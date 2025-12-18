Wiz Khalifa (numele real Thomaz Cameron Jibril) a fost condamnat definitiv în România, în urmă cu puține momente, la o pedeapsă de 9 luni de închisoare în regim de detenție. Starul american a fost găsit vinovat de deținere de droguri pentru consum propriu de către un complet al Curții de Apel Constanța. CANCAN.RO publică ÎN PREMIERĂ MONDIALĂ decizia care va face înconjurul planetei!

Faptele pentru care a fost judecat artistul au avut loc în anul 2024, când Wiz Khalifa a urcat pe scena unui festival și și-a aprins un joint din care a început să tragă în timp ce se plimba în fața miilor de fani care-l aplaudau. În cursul procedurilor, rapperul a fost reținut pentru scurt timp și ulterior eliberat, fără a fi arestat preventiv. Decizia actuală reprezintă soluția definitivă în dosar, conform legislației române în vigoare.

”Solutia pe scurt: Dec.nr. 1222 În baza art. 421 pct. 2 lit. a CPP, Admite apelul formulat de D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Constanţa împotriva sentinţei penale nr. 269 din data de 24.04.2025 pronunţată de Tribunalul Constanţa în dosarul penal nr. 7777/118/2024, desfiinţează, în parte, sentinţa penală atacată şi, rejudecând: În baza art. 4 alin. 1 din Legea 143/2000 raportat la art. 396 alin. 1, 2 şi 10 CPP, condamnă pe inculpatul THOMAZ CAMERON JIBRIL, …. la pedeapsa închisorii de 9 luni pentru săvârşirea infracţiunii de?inere de droguri de risc, fără drept, în vederea consumului propriu. ?n baza art. 60 CP, dispune executarea pedepsei de 9 luni închisoare în regim de detenţie. Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei penale apelate care nu sunt contrare prezentei. În baza art. 275 alin. 3 CPP, Cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea la dispoziţia inculpatului şi a procurorului, prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 18.12.2025”.

La fond, primise doar o amendă penală

Condamnarea nu vizează infracțiuni de trafic de droguri. Potrivit surselor juridice, este vorba despre o speță de deținere pentru consum propriu, faptă sancționată de legea română cu pedepse cuprinse între 3 luni și 2 ani de închisoare sau cu amendă.

Inițial, în primă instanță, starul american primise o amendă penală în cuantum de 3.000 de lei.

În numeroase alte state, fapte similare nu sunt incriminate penal sau sunt sancționate exclusiv contravențional. De exemplu, în țări precum Germania, Spania, Portugalia, Olanda, dar și în mai multe state din SUA, deținerea unor cantități mici de substanțe pentru consum propriu este dezincriminată sau tratată ca abatere administrativă. România se numără însă printre statele europene cu una dintre cele mai stricte legislații în acest domeniu, aplicată în baza cadrului legal existent.