Acasă » Știri » Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

De: David Ioan 19/12/2025 | 23:50
Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

În București, timp de trei zile vor avea loc ceremonii dedicate eroilor care au murit în Revoluția din decembrie 1989. Statul se va da sâmbătă, 20 decembrie, iar încheierea va avea loc luni, 22 decembrie.

Evenimentele se vor desfășura la monumentele ridicate în memoria eroilor din ’89, iar la acestea vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, alături de oameni care vor să își arate respectul pentru cei care au luptat pentru libertate.

Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989

Programul anunțat de MApN cuprinde momente de depunere de coroane, slujbe religioase și clipe de reculegere.

Fiecare zi va aduce un nou prilej de omagiu: sâmbătă vor începe primele ceremonii, duminică vor continua alte activități comemorative, iar luni – ziua principală – vor avea loc cele mai importante momente, menite să reamintească sacrificiul celor care au schimbat destinul României.

Programul celor 3 zile de omagii

Sâmbătă, 20 decembrie

  • ora 10:00 – Troița Crematoriului ”Cenușa”;
  • ora 12:00 – Monumentul comemorativ închinat eroilor martiri Timișoreni din Popești – Leordeni;
  • ora 15:00 – Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism ”Semnul Eroului” (Piața Delfinului, sector 2).

Duminică, 21 decembrie

  • ora 10:00 – Cimitirul Eroilor Revoluției;
  • ora 11:30 – Spitalul Colțea ”Troiță”;
  • ora 12:00 – Troiță monument Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou;
  • ora 12:30 – Piața Universității;
  • ora 13:30 – Monumentul Eroilor Martiri de la Sala Dalles;
  • ora 14:30 – Piața Romană ”Troiță”.

Luni, 22 decembrie

  • ora 09:00 – Monumentul pentru cinstirea Eroilor Revoluției din decembrie 1989/ Piața Revoluției;
  • ora 10:00 – Radiodifuziunea Română;
  • ora 11:00 – ”Troița” de la Televiziunea Română;
  • ora 11:30 – ”Troița Parașutiștilor” de la Televiziunea Română;
  • ora 12:30 – Palatul Telefoanelor.

Aceste zile de comemorare nu sunt doar despre trecut, ci și despre prezent și viitor. Ele ne amintesc că libertatea pe care o trăim astăzi a fost câștigată cu prețul vieții unor oameni curajoși. Prin aceste ceremonii, arătăm că nu i-am uitat și că valorile pentru care au luptat rămân vii în sufletele noastre.

CITEŞTE ŞI: Cel mai atipic Crăciun de până acum! Zonele în care iarna o va lua razna: ce fenomen meteo vom avea zilnic

Ce program are Kaufland de Crăciun 2025. Cum funcționează magazinele pe 24-25-26 decembrie?

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos mii de șoferi în stradă
Știri
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos…
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley
Știri
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la…
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Mediafax
O japoneză s-a „căsătorit” cu un personaj AI creat cu ChatGPT
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de...
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru...
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România. „Va fi un an al revoltelor. Se cere vărsare de sânge”
Adevarul
Astrolog, la Interviurile Adevărul: 2026 ar putea aduce schimbări de Guvern în România....
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la BBC: „Ce prostie”
Digi24
Vladimir Putin a fost scos din sărite de întrebările unui jurnalist de la...
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării în următoarele patru săptămâni
Mediafax
Temperaturi mai scăzute și precipitații ușor excedentare în mai multe regiuni ale țării...
Parteneri
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este secretul până la urmă”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum își păstrează silueta Iulia Vântur. Ce bea în fiecare dimineață? ”Cred că acesta este...
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Prosport.ro
Cea mai frumoasă profesoară de matematică din România e colega lui Gabi Tamaș!
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Click.ro
Horoscop 19-25 decembrie. Taurii sunt puși în fața unei decizii, risc de pierderi pentru Săgetători
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Digi 24
Bătaie pe treptele unui hotel din Timișoară între iubita unui bărbat și presupusa lui amantă
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul aerian
Digi24
Reacția Turciei după ce forțele sale aeriene au doborât o dronă care a încălcat spațiul...
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
go4it.ro
Produse populare din zona tech la Kaufland: SMART TV la doar 700 RON
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Descopera.ro
Prima întâlnire cu extratereștrii! Un astronom dezvăluie totul
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul are 1000 de metri pătrați
Gandul.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 10,000 de euro. Terenul...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit ...
Cine a fost Cristina Grossu, soția fostului campion de raliuri Greg Biffle. Întreaga familie a murit în urma accidentului aviatic
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos ...
Se întâmpla acum 10 ani. Când Bucureștiul a fost paralizat de furie. Ziua în care RCA-ul a scos mii de șoferi în stradă
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui ...
Supărare mare, după ce Alessia Pop a câștigat Vocea României 2025: ”Măgărie” + ironia lui Tudor Chirilă la adresa lui Smiley
Horoscop 20 decembrie 2025. Zodia care trece printr-o dezamăgire în dragoste
Horoscop 20 decembrie 2025. Zodia care trece printr-o dezamăgire în dragoste
De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri ...
De ce a murit Helmut Duckadam, de fapt. Ce diagnostic primise de la medici după ce s-a internat cu dureri crunte
Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu
Finala Vocea României 2025. Alessia Pop din echipa lui Tudor Chirilă a câștigat marele premiu
Vezi toate știrile
×