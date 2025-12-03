România, lovită de anticiclon! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit șefei ANM

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru luna decembrie. Prima lună de iarnă vine cu temperaturi anormale, iar anticilonul pune stăpânire pe România.

Potrivit celei mai recente actualizări ANM, începutul de iarnă din acest an este cât se poate de blând. Vor urma perioade scurte de timp cu temperaturi specifice sezonului, dar și perioade cu temperaturi neobișnuit de crescute. Anticiclonul se formează într-o regiune în care presiunea atmosferică este în creștere – de la periferie spre centru – și masele de aer au o mișcare divergență, producând astfel vreme senină.

ANM: Cum va fi vremea în decembrie 2025

În prima jumătate a lunii decembrie, ANM anunță temperaturi neobișnuti de ridicate în aproape toate regiunile din țară. În unele zone, gradele în termometre vor urca până la 14 grade Celsius. Din punct de vedere al precipitațiilor, directorul ANM anunță ploi slabe sau burniță la altitudini mari, posibil precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În partea de sud-est a țării, vântul va sufla cu rafale de 40-50 km/h.

„Urmează o vreme destul de caldă cel puțin până la jumătatea lunii decembrie. Dacă luăm ecartul temperaturilor zilnice, atât din perspectiva maximelor, cât și a minimelor. În zilele de miercuri, joi, vineri vom avea temperaturi cuprinse între 7° până la 17°. Dacă comparăm și cu maxima absolută a lunii decembrie în țara noastră 23,4°C în data de 05/12/1985 iată că ziua de vineri, 5 decembrie, din această săptămână, aduce cele mai ridicate temperaturi de la debutul acestei luni din acest an. Din punctul de vedere al precipitațiilor, vorbim de ploi slabe sau burniță la altitudini mari, posibil precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și nu în ultimul rând, vânt, în special în partea de sud-est și sud a țării, iar pe creste viteze de 40-50km/h.”, a declarat Elena Mateescu.

Spre finalul lunii decembrie, vreme rămâne la fel de caldă decât în mod obișnuit. Abia în ultima săptămână din decembrie este posibil ca valorile termice să se apropie de normalul perioadei.

„Actualizarea estimărilor pentru prima lună din iarna 2025 arată o probabilitate ridicată ca cel puțin săptămâna 1-8 decembrie și 8-15 decembrie să păstreze un regim de temperaturi cu abateri pozitive destul de ridicate. Vorbim pentru prima săptămână de abateri în întreaga țară, cuprinse între 3° până la 4° în partea de sud-est a țării, iar a doua săptămână din luna decembrie a acestui an, chiar dacă vorbim de abateri mai mici 1,5° – 3° în special în regiunile intracarpatice, rămânem tot pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit. Deocamdată precipitații vor slabe, sub formă de burniță sau predominant sub formă de ploaie. După jumătatea lunii, un semnal tot pentru o vreme mai caldă, de abia din ultima săptămână a lunii decembrie este posibil să ne apropiem de normalul termic”, a mai spus Elena Mateescu.

