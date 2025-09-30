Acasă » Știri » Fiul soţilor Ceauşescu, diagnosticat cu probleme grave de sănătate. Bolnav şi neputincios, Valentin cere ajutorul statului

De: Delina Filip 30/09/2025 | 14:09
Cuplul prezidențial Nicolae și Elena Ceaușescu a avut doar trei copii: Valentin, Zoia și Nicu Ceaușescu. Dacă de ultimii doi se cunoaște că au decedat în urmă cu câțiva ani din cauza unor boli cu care s-au confruntat, despre cel de-al treilea nu s-a mai știut mare lucru, asta până de curând. Valentin Ceaușescu a fost diagnosticat în urmă cu 16 ani cu o afecțiune gravă, boală care a recidivat de curând. Întrucât tratamentul este destul de costisitor, moștenitorul soților Ceaușescu nu îl poate acoperi, astfel că a decis să ceară ajutorul statului român. Iată ce răspuns a primit. 

Valentin Ceaușescu, ultimul fiu al soților Ceaușescu rămas în viață, se confruntă cu probleme serioase de sănătate. Conform Mediafax , după ce Nicu și Zoia Ceaușescu au murit prematur din cauza unor boli incurabile, și Valentin Ceaușescu se confruntă cu o afecțiune incurabilă. Singurului moștenitor al familiei Ceaușescu i-a recidivat o boală cu care s-a confruntat și în urmă cu 16 ani.

Singurul moștenitor al soților Ceaușescu se confruntă cu o boală gravă!

În anul 2009, Valentin Ceaușescu a trecut printr-o intervenţie chirurgicală de înlăturare a unei tumori la nivelul vezicii urinare. Medicii au declarat pentru sursa menționată mai sus că fiului cel mare al soților Ceaușescu i-a recidivat boala. Problemele medicale au fost constatate la sfârșitul anului trecut, după ce Valentin Ceaușescu s-a aflat internat la spitalul de urgență al Serviciului Român de Informații, „Prof. Dr. Agrippa Ionescu“, acolo unde a primit îngrijiri medicale și fostul președinte al României, Ion Iliescu.

Întrucât tratamentul este destul de costisitor, moștenitorul soților Ceaușescu nu îl poate acoperi, acesta a cerut ajutorul statului român. Valentin Ceaușescu s-ar fi adresat atât Ministerului Sănătății, cât și Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (C.N.A.S.) și Agenției Naționale a Medicamentului, dar nu a primit un răspuns favorabil.

Ultimul moștenitor al soților Ceaușescu se confruntă cu o boală incurabilă
Ultimul moștenitor al soților Ceaușescu se confruntă cu o boală incurabilă

C.N.A.S. a refuzat să suporte tratamentul pe motiv că o comisie multidisciplinară a stabilit că acesta nu este decontat în cadrul sistemului de asigurări de sănătate, aspect care a fost trecut și în biletul de externare al pacientului.

Medicii au stabilit la începutul acestui an că nu este posibilă efectuarea radiochimioterapiei, și au considerat oportună iniţierea terapiei cu un anume medicament, autorizat pe teritoriul UE de către Agenţia Europeană a Medicamentului. Numai că un singur flacon costă aproximativ 7.500 de lei (în condițiile în care este nevoie de mai multe flacoane administrate) și nu este decontată de sistemul de asigurări publice de sănătate. ”Domnul Valentin Ceaușescu are probleme medicale al căror tratament nu poate fi amânat. O singură injecție costă puțin peste 7.500 lei și e foarte scump un asemenea tratament pentru posibilitățile lui materiale”. 

Valentin Ceaușescu a apelat la instanță pentru a-și putea plăti tratamentul!  „Pedeapsa cu moartea este interzisă!”

Valentin Ceaușescu a cerut Ministerului Sănătății să constate că problemele medicale îi pun viața în pericol și a mai arătat că nu își poate asigura din surse proprii un tratament atât de costisitor. Ultimul moștenitor al soților Ceaușescu s-a adresat inclusiv Cancelariei premierului, dar nici acolo nu a găsit înțelegere. Așa încât a depus o cerere la instanță, prin care a solicitat judecătorilor să oblige statul la acoperirea costurilor pentru administrarea medicamentului ce i-a fost recomandat.

De cealaltă parte, autoritățile medicale au menționat că tratamentul solicitat nu doar că nu se află pe lista celor compensate, dar au susținut și faptul că medicamentul în cauză s-ar găsi încă în faza de studii clinice și că nu ar fi sigur pentru pacient. Instanța a fixat un prim termen de judecată, însă, până atunci, a decis provizoriu ca Valentin Ceaușescu să primească cu titlu gratuit tratamentul cerut.

În motivarea hotărârii se menționează că ”art. 34 din Constituţia României prevede că (1) Dreptul la ocrotirea sănătăţii este garantat (…)” și că, în plus, ”potrivit art. 22 din Constituţie, (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate (…), (3) Pedeapsa cu moartea este interzisă”. Practic, judecătorii au apreciat că prin imposibilitatea lui Valentin Ceaușescu de a obține compensarea tratamentului, acesta ar fi ca și condamnat la moarte.

