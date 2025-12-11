Rodica Stănoiu ar fi fost sechestrată de iubitul tinerel! Ultimele clipe din viața fostei ministrese sunt terifiante

Moartea fostului ministru al Justiției Rodica Stănoiu ridică semne de întrebare tot mai mari. La doar o săptămână după dispariția sa, ies la iveală informații șocante: ar fi fost adusă la spital cu răni pe corp, vânătăi și înfometată!

O nouă zi, o nouă dezvăluire incendiară despre cuplul care a tulburat opinia publică: Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, și misteriosul ei iubit cu jumătate de secol mai tânăr. Relația lor, ținută departe de ochii lumii cât timp trăia, a explodat în atenția publică abia după dispariția fostei demnitare. Diferența de vârstă și comportamentul suspect al tânărului au declanșat un val de reacții fără precedent.

Pe de o parte, oamenii se întreabă: cine este bărbatul care a apărut din senin în viața Rodicăi Stănoiu? Pe de alta, apropiații ei fac acuzații dintre cele mai dure — unele prietene ale regretatei îl numeau fără ocolișuri „mafiot”.

”Nu știm de unde a apărut acest individ”

Magistratul Emilian Stănișor, unul dintre cei mai apropiați oameni ai fostului ministru, a rupt tăcerea pentru CANCAN.RO și a povestit cum, în ultimele luni de viață, Rodica Stănoiu s-a schimbat radical.

Atât de mult încât nici măcar colegii ei de breaslă nu o mai recunoșteau. Totul de când a apărut în viața ei acest tânăr misterios care i-a devenit subit și..iubit.

”Nu a auzit nimeni de el, nu știm de unde a apărut acest individ. Nimeni nu știe cine este. Ea a stat izolată în ultima perioadă nici doctoranzii ei nu au mai dat de ea. A fost tot timpul rațională, dar nu știm ce s-a întâmplat recent, dacă a apărut o fragilitate emoțională. Eu nu am cunoștințe că relația dintre ei dura de mult timp, apreciez că de câteva luni, maxim un an”, ne-a declarat magistratul.

Emilian Stănișor a fost și cel care a făcut un apel printre colegii de breaslă s-o sprijine cu un gând bun după ce fostul ministru a ajuns la Spitalul Obregia plină de lovituri și înfometată.

