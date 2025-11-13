Acasă » Știri » Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București

Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București

De: Mirela Loșniță 13/11/2025 | 07:58
După o toamnă liniștită, cu zile în care termometrele au urcat chiar și la 18 de grade Celsius în luna noiembrie, România se pregătește să intre într-un sezon rece cum n-a mai fost de mult timp. Potrivit specialiștilor de la Accuweather, această iarnă se anunță a fi una dintre cele mai grele din ultimii ani. Cum va fi vremea de Sărbători – vedeți în rândurile de mai jos!

Spre deosebire de anii trecuți, în care sărbătorile de iarnă au venit mai mult cu ploaie și temperaturi pozitive, anul acesta prognoza arată total diferit. Meteorologii au anunțat ninsori abundente în Capitală. Prognozele meteo arată că Bucureștiul va fi acoperit de un strat consistent de zăpadă începând din 21 decembrie și până de Anul Nou. Așadar locuitorii Capitalei se vor bucura de de zăpadă și de Crăciun și Revelion.

Cum va fi vremea de Sărbători

Conform specialiștilor Accuweather , în perioada 24–27 decembrie temperaturile vor fi scăzute, cu maxime ce se vor situa în jurul valorilor de 2–3 grade Celsius și minime ce vor ajunge până la -5 grade. De Crăciun, meteorologii au anunțat o maximă de 3°C și o minimă de -4°C, iar pe 26 decembrie, valorile vor fi apropiate, 2°C maxima și -4°C minima.

Pe 27 decembrie va fi mai frig, cu o minimă de -5°C și o maximă de 2°C. De Revelion, Bucureștiul va fi acoperit de zăpadă. Meteorologii au anunțat că temperatura maximă va fi de 2°C și cea minimă de -6°C, iar în noaptea dintre ani va continua să ningă.

După câțiva ani în care sărbătoarea Nașterii Domnului a fost marcată de temperaturi pozitive, prognoza AccuWeather arată acum un final de an specific anotimpului rece. Meteorologii au anunțat că de Crăciun va ninge, iar atmosfera va fi una de poveste pentru bucureșteni.

Dacă în anii trecuți am avut parte de un Crăciun cu temperaturi mai ridicate, de această dată vremea se schimbă radical. Meteorologii AccuWeather anunță că luna decembrie 2025 va fi una mult mai rece decât în ultimii ani, cu valori care vor coborî frecvent sub zero grade și cu un final de lună marcat de fenomene extreme.

Vortexul polar aduce o lună decembrie cum n-am mai avut demult! Se întoarce iarna adevărată

Meteorologii Accuweather confirmă: Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani. Prognoza pentru București

