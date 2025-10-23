România, lovită de vortexul polar! Iarna 2025–2026, una dintre cele mai geroase din ultimii ani

Climatologii trag un semnal de alarmă. Iarna care se apropie ar putea aduce temperaturi extreme, ninsori abundente și viscol puternic. Cauza principală este dată de un vortex polar instabil, care dă deja semne că își modifică traiectoria și influențează vremea din Europa Centrală și de Est.

Potrivit specialiștilor, vortexul polar este o masă uriașă de aer rece care se formează deasupra Polului Nord. Fenomenul a început să se destabilizeze încă din luna octombrie. În mod normal, acest scut de aer rece rămâne concentrat în jurul Arcticii, însă atunci când vânturile din straturile superioare ale atmosferei își pierd intensitatea, aerul rece poate coborî spre latitudini joase, aducând ierni aspre în Europa.

Un astfel de fenomen a fost deja observat la mijlocul lunii octombrie, când un front atmosferic rece a traversat România, provocând o scădere bruscă a temperaturilor și ninsori timpurii în zonele montane.

Iarnă cu ger și viscol în România

Dacă tendința de încetinire a vortexului polar continuă, climatologii avertizează că România s-ar putea confrunta cu una dintre cele mai reci ierni din ultimii ani. Temperaturile ar putea coborî sub -20°C în unele regiuni, iar ninsorile ar putea fi mai frecvente și mai abundente decât în iernile trecute. Meteorologii nu exclud nici episoade de viscol puternic și perioade lungi de ger persistent, în special în ianuarie și februarie 2026.

Schimbările climatice ne afectează

Deși fenomenul vortexului polar este natural, climatologii susțin că schimbările climatice îl fac mai instabil. Încălzirea Arcticii modifică echilibrul termic al atmosferei, ceea ce duce la perturbarea curenților de aer și la fenomene meteorologice extreme. Astfel, iarna care vine ar putea fi o adevărată provocare pentru autorități și oameni.

Pentru România, prima ninsoare ar putea să apară la finalul lunii noiembrie, atât în zonele montane, unde se anunță și viscol la altitudini mari, cât și posibil în Capitală. În cazul în care scenariile actuale se confirmă, țara noastră ar putea traversa o iarnă cu perioade de frig sever și episoade de ninsoare abundentă, similare cu iernile grele din trecut.

