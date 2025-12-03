Acasă » Știri » România, lovită de anticiclon! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit șefei ANM

România, lovită de anticiclon! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit șefei ANM

De: Irina Vlad 03/12/2025 | 18:26
România, lovită de anticiclon! Cum va fi vremea de Crăciun și Revelion, potrivit șefei ANM
Anticiclonul lovește România/ sursă foto: captură video

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat prognoza meteo pentru luna decembrie. Prima lună de iarnă vine cu temperaturi anormale, iar anticilonul pune stăpânire pe România.

Potrivit celei mai recente actualizări ANM, începutul de iarnă din acest an este cât se poate de blând. Vor urma perioade scurte de timp cu temperaturi specifice sezonului, dar și perioade cu temperaturi neobișnuit de crescute. Anticiclonul se formează într-o regiune în care presiunea atmosferică este în creștere – de la periferie spre centru – și masele de aer au o mișcare divergență, producând astfel vreme senină.

ANM: Cum va fi vremea în decembrie 2025

În prima jumătate a lunii decembrie, ANM anunță temperaturi neobișnuti de ridicate în aproape toate regiunile din țară. În unele zone, gradele în termometre vor urca până la 14 grade Celsius. Din punct de vedere al precipitațiilor, directorul ANM anunță ploi slabe sau burniță la altitudini mari, posibil precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. În partea de sud-est a țării, vântul va sufla cu rafale de 40-50 km/h.

Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să...
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România
Vortexul polar se rupe! Prognoza actualizată pentru România

„Urmează o vreme destul de caldă cel puțin până la jumătatea lunii decembrie. Dacă luăm ecartul temperaturilor zilnice, atât din perspectiva maximelor, cât și a minimelor.

În zilele de miercuri, joi, vineri vom avea temperaturi cuprinse între 7° până la 17°. Dacă comparăm și cu maxima absolută a lunii decembrie în țara noastră 23,4°C în data de 05/12/1985 iată că ziua de vineri, 5 decembrie, din această săptămână, aduce cele mai ridicate temperaturi de la debutul acestei luni din acest an.

Din punctul de vedere al precipitațiilor, vorbim de ploi slabe sau burniță la altitudini mari, posibil precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare și nu în ultimul rând, vânt, în special în partea de sud-est și sud a țării, iar pe creste viteze de 40-50km/h.”, a declarat Elena Mateescu.

Spre finalul lunii decembrie, vreme rămâne la fel de caldă decât în mod obișnuit. Abia în ultima săptămână din decembrie este posibil ca valorile termice să se apropie de normalul perioadei.

„Actualizarea estimărilor pentru prima lună din iarna 2025 arată o probabilitate ridicată ca cel puțin săptămâna 1-8 decembrie și 8-15 decembrie să păstreze un regim de temperaturi cu abateri pozitive destul de ridicate.

Vorbim pentru prima săptămână de abateri în întreaga țară, cuprinse între 3° până la 4° în partea de sud-est a țării, iar a doua săptămână din luna decembrie a acestui an, chiar dacă vorbim de abateri mai mici 1,5° – 3° în special în regiunile intracarpatice, rămânem tot pe un fond de vreme mai caldă decât în mod obișnuit.

Deocamdată precipitații vor slabe, sub formă de burniță sau predominant sub formă de ploaie. După jumătatea lunii, un semnal tot pentru o vreme mai caldă, de abia din ultima săptămână a lunii decembrie este posibil să ne apropiem de normalul termic”, a mai spus Elena Mateescu.

 

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Ce se întâmplă începând cu 11 decembrie, în București și în toată România

Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:
Iți recomandăm
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Știri
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară…
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Știri
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost...
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson:...
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului...
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a distrus experiența exotică
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu...
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a...
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Parteneri
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România! În ultimii ani s-a confruntat cu situații dificile
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Rita Mureșan, total schimbată la 53 de ani. N-o mai recunoști pe Fosta Miss România!...
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Prosport.ro
Mădălina Ghenea i-a înnebunit pe arabi. Cum și-a făcut apariția în Qatar
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Click.ro
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul:...
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata despăgubirilor către familiile celor uciși
Digi 24
Dacă mori pe front, Putin te va numi dezertor. Schema prin care Moscova evită plata...
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui...
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez -...
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
go4it.ro
Nubia a lansat Flip 3, un telefon accesibil, și Fold, primul său model pliabil
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
Go4Games
Jocul în care poți duce FCSB în Champions League fără interferențele lui Gigi Becali
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Gandul.ro
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din ...
A detronat-o pe Taylor Swift, la doar 30 de ani! Cine este Lucy Guo, cea mai tânără miliardară din lume
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Miley Cyrus și Maxx Morando s-au logodit! Artista, cerută de nevastă cu un inel de 150.000 de dolari
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Incendiu la Promenada Mall din Capitală! Oamenii au fost evacuați de urgență
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
Colecția impresionantă de pălării a misterioasei doamne de la parada de 1 Decembrie | GALERIE FOTO
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Incendiu la un târg de Crăciun din Capitală! O căsuță din lemn a aras ca o torță
Vezi toate știrile
×