Acasă » Știri » Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani

Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani

De: Simona Tudorache 11/01/2026 | 09:20
Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani

Camelia Pătrășcanu susține că cei născuți în zodia Capricornului traversează una dintre cele mai bune perioade în prima jumătate din an. Au familia la care au visat sau își găsesc jumătatea, deci acum totul devine realitate. Capricornii nu stau rău nici cu finanțele, dar nici cu sănătatea.

Cea mai norocoasă zodie în 2026

Capricornii au șansa să își schimbe destinul, viața în general. Dacă voiau să facă o schimbare în carieră, acum o pot bifa. Nu mai au răbdare să aștepte, se implică, iau decizii. Povestea lor arată atfel acum. Și așa poate fi și în următorii 20 de ani.

„Un an care poate fi pentru mulți dintre voi minunat, sub aspect partenerial, mai ales în prima jumătate a anului, dar și sub aspect financiar, pentru că Pluto s-a instalat în zona banilor și va rămâne aici 20 de ani aproape. Și schimbă modul în care câștigați banii, felul în care vă simțiți în timp ce munciți pentru banii voștri, schimbă felul în care vă raportați la puterile voastre fizice, dar și creatoare pentru a obține bani, felul în care îi cheltuiți. Poate aduce schimbări majore pentru unii dintre voi, alături și de Uranus intrat în zona muncii, în 25 aprilie, în legătură cu tipul de muncă, contextul profesional, independența profesională, creativitatea în profesie. Sunt multe planete care vă dinamizează harta, și pentru mulți dintre voi poate însemna și schimbare de destin, traseu de viață”, spune Camelia Pătrășcanu.

Capricornii pot să își întâlnească marea dragoste

Aspecte favorabile se anunță și în planul legăturilor amoroase, care pur și simplu înfloresc. Jupiter îi face pe Capicorni să fie mai atenți la cei de lângă ei sau să dea o altă șansă iubirii. Dragostea plutește în aer și pentru ei e la un pas distanță.

„Jupiter în zona relațiilor, încă din vara lui 2025 este acolo, și poate aduce o înflorire a relațiilor personale. Cei care se iubesc pot să hotărască să rămână împreună, făcându-și jurăminți pentru toată viața. Cei care sunt deja împreună, pentru că Jupiter înflorește relația, pot deveni părinți sau pot avea tot felul de realizări în cuplu. Acolo, însă, unde lucrurile scârțăie, Jupiter vine cu lumină, convorbiri diverse și negocieri, clarificări și chiar poate o separare sănătoasă. În tot cazul, foarte multe cupluri în care sunt implicați Capricornii au de luminat, de clarificat multe aspecte în relația lor. Acolo unde merge sunt realizări, acolo unde nu merge se clarifică lucrurile și se continuă cu noi reguli, care sunt de ambele părți acceptate sau există o separare corectă, și iarăși este bine și așa. Cei singuri își pot găsi jumătatea conjugală, dacă nu s-a întâmplat în a doua jumătate a lui 2025, pentru că Jupiter înflorește relațiile personale și dă multor Capricorni mai mult chef de a participa la reuniuni de familie sau reuniuni cu apropiații și de a fi integrați, de a face parte dintr-o comunitate foarte apropiată. Unii se întorc abia acum, înțelegând abia acum valoarea familiei, și pot deveni membrii mult mai implicați, mai vizibili,mai dornici să ajute, să fie luați în considerare de ceilalți. Acest Jupiter garantează o oarecare protecție, mai ales pentru cupluri, dar, în general, pentru ceea ce creează cuplurile, mediul lor, dar și relațiile cu ceilalți”, adaugă cunoscuta astroloagă.

Capricornii nu au lipsuri financiare

Banii nu le lipsesc Capricornilor. Se simte prosperitatea, așa că e vremea pentru ceva planuri. Se discută despre case, despre mașini, despre lucruri temeinice.

În a doua jumătate a anului, Jupiter se instalează în Leu și face aspecte minunate cu Neptun și cu Saturn, și se discută iar despre patrimoniu, așa cum s-a discutat despre relația de cuplu, acum se discută despre averea cuplului. Unde lucrurile nu merg, unde lucrurile scârție, faza doi e să se discute și despre drepturi patrimoniale. Acolo, însă, unde lucrurile merg, Jupiter în Leu poate aduce prosperitate și planuri pline de avânt, de elan, în care Capricornii se implică, alături de partenerul lor, și iau inițiate privind casa, confortul, bunăstarea materială. Și pot progresa foarte repede. Au mână bună, văd bine lucrurile, fac lucruri temeinice, pun temelie pentru ceva ce poate să vină după ei”, mai spune Pătrășcanu.

CITEȘTE ȘI: Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

CITEȘTE ȘI: Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
Știri
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat:…
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
Știri
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții…
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din...
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile...
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale la Spitalul Județean Constanța
Adevarul
Mărturiile părinților ai căror copii au ajuns în moarte cerebrală după intervenții chirurgicale...
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024
Digi24
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și...
Parteneri
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum arată acum, la 10 ani de când a renunțat la tv
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
O mai țineți minte pe Adela Lupșe, cunoscută pentru replica „Vreau să sune telefonul”? Cum...
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Prosport.ro
Cristina ICH, apariție hot în costum de baie, în St. Barts
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar...
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A fost un simbol al industriei alimentare românești
Click.ro
Cum a fost distrusă una dintre cele mai mari fabrici de lactate din România. A...
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din două în două zile
Digi 24
O capitală europeană ia în considerare sistemul „comunist” par-impar. Mașinile ar putea circula doar din...
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale să fugă în Rusia înainte de capturarea sa
Digi24
Washington Post: Vaticanul a negociat cu SUA pentru a-i oferi lui Nicolas Maduro o cale...
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
Promotor.ro
Impozitul auto rămâne neschimbat în 2026. Guvernul ignoră anomaliile semnalate de șoferi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de...
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
go4it.ro
Arma sovietică TM-62, veche de peste 60 de ani, reinventată cu ajutorul dronelor
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
Go4Games
Surpriză pregatită de Nintendo pentru fanii Switch 2
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Gandul.ro
L-au salvat lupii. Povestea incredibilă a unui bărbat găsit viu după 4 zile în zăpadă
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: ...
Tragedie într-un autobuz din Sibiu. Un bărbat de 43 de ani a murit subit, iar călătorii l-au ignorat: „Niciodată nu am văzut atâta indiferență”
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții ...
În ce țară s-a născut Cristian Boureanu de la Survivor 2026, de fapt. Ce meserie au practicat părinții lui
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
BANCUL ZILEI | Care e rolul hârtiei igienice cu 3 straturi, de fapt
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului ...
Mâncarea preferată a românilor este, de fapt, „cea mai mare otravă”, potrivit medicului Virgiliu Stroescu
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent ...
Prima eliminare de la Survivor 2026! Am aflat ce echipă a câștigat jocul de imunitate și ce concurent a plecat acasă
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei ...
Mikaela Albu are iubit! Cine este tânărul cu care fiica Iuliei și a lui Mihai Albu vorbește la cei 17 ani ai săi
Vezi toate știrile
×