă invitații cu delicatese, cei doi aveau un meniu strict de fiecare dată, indiferent de ocazie. Toate detaliile în articol.

Pentru masa de Crăciun, soții Ceaușescu doreau ca totul să fie organizat perfect, până la cel mai mic detaliu. Bucătarii și personalul erau cei care aveau grijă să respecte cu sfințenie cerințele impuse de Elena și Nicolae Ceaușescu.

Meniul strict de pe masa de Crăciun a soților Ceaușescu

Secretele culinare din familia Ceaușescu au ieșit la iveală în cartea ,,Nu regret, nu mă jelesc, nu strig”, scrisă de Mihaela Ceaușescu. Autoarea a povestit că cei doi soți erau mari iubitori de mâncăruri tradiționale.

Potrivit informațiilor din carte, Nicolae Ceaușescu iubea preparatele tradiționale din pește, iar sarmalele erau preferatele lui. Cât despre băuturi, pe masă se regăsea întotdeauna vinul alb și țuica de prună.

„Nici nu se compară rafinamentele culinare de acum cu aşa-zisele rafinamente de la mesele Ceauşeştilor. Chiar dacă şi ei ar fi avut acces, să zicem, la fructe de mare. Dar nu le plăceau. Ei mâncau mâncăruri tradiţionale. Sarmale, friptură, pui la ceaun, piftie, salată de boeuf, care oricum nu lipseau de la mesele de sărbătoare. Dacă lipseau era vai şi-amar! Lui Nicolae Ceauşescu îi mai plăceau în special preparatele tradiţionale din peşte, ciorbă de peşte, plachia şi saramură, marea lui pasiune fiind sarmalele. De băut, se bea vin alb şi ţuică de prună, fiartă şi îndulcită. Tanti Lenuţa mai bea băuturi dulci, pentru femei, dar nu se îmbăta. Cam ăsta era meniul lor de ani de zile, la petreceri, la aniversări sau la Revelion”, a povestit fata lui Marin Ceaușescu, în cartea ,,Nu regret, nu mă jelesc, nu strig”.

