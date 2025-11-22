Acasă » Știri » Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

De: Irina Rasoveanu 22/11/2025 | 08:43
Lista orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare. În ce zi vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna se apropie cu pași repezi, așa că nu mai este mult până când vom vedea și primii fulgi de zăpadă. Meteorologii Accuweather au anunțat ninsori în unele zone din țară. Vezi, în articol, lista completă a orașelor din România în care ninge săptămâna viitoare!

În ultimele zile, vremea s-a schimbat radical în majoritatea regiunilor din România. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat ploi abundente, ninsori, temperaturi scăzute și intensificări ale vântului. Ei bine, acum, specialiștii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au transmis unde vor apărea primii fulgi de zăpadă încă din luna noiembrie 2025.

În ce orașe din România va ninge săptămâna viitoare

Pe lista orașelor din România în care va ninge săptămâna viitoare se numără cele montane, aflate la altitudine de peste 500 de metri. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza meteo și au anunțat ninsoare în Brașov, luni, în data de 24 noiembrie 2025. În acea zi, sunt așteptate temperaturi maxime de 5 grade Celsius și minime de -2 grade Celsius.

Ulterior, brașovenii vor scăpa de precipitații și ninsori, iar în unele zile chiar își va face apariția soarele. Finalul săptămânii viitoare aduce temperaturi maxime cuprinse între 8 și 14 grade Celsius, iar minimele se vor încadra între 0 și 4 grade Celsius.

Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica ei. Eliza a împlinit 20 de ani
Cum arată acum Adriana Iliescu (cea mai bătrână mamă din lume) și fiica...
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele astrelor
Cea mai norocoasă zodie în decembrie 2025. Și în 2026 este printre favoritele...
Prognoza meteo pentru Brașov, în noiembrie 2025/ Sursa foto: Accuweather

Predeal se află și el pe lista orașelor în care va ninge săptămâna viitoare, tot luni, în data de 24 noiembrie 2025. Termometrele vor arăta maxime de 1 grad Celsius și minime de -3 grade Celsius. De asemenea, meteorologii Accuweather au anunțat fulgi de zăpadă și în prima zi a lunii viitoare, pe 1 decembrie 2025.

Până atunci, vremea se menține răcoroasă. Soarele își va face puțin apariția în perioada 27-29 noiembrie, însă valorile termice rămân destul de scăzute, maximele fiind cuprinse între 4 și 6 grade Celsius, iar minimele între -1 și 0 grade.

De asemenea, specialiștii Accuweather au anunțat ploi abundente duminică, 23 noiembrie 2025. Pe timpul zilei, termometrul va arăta 3 grade Celsius, iar seara va aduce temperaturi de -5 grade Celsius.

Prognoza meteo pentru Predeal, în noiembrie 2025/ Sursa foto: Accuweather

Citește și: Vine iarna în București! Pe ce dată va fi prima temperatură negativă în Capitală, potrivit meteorologilor Accuweather

Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Tags:
Iți recomandăm
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Știri
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
Știri
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu…
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care...
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă în vileag schema
Prosport.ro
Dezvăluiri care pun pe jar circuitul WTA! Fosta rivală a Simonei Halep dă...
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf de investițiile dezastruoase. Cum a ajuns aici
Adevarul
De la încasări fabuloase la pierderi masive: Averea lui Cristi Chivu, făcută praf...
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem un partener esențial”
Digi24
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului Trump-Putin: „Fie pierdem demnitatea, fie pierdem...
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Parteneri
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare a întors toate privirile!
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Mihaela Rădulescu, imagini senzuale la prima apariție televizată după moartea lui Felix Baumgartner! Fosta prezentatoare...
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Prosport.ro
FOTO. Lavinia e noua iubită a celebrului milionar spaniol care a jucat la Real Madrid
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Click.ro
Boala lui Bruce Willis a avansat. Nu își mai recunoaște fiicele
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv din Capitală
Digi 24
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va avea cel mai extins sezon festiv...
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a fost reținută pentru 24 de ore
Digi24
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost atacată cu ranga de o altă femeie. Agresoarea a...
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
Promotor.ro
Ce a găsit ADAC la Dacia Bigster și a stârnit atâtea reacții?
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
go4it.ro
O veste bună! Fișierele pot fi transferate fără probleme între dispozitivele Android și Apple
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Go4Games
Numărul gamerilor din România a crescut simțitor
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot ce știam
Gandul.ro
Cresc PENSIILE românilor de la 1 ianuarie 2026? Anunțul de ultimă oră care schimbă tot...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Ce nu are voie Jador să îi facă fiului său. Oana Ciocan, soția, i-a dat mare interdicție!
Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe
Singur, în doi! Ex-ul Iuliei Albu încearcă să meargă mai departe
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
BANCUL ZILEI | Legătura dintre „I love you” și „Made in China”
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: ...
Tudor Chirilă nu s-a mai abținut la Vocea României! A recunoscut ce părere are despre Horia Brenciu: „Nu îi e greu cu el însuși”
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc ...
S-a căsătorit în secret, în America! Vedeta din România a făcut marele anunț pe Instagram: „Mulțumesc că m-ai ales!”
Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital
Incendiu violent într-un bloc de 11 etaje din București! 17 persoane au ajuns la spital
Vezi toate știrile
×