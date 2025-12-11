Acasă » Exclusiv » Iubitul cu 50 de ani mai tânăr adusese un câine periculos care o ținea prizonieră în casă! Mărturiile groazei despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu: ”Stătea speriată în ușă!”

Iubitul cu 50 de ani mai tânăr adusese un câine periculos care o ținea prizonieră în casă! Mărturiile groazei despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu: "Stătea speriată în ușă!"

De: Keva Iosif 11/12/2025 | 10:56
Iubitul cu 50 de ani mai tânăr adusese un câine periculos care o ținea prizonieră în casă! Mărturiile groazei despre ultimele luni din viața Rodicăi Stănoiu: ”Stătea speriată în ușă!”
Un apropiat al Rodicăi Stănoiu a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit detalii cutremurătoare despre ultimele luni din viața fostului ministru. Pentru că nimeni nu mai reușea să ia legătura cu ea, deși colegii o sunau insistent, unul dintre ei a decis să meargă personal la locuința acesteia. Ce a descoperit acolo l-a lăsat fără cuvinte — o situație de-a dreptul revoltătoare.

Dezvăluiri tulburătoare continuă să iasă la suprafață după moartea Rodicăi Stănoiu (86 de ani) care îl aduc din nou în prim plan pe bărbatul de 33 de ani care i-a devenit iubit în circumstanțe extrem de dubioase, după cum ne-au relatat până acum apropiații fostului ministru.

Acesta ar fi profitat de Rodica Stănoiu până la extrem, controlând nu doar convorbirile și gesturile ei, ci și averea sa. Ea nu și-a asumat niciodată public relația, iar mulți dintre apropiați sunt convinși că a fost o adevărată victimă.

Rodica Stănoiu a fost
Rodica Stănoiu a fost „filată” de Puișor

„Ăsta e un mafiot. I-a luat tot. E un mafiot. A luat toate mașinile, casele. Nu mai avea nimeni acces acolo, nici la telefon nu mai răspundea pentru că telefonul era tot la ei. Îi era frică de ei”, a spus o apropiată a ei despre iubitul tinerel, pentru un post TV.

”Devenise prizonieră în propria casă”

Aceste declarații sunt întărite acum și de un alt prieten al Rodicăi Stănoiu, care a vizitat-o înainte de muri. A rămas șocat de ce a văzut în casa ei, dar mai ales de planul diabolic pe care l-a pus în aplicare iubitul ei cu 50 de ani mai tânăr.

Contactat telefonic, magistratul Emilian Stănișor a povestit un episod halucinant: „Ce stiu eu este că în data de 10 mai, când era ziua doamnei Stănoiu, am sunat-o ca să îi duc un buchet de flori. Mi-a răspuns și am fost la dânsa, însă o vreme nu am putut intra. Dânsa statea speriată în ușa întredeschisă pentru că pe acolo era un căine foarte periculos si mi s-a părut că devenise prizonieră în propria casă. Apoi a plecat câinele și mi- a zis repede sa vorbim…4-5 minute. Nu era într- o formă bună, slăbise dar era cu spiritul viu. E greu de imaginat că la o femeie de o inteligență ieșită din comun, ca dumneai, să se producă o alterare a psihicului într-o perioadă așa scurtă, de câteva luni. Apoi, când a fost dusă la spital, nu am avut cum să ajut pentru că am avut și eu probleme medicale. Îmi pare sincer foarte rău„, a declarat magistratul pentru CANCAN.RO.

