Acasă » Știri » Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor

De: Redacția CANCAN 18/12/2025 | 15:32
Ce înseamnă chiptuning făcut corect? Dragoș Stăcescu explică fenomenul la „Podcast cu Prioritate” #88 by ProMotor
Ce înseamnă chiptuning făcut corect?

Luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, ProMotor publică episodul 88 din seria „Podcast cu Prioritate”, disponibil pe canalul de YouTube ProMotor România, cu sprijinul partenerilor Bilbor și Sanador.

Ultimul episod din 2025 este găzduit de Luci Popa și îl are ca invitat pe Dragoș Stăcescu, specialist român în optimizarea electronică a motoarelor și calibrare software pentru automobile, cu un focus clar pe propulsia diesel. Alegerea acestui tip de motorizare nu este una întâmplătoare, iar mai multe despre asta puteți afla pe parcursul discuției.

Unde se rupe linia dintre tuning corect și improvizație

Episodul 88 propune o conversație aplicată despre cele mai proaste modificări auto întâlnite în practică și despre semnele clare care trădează lucrările de slabă calitate. De la ajustări făcute „după ureche” până la intervenții care ignoră complet limitele mecanice ale motorului, podcastul scoate la lumină greșeli frecvente care pot costa scump pe termen mediu și lung.

Un exemplu relevant discutat în podcast este legat de modificările software făcute superficial. În astfel de cazuri, primul lucru care pare să se „îmbunătățească” este consumul afișat în bord, o valoare care poate fi ușor alterată la nivel de soft și care nu reflectă neapărat realitatea din rezervor. Este un semnal de alarmă des întâlnit, dar rar explicat pe înțelesul publicului larg.

Discuția capătă greutate atunci când ajunge la unul dintre cele mai cunoscute proiecte realizate de Dragoș Stăcescu: un BMW diesel care a devenit cel mai rapid model de acest tip din istorie, performanță confirmată prin clasarea pe primul loc în ierarhia națională dedicată automobilelor diesel. Podcastul explică pas cu pas ce presupune un astfel de proiect și de ce rezultatele nu apar peste noapte.

Ce riști și când este momentul potrivit pentru chiptuning

Un alt subiect-cheie abordat este riscul la care se expune un proprietar atunci când modifică motorul. Există sau nu un prag minim de rulaj sub care intervențiile sunt nerecomandate? Răspunsurile vin argumentat, pe baza experienței directe, nu a miturilor din online.

Episodul include și o privire către planurile pentru 2026, într-un context auto din ce în ce mai strict din punct de vedere al emisiilor, dar în care pasiunea pentru performanță încă își găsește locul.

Episodul 88 din „Podcast cu Prioritate” by ProMotor va fi disponibil luni, 22 decembrie, de la ora 12:00, pe YouTube ProMotor.

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt
Știri
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce…
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România
Știri
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Click.ro
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce...
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru ...
Gestul făcut de nepoata Rodicăi Stănoiu, după a doua slujbă de înmormântare a fostului ministru al Justiției. Ce semnificație are, de fapt
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele ...
„MELANIA”, filmul care dezvăluie culisele revenirii Melaniei Trump la Casa Albă, ajunge în cinematografele din România
Amalia Enache a ajuns cu mama sa la spital! Ce se va întâmpla în ziua de Crăciun
Amalia Enache a ajuns cu mama sa la spital! Ce se va întâmpla în ziua de Crăciun
BANCUL ZILEI | Cât costă parfumul Antonio Banderas?
BANCUL ZILEI | Cât costă parfumul Antonio Banderas?
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”
Ireal cum s-a răzbunat o tânără pe iubitul infidel. Ce i-a făcut mașinii lui: „Sunt gravidă”
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
Vezi toate știrile
×