Acasă » EXCLUSIVITATE » INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!

INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!

De: Adrian Nicolae 18/12/2025 | 16:22
INFORMAȚIE ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ. CANCAN are decizia care va face înconjurul planetei: Wiz Khalifa, condamnat în România la 9 luni de închisoare cu executare!

Wiz Khalifa (numele real Thomaz Cameron Jibril) a fost condamnat definitiv în România, în urmă cu puține momente, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție. Starul american a fost găsit vinovat de deținere de droguri pentru consum propriu de către un complet al Curții de Apel Constanța. CANCAN.RO publică ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ decizia care va face înconjurul planetei!

The English version of the news is available here

Faptele pentru care a fost judecat artistul au avut loc în anul 2024, când Wiz Khalifa a urcat pe scena unui festival și și-a aprins un joint din care a început să tragă în timp ce se plimba în fața miilor de fani care-l aplaudau. În cursul procedurilor, rapperul a fost reținut pentru scurt timp și ulterior eliberat, fără a fi arestat preventiv. Decizia actuală reprezintă soluția definitivă în dosar, conform legislației române în vigoare.

”Solutia pe scurt: Dec.nr. 1222 În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 269 din data de 24.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024, desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, rejudecând: În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de?inere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. ?n baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin. 3 CPP, Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2025”. 

 

Potrivit judecătorilor constănțeni. rapperul american ar urma să fie încarcerat în România

La fond, primise doar o amendă penală

Condamnarea nu vizează infracțiuni de trafic de droguri. Potrivit surselor juridice, este vorba despre o speță de deținere pentru consum propriu, faptă sancționată de legea română cu pedepse cuprinse între 3 luni și 2 ani de închisoare sau cu amendă.

Inițial, în primă instanță, starul american primise o amendă penală în cuantum de 3.000 de lei.

În numeroase alte state, fapte similare nu sunt incriminate penal sau sunt sancționate exclusiv contravențional. De exemplu, în țări precum Germania, Spania, Portugalia, Olanda, dar și în mai multe state din SUA, deținerea unor cantități mici de substanțe pentru consum propriu este dezincriminată sau tratată ca abatere administrativă. România se numără însă printre statele europene cu una dintre cele mai stricte legislații în acest domeniu, aplicată în baza cadrului legal existent.

 

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”
Exclusiv
Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune
Exclusiv
Telespectatorii au rămas perplecși când au văzut-o! Prezentatoare celebră, de nerecunoscut în propria emisiune
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Mediafax
Alarma medicilor: Boala care revine și amenință bebelușii
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au...
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport.ro
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la...
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a sfidat tabuurile unei epoci întregi
Adevarul
„Cea mai periculoasă femeie din America”. Povestea Emmei Goldman, evreica lituaniancă ce a...
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se mai poate zbura cu el”
Digi24
Avionul premierului slovac a fost puternic avariat pe aeroportul din Bruxelles: „Nu se...
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Mediafax
Sărbătorile dăunează grav sănătății. Ce probleme medicale riscă românii în această perioadă
Parteneri
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Nicoleta Luciu a dezvăluit abia acum motivul retragerii din televiziune: „Am stopat totul ca să…”
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie. Cine sunt nativii norocoși
Click.ro
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, începând din 19 decembrie....
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul care și-a otrăvit 30 de pacienți
Digi 24
„Unul dintre cei mai mari criminali din istorie” a fost condamnat. Pedeapsa primită de medicul...
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și reacția lui Viktor Orban
Digi24
Europa trebuie să aleagă între „bani astăzi sau sânge mâine”. Avertismentul lui Donald Tusk și...
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut niciun schimb de ulei: „Am crezut că e electrică”
Promotor.ro
Un român a mers ani de zile cu o Toyota hibrid, dar nu i-a făcut...
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
go4it.ro
Apple analizează asamblarea cipurilor pentru iPhone în altă parte. Unde ar putea fi produse?
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Descopera.ro
Savantul care a riscat TOTUL pentru a salva omenirea
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Go4Games
Criticii de specialitate au decis: iată cele mai bune jocuri video ale anului 2025
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat online românii
Gandul.ro
Șaorma, pofta culinară numărul 1 a României în 2025. Ce alte mâncăruri au mai comandat...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul
Ramona Olaru s-a întâlnit cu tânărul viral pe TikTok, care voia s-o cucerească. Cum a decurs totul
Despărțire-șoc în showbiz! Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie
Despărțire-șoc în showbiz! Actorul și-a părăsit iubita, la scurt timp după ce a cerut-o în căsătorie
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare!
(P) Super Drop într-o zi mare pentru Universitatea Craiova: cotă 2.00 pe Superbet pentru calificare!
Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători
Cristina Demetrescu avertizează: Zodia care are probleme de sănătate chiar înainte de Sărbători
BANC | „Gogule, de ce ai rupt logodna cu Lenuța?”
BANC | „Gogule, de ce ai rupt logodna cu Lenuța?”
Test de inteligență exclusiv pentru genii | 1, 2 sau 3: Care este răspunsul corect?
Test de inteligență exclusiv pentru genii | 1, 2 sau 3: Care este răspunsul corect?
Vezi toate știrile
×