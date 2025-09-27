Motivul pentru care ora de iarnă se schimbă mai devreme în 2025? S-a mai întâmplat doar de două ori, în ultimele două decenii

Anul 2025 vine cu o schimbare atipică pentru toată Europa: ora de iarnă se va muta mai devreme decât suntem obișnuiți. În loc de trecerea clasică din ultima duminică a lunii octombrie, românii și nu numai, vor da ceasurile înapoi în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, cu cinci zile mai devreme decât în alți ani.

Practică introdusă în anii ’70, pe fondul crizei petrolului, schimbarea orei avea ca scop reducerea consumului de energie. Chiar dacă astăzi eficiența ei e pusă sub semnul întrebării, măsura a rămas valabilă în toată Uniunea Europeană și ne obligă, de două ori pe an, să ne resetăm ceasurile și… organismul.

Motivul pentru care ora de iarnă se schimbă mai devreme în 2025

Explicația nu are legătură nici cu vreo decizie politică, nici cu criza energetică. Totul ține de o particularitate calendaristică rară: în 2025, ultima duminică din octombrie pică pe data de 26, iar regulile europene impun ca schimbarea să se facă în acel weekend. O situație asemănătoare a mai apărut doar de două ori în ultimele două decenii, în 2008 și 2014.

Impactul asupra sănătății

Trecerea la ora de iarnă aduce, teoretic, un bonus: o oră în plus de somn. În realitate însă, mulți resimt efecte neplăcute: oboseală, tulburări de somn, probleme de concentrare și chiar schimbări de dispoziție. Cei mai afectați sunt copiii și vârstnicii.

Medicii recomandă câteva trucuri simple pentru a face tranziția mai ușoară:

culcarea cu 10-15 minute mai devreme în zilele dinaintea schimbării;

expunerea la lumină naturală dimineața;

limitarea ecranelor seara;

evitarea cafelei și a energizantelor după-amiaza.

Discuțiile despre eliminarea orei de vară și de iarnă trenează de ani buni la nivelul UE, dar deocamdată nu s-a ajuns la o decizie finală. Până atunci, ceasurile se vor da înainte și înapoi de două ori pe an, iar în 2025 schimbarea vine cu o mică „surpriză”, se face mai devreme decât de obicei

