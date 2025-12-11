Transferul anului în televiziune! O prezentatoare celebră își caută job nou pe ascuns: „N-a suflat un cuvânt nimănui!”

Diana Bart (44 de ani) pregătește, se pare, o mutare neașteptată în televiziune! Prezentatoarea de la Prima TV a fost surprinsă de paparazzii chiar în fața sediului Antena Stars, la ceas de seară, unde a petrecut mai multe zeci de minute, semn că întâlnirea a fost una extrem de importantă. CANCAN.RO a aflat însă că actualul angajator al brunetei nu știe nimic despre „mutările” ei.

Elegantă, relaxată și pusă pe fapte mari, Diana Bart a ieșit din clădire zâmbitoare și cu aer de învingătoare. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să scoată telefonul și să sune pe cineva, probabil să împărtășească noutățile. Mai mult, faptul că vizita vedetei în clădirea Antena Stars a avut loc seara, întărește suspiciunile că ar pune la cale o mutare, în condițiile în care astfel de discuții se poartă, de regulă, discret.

Surse CANCAN.RO: “Cei de la Prima TV NU știu nimic. Nu a anunțat pe nimeni”

Mutarea ar fi cu atât mai surprinzătoare cu cât, potrivit informațiilor obținute de CANCAN.RO, Diana Bart nu a informat pe nimeni de la Prima TV despre intențiile ei, până la această oră. Sursele noastre spun că “Cei de la Prima TV nu știu nimic. Nu a anunțat pe nimeni”. Rămâne de văzut dacă prezentatoarea va confirma mutarea și dacă Prima TV va fi luată prin surprindere de o eventuală plecare a uneia dintre cele mai vechi figuri ale postului.

Diana Bart, în vârstă de 44 de ani, este una dintre cele mai longevive prezentatoare de la Prima TV, unde activează de peste un deceniu. A intrat în televiziune în 2006, iar la Prima TV s-a consacrat ca imagine a emisiunilor mondene, de la „Focus Monden” la „Flash Monden”.

