Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese sunt terifiante

De: Keva Iosif 11/12/2025 | 09:42
BREAKING | A murit Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției

Moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu ridică semne de întrebare tot mai mari. La doar o săptămână după dispariția sa, ies la iveală informații șocante: ar fi fost adusă la spital cu răni pe corp, vânătăi și înfometată! 

O nouă zi, o nouă dezvăluire incendiară despre cuplul care a tulburat opinia publică: Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, și misteriosul ei iubit cu jumătate de secol mai tânăr. Relația lor, ținută departe de ochii lumii cât timp trăia, a explodat în atenția publică abia după dispariția fostei demnitare. Diferența de vârstă și comportamentul suspect al tânărului au declanșat un val de reacții fără precedent.

Pe de o parte, oamenii se întreabă: cine este bărbatul care a apărut din senin în viața Rodicăi Stănoiu? Pe de alta, apropiații ei fac acuzații dintre cele mai dure — unele prietene ale regretatei îl numeau fără ocolișuri „mafiot”.

”Nu știm de unde a apărut acest individ”

Magistratul Emilian Stănișor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului ministru, a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit cum, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu s-a schimbat radical.

Partenerul Rodică Stănoiu ar fi jurist de meserie
Partenerul Rodică Stănoiu ar fi jurist de meserie

Atât de mult încât nici măcar colegii ei de breaslă nu o mai recunoșteau. Totul de când a apărut în viața ei acest tânăr misterios care i-a devenit subit și..iubit.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, ne-a declarat magistratul.

Emilian Stănișor a fost și cel care a făcut un apel printre colegii de breaslă s-o sprijine cu un gând bun după ce fostul ministru a ajuns la Spitalul Obregia plină de lovituri și înfometată.

