Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, românii așteaptă nerăbdători prognozele meteo pentru noaptea dintre ani. În anii trecuți, sărbătorile de iarnă au venit mai mult cu ploaie și temperaturi pozitive, însă nici în acest an nu s-au produs schimbări semnificative. Cum va fi vremea de Revelion — vedeți în rândurile de mai jos!

Meteorologii au schimbat din nou prognoza pentru noaptea dintre ani. Specialiștii de la AccuWeather au transmis că ninsoarea va lipsi anul acesta din marile orașe ale României în noaptea de Revelion.

Cum va fi vremea de Revelion

În București, condițiile meteo vor fi stabile, fără ploi sau ninsori, iar temperaturile se vor situa între 6 și 0 grade Celsius, atât pe 31 decembrie, cât și pe 1 ianuarie. Aceeași situație este așteptată și în majoritatea zonelor din țară, unde vremea va rămâne relativ blândă pentru finalul de an.

Așadar, potrivit AccuWeather, doar localitățile aflate la altitudini ridicate vor avea parte de ninsoare în noaptea dintre ani. Un exemplu este Predeal, una dintre cele mai cunoscute stațiuni montane din România. Predealul este unul dintre puținele orașe unde meteorologii au anunțat precipitații sub formă de ninsoare. Pe 31 decembrie, temperaturile vor varia între 3 și –6 grade, iar în prima zi a noului an vor ajunge la 3 grade maxima și –7 grade minima, condiții perfecte pentru cei care își doresc un Revelion cu zăpadă.

Pentru cei care își doresc să întâmpine Anul Nou într-un decor alb, munții rămân singura opțiune viabilă. Deși stratul de zăpadă nu va fi generos, acesta va oferi suficiente motive pentru o escapadă montană. Astfel, România pășește în 2026 sub semnul unei ierni moderate, cu o noapte de Revelion marcată de temperaturi pozitive în majoritatea zonelor țării, dar cu șanse de ninsoare în localitățile aflate la mare altitudine.

Top 5 alimente care nu trebuie să-ți lipsească de pe masa de Revelion. Vei atrage bogății în noul an

Vacanța de 1 Decembrie, mai scumpă în Maramureș. Cât va costa o noapte de cazare la finele anului