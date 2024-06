Cât de mult s-a schimbat Ema Oprișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii. A slăbit 27 de kilograme

Ema Oprișan, cunoscută din sezonul 7 al emisiunii „Insula Iubirii”, a suferit transformări remarcabile din punct de vedere fizic în ultimele luni, după ce a născut a doua oară. Cum arată acum fosta concurentă, după un an de la difuzarea emisiunii!

Ema Oprișan și Răzvan Kovacs au deveni unul dintre cele mai controversate cupluri, în urma apariției lor în sezonul 7 al „Insula Iubirii”. După show, au construit o familie minunată și au acum doi copii, Luna și Noah. În septembrie anul trecut, Ema a adus pe lume fetița lor, Luna. Ulterior, fosta concurentă a obținut o transformare fizică remarcabilă, pierzând în greutate foarte mult după a doua sarcină.

Ema Oprișan și-a dedicat zece luni pentru a-și recăpăta silueta după nașterea celui de-al doilea copil. Nevoia de a pierde greutate a fost evidențiată de faptul că a reușit să slăbească 27 de kilograme, revenind la forma sa anterioară de 58 de kilograme, după ce ajunsese la 85 de kilograme în timpul sarcinii. Pe lângă transformarea fizică, Ema a optat și pentru o intervenție la nivelul feței, decizându-se pentru o mărire a buzelor.

„Am venit să îmi fac buzițele și sper să le am așa cum le am cu filtru după ce termin intervenția și să nu mi se mai vadă cutele astea. Și am emoții de mor. Și crediți-mă că după nu o să mai folosesc filtru pentru buze pentru că nu o să aibă ce să mai îmi fugă pentru că o să am buzițe”, a transmis Ema acum câteva luni, în secțiunea de Insta Stories.