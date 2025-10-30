Meteorologii Accuweather confirmă: Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani. Prognoza pentru București

Această toamnă a fost una destul de blândă și neașteptat de caldă, cu zile în care termometrele au urcat chiar și la 25 de grade Celsius. Însă meteorologii atrag atenția că această vreme plăcută nu va mai dura mult. După o toamnă liniștită, România se pregătește să intre într-un sezon rece cum n-a mai fost de ceva timp. Potrivit specialiștilor de la Accuweather, această iarnă se anunță a fi una dintre cele mai grele din ultimii ani.

Ultima lună de toamnă aduce tot o vreme blândă, cu temperaturi peste media normală. Însă, începând cu finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie, scenariul se schimbă radical. Frigul, ninsorile și viscolul vor pune stăpânire pe mare parte din țară, iar meteorologii avertizează că urmează o iarnă lungă și plină de episoade extreme.

Vom avea cea mai cruntă iarnă din ultimii ani

Specialiștii de la Accuweather confirmă că această iarnă o să fie una dură, fiind puternic influențată de vortexul polar ce se formează acum. Acest fenomen o să aducă mase uriașe de aer rece din zona Arctică spre Europa.

Analizele recente arată că forma și comportamentul vortexului polar din acest an seamănă izbitor cu cel din perioada 1981–1982, când continentul european a trecut prin una dintre cele mai dure ierni din ultimele decenii. Atunci, în România, temperaturile au coborât frecvent sub –20 de grade Celsius.

În ceea ce privește Capitală, primele episoade de iarnă autentică sunt așteptate la începutul lunii decembrie. Meteorologii anunță că în București temperaturile vor coborî frecvent sub 0 grade. De asemenea, prima zi din luna decembrie aduce deja temperaturi negative, ce coboară până la -3 grade.

Iar de la jumătatea primei luni de iarnă încep și ninsorile și înghețul. Bucureștenii trebuie să se pregătească temeinic.

Potrivit Accuweather, luna ianuarie o să aducă și ea temperaturi scăzute și ninsori abundente. Temperaturile minime ajung până la – 8 grade și vor exista și nopți în care termometrele să indice chiar și –15 grade Celsius.

De asemenea, începutul de an vine cu perioade de ger persistent și ninsori abundente. Meteorologii avertizează și asupra variațiilor bruște de temperatură, care pot duce la formarea poleiului și la fenomene meteo periculoase.

