Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna se apropie cu pași repezi, așa că nu mai este mult până când vom vedea și primii fulgi de zăpadă. Meteorologii Accuweather au anunțat ninsori în unele zone din țară. Vezi, în articol, lista completă a orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare!

În ultimele zile, vremea s-a schimbat radical în majoritatea regiunilor din România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploi abundente, ninsori, temperaturi scăzute și intensificări ale vântului. Ei bine, acum, specialiștii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au transmis unde vor apărea primii fulgi de zăpadă încă din luna noiembrie 2025.

În ce orașe din România va ninge săptămâna viitoare

Pe lista orașelor din România în care va ninge săptămâna viitoare se numără cele montane, aflate la altitudine de peste 500 de metri. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat ninsoare în Brașov, luni, în data de 24 noiembrie 2025. În acea zi, sunt așteptate temperaturi maxime de 5 grade Celsius și minime de -2 grade Celsius.

Ulterior, brașovenii vor scăpa de precipitații și ninsori, iar în unele zile chiar își va face apariția soarele. Finalul săptămânii viitoare aduce temperaturi maxime cuprinse între 8 și 14 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 0 și 4 grade Celsius.

Predeal se află și el pe lista orașelor în care va ninge săptămâna viitoare, tot luni, în data de 24 noiembrie 2025. Termometrele vor arăta maxime de 1 grad Celsius și minime de -3 grade Celsius. De asemenea, meteorologii Accuweather au anunțat fulgi de zăpadă și în prima zi a lunii viitoare, pe 1 decembrie 2025.

Până atunci, vremea se menține răcoroasă. Soarele își va face puțin apariția în perioada 27-29 noiembrie, însă valorile termice rămân destul de scăzute, maximele fiind cuprinse între 4 și 6 grade Celsius, iar minimele între -1 și 0 grade.

De asemenea, specialiștii Accuweather au anunțat ploi abundente duminică, 23 noiembrie 2025. Pe timpul zilei, termometrul va arăta 3 grade Celsius, iar seara va aduce temperaturi de -5 grade Celsius.

