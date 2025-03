Cât costă o șaorma cu caracatiță în locația lui Pescobar din Londra. Suma ireală pe care a încasat-o în doar două zile de la deschidere

Pescobar radiază de bucurie! Cunoscutul antreprenor român a dat lovitura și în Londra! Oamenii au stat și au așteptat la cozi ca să guste preparatele de la noul lui restaurant. Imaginile vorbesc de la sine!

Explozie de succes pentru Pescobar în inima Londrei! Sâmbătă, 1 martie 2025, celebrul antreprenor român, Paul Nicolau, a deschis „Octopus Kebab” în faimosul Camden Market, iar ce a urmat a fost de-a dreptul nebunie! Luni, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, a făcut dezvăluiri incredibile despre începutul afacerii sale.

„Nu mă mai umflați cu pompa așa, că doar un milion de pounds am făcut weekendul ăsta, nu am făcut trei. Lăsați-o ușor (…) În două zile am făcut 1,1 milioane de pounds, încasări. Uite și acum, intru înăuntru, e ora 12.00, da. Uite, oameni aici, la mese”, a spus Pescobar.