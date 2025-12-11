Acasă » Știri » Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme

Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme

De: David Ioan 11/12/2025 | 11:24
Vești de ultimă oră despre Justin Timberlake, după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme
Cum se simte Justin Timberlake după diagnosticul de boala Lyme. Sursă: Profimedia
Justin Timberlake a dezvăluit în urmă cu câteva luni că a fost diagnosticat cu boala Lyme, o afecțiune care a afectat în ultimii ani mai multe vedete internaționale.

Artistul și-a concentrat atenția asupra sănătății și, în cadrul unui concert din turneul mondial „Forget Tomorrow”, și-a luat rămas bun de la fani, explicând că traversează o perioadă dificilă.

Starea de sănătate a lui Justin Timberlake după diagnostic

În vara acestui an, cântărețul a anunțat public că se confruntă cu boala Lyme, o problemă medicală cu care s-au luptat și alte personalități din industria muzicală și cinematografică. În timpul unui concert, Timberlake a transmis că nu își dorește ca fanii să îl compătimească, ci mai degrabă să înțeleagă prin ce trece. De la momentul anunțului, artistul și-a dedicat timpul recuperării și îngrijirii personale.

Justin Timberlake suferă de boala Lyme. sursa FOTO: Hepta

Surse apropiate au precizat că Timberlake își pune sănătatea pe primul loc și că, în prezent, se simte bine. După un turneu solicitant și după primirea diagnosticului, cântărețul a decis să rămână, cel puțin pentru o perioadă, departe de lumina reflectoarelor. Familia joacă un rol important în această etapă, iar Jessica Biel, soția sa, îi este alături.

„Justin pare să se simtă bine. Își pune sănătatea pe primul loc după turneul extenuant și diagnosticul de boală Lyme. Jess îl susține. Îl vrea sănătos”, au declarat persoane din anturajul artistului.

Reacția artistului și detalii despre boala Lyme

Timberlake a mărturisit că vestea primită în vară a fost un șoc. Boala Lyme este transmisă prin mușcătura căpușelor infectate și, în fazele incipiente, poate semăna cu o gripă, provocând febră, oboseală și dureri musculare. În timp, afecțiunea poate genera probleme articulare și neurologice serioase.

Artistul a explicat pe rețelele sociale impactul pe care l-a avut diagnosticul asupra sa:

„Dacă ați trecut prin această boală sau cunoașteți pe cineva care a trecut, știți deja: a trăi cu ea poate fi nemilos de epuizant, atât fizic, cât și mental. Când am primit diagnosticul, am fost, desigur, șocat. Dar, măcar am înțeles de ce mă aflam pe scenă cu dureri nervoase intense sau de ce simțeam o oboseală extremă ori stări de rău”, a scris Timberlake pe Instagram.

×