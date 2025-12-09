Acasă » Știri » Meteo de Crăciun și Revelion 2025. Surpriză majoră în termometre în aceste zone din România

Meteo de Crăciun și Revelion 2025. Surpriză majoră în termometre în aceste zone din România

09/12/2025 | 10:32
Administrația Națională de Meteorologie a prezentat estimările pentru următoarele patru săptămâni, realizate pe baza datelor furnizate de Centrul European pentru Prognoze pe Termen Mediu.

Conform analizei, România va traversa o perioadă caracterizată de temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite și de un deficit de precipitații în prima parte a intervalului.

Schimbările climatice din ultimii ani au făcut ca iernile din România să fie tot mai imprevizibile, cu episoade de vreme caldă alternând cu perioade scurte de frig intens. Specialiștii atrag atenția că aceste abateri de la normalul climatologic pot influența atât agricultura, cât și consumul de energie, întrucât temperaturile mai ridicate reduc necesarul de încălzire, dar pot afecta culturile care depind de o iarnă stabilă.

De asemenea, lipsa precipitațiilor în prima parte a intervalului prognozat ar putea avea consecințe asupra rezervei de apă din sol, cu efecte vizibile în sezonul agricol următor. În același timp, populația din zonele montane, obișnuită cu ninsori abundente în decembrie, ar putea resimți un deficit de zăpadă, ceea ce influențează turismul de iarnă și activitățile economice asociate.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025

În această perioadă, vremea va fi neobișnuit de caldă pentru începutul iernii. Temperaturile vor depăși media climatologică, cu abateri semnificative în zonele montane. Cantitățile de precipitații vor fi reduse la nivel național.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025

Valorile termice vor continua să fie peste standardele climatologice, mai ales în regiunile montane. Regimul pluviometric va rămâne deficitar, cu precipitații sub nivelul normal în întreaga țară.

Cum va fi vremea în România de sărbători

Săptămâna 22 – 29 decembrie 2025

În apropierea Crăciunului, temperaturile se vor menține ușor peste media perioadei, cu accent în zonele montane. Spre deosebire de săptămânile anterioare, precipitațiile vor fi mai apropiate de valorile obișnuite pentru această perioadă.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Debutul noului an va fi marcat de o vreme blândă. Temperaturile vor fi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul mediilor specifice sezonului. ANM subliniază că prognoza emisă reprezintă o estimare a mediilor săptămânale și nu poate anticipa fenomenele extreme de scurtă durată.

