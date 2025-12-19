Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

În București, timp de trei zile vor avea loc ceremonii dedicate eroilor care au murit în Revoluția din decembrie 1989. Statul se va da sâmbătă, 20 decembrie, iar încheierea va avea loc luni, 22 decembrie.
Evenimentele se vor desfășura la monumentele ridicate în memoria eroilor din ’89, iar la acestea vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, alături de oameni care vor să își arate respectul pentru cei care au luptat pentru libertate.
Programul anunțat de MApN cuprinde momente de depunere de coroane, slujbe religioase și clipe de reculegere.
Fiecare zi va aduce un nou prilej de omagiu: sâmbătă vor începe primele ceremonii, duminică vor continua alte activități comemorative, iar luni – ziua principală – vor avea loc cele mai importante momente, menite să reamintească sacrificiul celor care au schimbat destinul României.
Aceste zile de comemorare nu sunt doar despre trecut, ci și despre prezent și viitor. Ele ne amintesc că libertatea pe care o trăim astăzi a fost câștigată cu prețul vieții unor oameni curajoși. Prin aceste ceremonii, arătăm că nu i-am uitat și că valorile pentru care au luptat rămân vii în sufletele noastre.
CITEŞTE ŞI: Cel mai atipic Crăciun de până acum! Zonele în care iarna o va lua razna: ce fenomen meteo vom avea zilnic
Ce program are Kaufland de Crăciun 2025. Cum funcționează magazinele pe 24-25-26 decembrie?