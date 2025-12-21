Procesul și execuția soților Ceaușescu. Filmul celei mai controversate judecate din istoria României

Pe 25 decembrie 1989, chiar în ziua de Crăciun, cuplul dictatorial Nicolae şi Elena Ceauşescu a fost executat prin împuşcare, după o sentinţă pronunţată în mai puţin de două minute. Evenimentul se producea în curtea unei unităţi militare din Târgoviște, după ce cuplul fugise din Capitală cu un elicopter de pe clădirea Comitetului Central. CANCAN.RO vă prezintă toate informațiile despre acest caz mai jos.

Procesul soţilor Ceauşescu a început pe 25 decembrie 1989, la ora 13:20, cei doi fiind acuzaţi de genocid, subminarea puterii de stat prin organizarea de acţiuni armate împotriva poporului, subminarea economiei naţionale şi încercarea de a fugi din ţară pe baza unor fonduri de un miliard de dolari, depuse în băncile din străinătate. În jurul orei 14.40 procesul s-a încheiat, iar sentinţa de condamnare la moarte a fost pronunţată la ora 14.45. Nicolae şi Elena Ceauşescu au fost executaţi cinci minute mai târziu, în curtea garnizoanei. Procesul şi execuţia au fost filmate iar imaginile au făcut înconjurul lumii, fiind difuzate şi de Televiziunea Română.

Nicolae și Elena Ceausescu erau retinuti, de cateva zile, la Târgoviște

Cu câteva zile înainte, pe 22 decembrie 1989, pentru a evita furia mulțimii, Nicolae și Elena Ceaușescu au fost sfătuiți să se urce în elicopterul prezidențial și să aterizeze într-un câmp deschis, în apropierea Târgoviștei. Cei doi au fost capturați de doi militari și transportați în secret la unitatea militară din regiune. Conform mărturiilor celor care au văzut, amândoi se aflau într-o stare de confuzie. Două elicoptere s-au deplasat la București pentru a aduce completul de judecată care urma să judece cuplul dictatorial la Târgoviște. După un proces sumar, cei doi vor fi executați. Execuția a fost rapidă, cameramanul abia apucă să filmeze câteva minute, din execuție, când cei doi sunt deja jos, ciuruiți de gloanțe.

Ceaușeștii refuză să iși recunoască vinovăția

Pe parcursul întregului proces, cuplul Ceaușescu a refuzat să-și recunoască vinovăția în fața Tribunalului militar extraordinar, care i-a declarat responsabili de crime împotriva umanității, subminarea autorității statului și afectarea economiei naționale. La finalul procesului desfășurat în grabă, se decide condamnarea la moarte a celor doi. Capetele de acuzare sunt genocid (peste 60.000 de victime), organizarea de acțiuni armate împotriva poporului român, distrugerea bunurilor obstești, subminarea economiei naționale si incercarea de a fugi din țară.

Cine i-a împușcat pe Nicolae și Elena Ceaușescu

Plutonul de execuţie al Ceauşeştilor a fost constituit de Victor Atanasie Stănculescu înaintea procesului de la Târgovişte. Generalul a selectat trei dintre cei opt paraşutişti veniţi de la Boteni. E vorba de căpitanul Ionel Boeru, plutonierul Dorin Cârlan şi sergentul-major Octavian Gheorghiu. Execuţia a fost făcută în grabă. Paraşutiştii, conduşi de căpitanul Boeru, i-au executat pe Ceauşeşti scurt, fără a aştepta o eventuală comandă de genul „Foc!”.

Cadavrele soților Ceausescu lăsate cateva ore pe gazonul stadionului Ghencea

Nicolae și Elena Ceaușescu sunt scoși în curtea unității pentru execuție. Cadavrele vor fi transportate cu elicopterul la București și părăsite câteva ore bune pe gazonul stadionului Ghencea. Corpurile neînsuflețite sunt depuse la Morga Spitalului Militar Central până pe 30 decembrie.

Simulacru de proces

Părerile în ceea ce privește judecarea și executarea „pe fugă” a soților Ceaușescu sunt împărțite. Unele spun foarte bine că l-au împușcat repede, că altfel cine știe ce se mai întâmpla dacă se mai aștepta puțin, iar altele spun că a fost un simulacru de proces. În timp ce primele invocă starea de necesitate și disperarea ca la cea mai mică greșeală, regimul comunist ar putea să se întoarcă, celelalte invocă respectarea procedurii de la acea vreme. Astfel, cei mai mulți juriști, magistrați, procurori și avocați susțin ca cei doi ca să aiba parte de un proces corect, ar fi trebuit să beneficieze de cel puțin o cale de atac, și aceasta fiind recursul.

Momentul rămâne un punct crucial în istoria modernă a României, marcând tranziția de la dictatură la democrație, dar și întrebări legate de istoria revoluționară.

