Adda, ”condamnată” pe viață, după ce a făcut ultimul test! ”Mi-a ieșit pozitiv!”

Vește șoc primită, recent, de Adda. Deși artista a terminat tratamentul pentru boala Lyme încă de anul trecut și se simte foarte bine, ultimele analize, efectuate recent, au ieșit tot pozitive. Ea a mărturisit în exclusivitate pentru CANCAN.RO că încearcă să nu se mai gândească la acest lucru și că noua sa pasiune, grădinăritul, o încarcă pozitiv.

Adda și-a terminat încă de anul trecut tratamentul pentru boala Lyme, descoperită după vizite dese la mai mulți medici, care nu reușeau să-i dea un diagnostic clar. Au urmat apoi 18 luni cu injecții și alte medicamente. În prezent, artista se simte foarte bine, dar ultimele analize efectuate nu au ieșit așa cum și-ar fi dorit.

„Analiza a ieșit tot pozitivă. E posibil ca anticorpii să mai rămână, câteva luni după. Am încercat să nu mă mai gândesc la asta. Trebuie să am însă grijă să țin toată viața boala sub control. În prezent, mă simt însă foarte bine”, a mărturisit aceasta în exclusivitate pentru CANCAN.RO.

Noua pasiune care o încarcă pozitiv

Altfel, Adda și-a descoperit, recent, o nouă pasiune, care o va ajuta să umănânce sănătos.

„Când nu avem concert, avem meciuri la fotbal, cu băiatul. Mă mai întreabă lumea dacă mă relaxez. Da de unde timp pentru așa ceva! Am început însă să grădinăresc. Mi-am pus de toate, roșii, castraveți. Și rozmarin, mentă, busuioc…Am mâncat primul pătrunjel și leuștean din grădina mea. Mi-am dat seama că-mi place foarte mult să fac asta. Mă încarcă pozitiv! Când stai acolo cu mâna în pământ, uiți de toate”, a completat artista.

La ce obiceiuri a renunțat

Aceasta a adăugat că-și face timp pentru noua sa pasiune, renunțând la anumite lucruri pe care le făcea în trecut:

„Îmi fac timp, pentru că am început să renunț la unele lucruri. Acum fac ceea ce e necesar. Până la urmă trăim în realitate. Vreau să trăiesc frumos și sănătos și am învățat să spun nu anumitor lucruri. Nu mai ies atât de des. O fac doar dacă e un eveniment mai special. Prefer să stau în liniște.

Abia aștept să mănânc roșiile din grădină. Mi-am pus și zmeură, măslini. Azi am luat și un corcoduș. O să facem aici grădină botanică. Mai bine să lucrez cu mâinile și să nu mă gândesc la nimic. De aceea trăiau atât de mult bunicii noștri.Pentru că măncau foarte sănătos. Păi am fost într-un super-market și aveau mărar din Iran. De aia mi-am făcut și grădina mea. Dacă reușesc să fac și zacuscă, la iarnă, ar fi perfect”.

„Mi s-au schimbat gusturile”

În ceea ce privește vacanța de vară, întreaga familie va pleca în Germania, la Campionatul European de fotbal.

„O să plecăm acum în Germania, la Euro. N-ai cum să nu mergi, mai ales la meciurile noastre. Vrem să-l ducem pe Alex (n.r. fiul artistei) și la Lagoland…E foarte amuzant. El e mâncăcios, iar aseară m-a întrebat ce o să mănânce în Germania.

La mine cred că va fi însă problema. Eu nu mai mănânc orice. Nu mai mănânc mâncare comandată în oraș, prefer să gătesc eu. Iar fast-food-uri nici atât. Și mâncând sănătos, mi s-au schimbat gusturile”, ne-a mai spus aceasta.

