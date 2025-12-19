Acasă » Știri » Cel mai atipic Crăciun de până acum! Zonele în care iarna o va lua razna: ce fenomen meteo vom avea zilnic

Cel mai atipic Crăciun de până acum! Zonele în care iarna o va lua razna: ce fenomen meteo vom avea zilnic

De: David Ioan 19/12/2025 | 20:31
Potrivit prognozei transmise de meteorologi, ceața va fi un fenomen frecvent în următoarele zile, mai ales în intervalele dimineții și nopții. În anumite zone, aceasta poate fi însoțită de burniță, iar temperaturile se vor menține peste mediile multianuale.

Specialiștii anunță că, începând de vineri, 19 decembrie, cerul va fi temporar acoperit de nori în multe regiuni ale țării.

Zonele în care se vor resimţi schimbările climatice

La nivel național, temperaturile maxime se vor situa între 6 și 16 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî între -4 și 6 grade. Vântul va avea intensitate redusă, cu unele intervale moderate, iar ceața va fi prezentă mai ales dimineața și noaptea, existând posibilitatea de burniță pe spații restrânse.

Cum va fi vremea?/ Sursa foto: Arhivă CANCAN

În Capitală, cerul va fi temporar noros, iar ceața este prognozată în special în orele dimineții și pe timpul nopții. Vântul va rămâne slab, iar temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât media sezonului. Maxima se va încadra între 9 și 10 grade, iar minima între -1 și 1 grad.

Conform Administrației Naționale de Meteorologie, în sudul, estul și centrul țării, în special în zonele joase, nebulozitatea va fi persistentă, iar ceața se va menține pe parcursul zilei. Temperaturile diurne vor fi apropiate de normalul perioadei, însă în restul regiunilor vremea va continua să fie mai caldă decât ar fi obișnuit.

Ce fenomene meteo se vor petrece în fiecare zi

Izolat, sunt posibile precipitații slabe, în special sub formă de burniță sau ploaie. Vântul va sufla slab până la moderat, cu intensificări ușoare în sudul Banatului și trecător pe litoral. Maximele se vor încadra între 1 și 11 grade, iar minimele între -2 și 4 grade.

Pentru București, meteorologii estimează ceaţă persistentă, cu condiții de burniță și ceață în primele ore ale dimineții și pe timpul nopții. Temperatura maximă va fi de 4-5 grade, iar minima de 1-2 grade.

În cea mai mare parte a țării, valorile termice, în special cele nocturne, vor rămâne peste mediile climatologice ale perioadei. Cerul va fi mai mult noros, cu înnorări persistente în zonele joase. Pe arii restrânse se vor semnala precipitații slabe, în special ploaie și burniță.

