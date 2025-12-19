Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989, în București. Programul celor 3 zile de omagii

În București, timp de trei zile vor avea loc ceremonii dedicate eroilor care au murit în Revoluția din decembrie 1989. Statul se va da sâmbătă, 20 decembrie, iar încheierea va avea loc luni, 22 decembrie.

Evenimentele se vor desfășura la monumentele ridicate în memoria eroilor din ’89, iar la acestea vor participa reprezentanți ai Ministerului Apărării Naționale, alături de oameni care vor să își arate respectul pentru cei care au luptat pentru libertate.

Ceremonii în memoria eroilor căzuți în decembrie 1989

Programul anunțat de MApN cuprinde momente de depunere de coroane, slujbe religioase și clipe de reculegere.

Fiecare zi va aduce un nou prilej de omagiu: sâmbătă vor începe primele ceremonii, duminică vor continua alte activități comemorative, iar luni – ziua principală – vor avea loc cele mai importante momente, menite să reamintească sacrificiul celor care au schimbat destinul României.

Programul celor 3 zile de omagii

Sâmbătă, 20 decembrie

ora 10:00 – Troița Crematoriului ”Cenușa”;

ora 12:00 – Monumentul comemorativ închinat eroilor martiri Timișoreni din Popești – Leordeni;

ora 15:00 – Monumentul Pro Memoria 89 Credință, Curaj, Eroism ”Semnul Eroului” (Piața Delfinului, sector 2).

Duminică, 21 decembrie

ora 10:00 – Cimitirul Eroilor Revoluției;

ora 11:30 – Spitalul Colțea ”Troiță”;

ora 12:00 – Troiță monument Biserica Sfântul Gheorghe cel Nou;

ora 12:30 – Piața Universității;

ora 13:30 – Monumentul Eroilor Martiri de la Sala Dalles;

ora 14:30 – Piața Romană ”Troiță”.

Luni, 22 decembrie

ora 09:00 – Monumentul pentru cinstirea Eroilor Revoluției din decembrie 1989/ Piața Revoluției;

ora 10:00 – Radiodifuziunea Română;

ora 11:00 – ”Troița” de la Televiziunea Română;

ora 11:30 – ”Troița Parașutiștilor” de la Televiziunea Română;

ora 12:30 – Palatul Telefoanelor.

Aceste zile de comemorare nu sunt doar despre trecut, ci și despre prezent și viitor. Ele ne amintesc că libertatea pe care o trăim astăzi a fost câștigată cu prețul vieții unor oameni curajoși. Prin aceste ceremonii, arătăm că nu i-am uitat și că valorile pentru care au luptat rămân vii în sufletele noastre.

