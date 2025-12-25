Acasă » Știri » Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte

Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte

De: Denisa Iordache 25/12/2025 | 14:12
Ce mâncau Nicolae și Elena Ceaușescu în prima zi de Crăciun. Meniul strict era făcut cu o zi înainte
Meniul strict de pe masa de Crăciun a soților Ceaușescu. Sursă: Arhivă CANCAN

Nicolae și Elena Ceaușescu ofereau o mare importanță meselor festive, iar Crăciunul era organizat foarte atent de cei doi. Pentru că voiau să își surprindă invitații cu delicatese, cei doi aveau un meniu strict de fiecare dată, indiferent de ocazie. Toate detaliile în articol. 

Pentru masa de Crăciun, soții Ceaușescu doreau ca totul să fie organizat perfect, până la cel mai mic detaliu. Bucătarii și personalul erau cei care aveau grijă să respecte cu sfințenie cerințele impuse de Elena și Nicolae Ceaușescu. 

Meniul strict de pe masa de Crăciun a soților Ceaușescu

Secretele culinare din familia Ceaușescu au ieșit la iveală în cartea ,,Nu regret, nu mă jelesc, nu strig”, scrisă de Mihaela Ceaușescu. Autoarea a povestit că cei doi soți erau mari iubitori de mâncăruri tradiționale. 

Potrivit informațiilor din carte, Nicolae Ceaușescu iubea preparatele tradiționale din pește, iar sarmalele erau preferatele lui. Cât despre băuturi, pe masă se regăsea întotdeauna vinul alb și țuica de prună. 

„Nici nu se compară rafinamentele culinare de acum cu aşa-zisele rafinamente de la mesele Ceauşeştilor. Chiar dacă şi ei ar fi avut acces, să zicem, la fructe de mare. Dar nu le plăceau. Ei mâncau mâncăruri tradiţionale. Sarmale, friptură, pui la ceaun, piftie, salată de boeuf, care oricum nu lipseau de la mesele de sărbătoare. Dacă lipseau era vai şi-amar!

Lui Nicolae Ceauşescu îi mai plăceau în special preparatele tradiţionale din peşte, ciorbă de peşte, plachia şi saramură, marea lui pasiune fiind sarmalele. De băut, se bea vin alb şi ţuică de prună, fiartă şi îndulcită. Tanti Lenuţa mai bea băuturi dulci, pentru femei, dar nu se îmbăta. Cam ăsta era meniul lor de ani de zile, la petreceri, la aniversări sau la Revelion”, a povestit fata lui Marin Ceaușescu, în cartea ,,Nu regret, nu mă jelesc, nu strig”.

CITEȘTE ȘI:

36 de ani de la execuția lui Nicolae și a Elenei Ceaușescu. Ultimele cuvinte pe care le-au rostit, înainte să moară

Procesul și execuția soților Ceaușescu. Filmul celei mai controversate judecate din istoria României

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile”
Știri
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra…
Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM
Știri
Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina, singurele pe minus
Mediafax
Europa 2026: previziuni salariale, țările cu cele mai mari creșteri. România și Ucraina,...
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului,...
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew Tate continuă circul pe rețelele de socializare. „Sunt deja morți/Celor mai mulți le este frică”
Adevarul
Mesaj halucinant, la trei zile după ce a fost zdrobit în ring. Andrew...
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Digi24
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt...
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Mediafax
Cod portocaliu de viscol în zona de munte din județele Hunedoara și Caraș-Severin
Parteneri
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în...
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport.ro
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o țară, un stat care nu-și servește locuitorii, fură de la ei”
Click.ro
Cornel Dinu spune ce pensie încasează, după 40 de ani petrecuți la Dinamo: „Asta-i o...
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul pontif
Digi 24
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o ceartă cu suveranul...
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova (Bloomberg)
Digi24
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu...
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor.ro
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
go4it.ro
Cum poți conecta la iPhone dispozitive care nu sunt marca Apple?
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Descopera.ro
Misterul Triunghiului Bermudelor, posibil rezolvat! Ce au descoperit doi seismologi?
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Go4Games
Mii de jocuri de PC, la cele mai bune prețuri ale anului
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un bilet jucat în Arkansas
Gandul.ro
Jackpot de 1,8 miliarde de dolari la loteria Powerball, câștigat în Ajunul Crăciunului, cu un...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de ...
Cum se împarte Jessie Baneș de Sărbători. Artista urmează să facă nunta: ”Este felul meu de a păstra legătura cu rădăcinile”
Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal
Doliu în lumea filmului! Actrița de 26 de ani a fost înjunghiată mortal
Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM
Raed Arafat, ședință de urgență cu prefecții din toată țara după avertizările transmise de ANM
Ce cadou impresionant le-a făcut Mira părinților ei, de Crăciun. Au fost emoționați până la lacrimi!
Ce cadou impresionant le-a făcut Mira părinților ei, de Crăciun. Au fost emoționați până la lacrimi!
Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu ...
Decizia luată de fosta asistentă a lui Capatos, după decepțiile în dragoste! Ana Maria Mocanu: „Nu mai vreau să aud!”
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul ...
Suma uriașă pe care Pescobar a donat-o în Orașul Faptelor Bune 2025. Daniel Buzdugan a făcut totul public!
Vezi toate știrile
×