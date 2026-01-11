Camelia Pătrășcanu nominalizează cea mai norocoasă zodie în 2026: Dragoste și bogăție pentru următorii 20 de ani

Camelia Pătrășcanu susține că cei născuți în zodia Capricornului traversează una dintre cele mai bune perioade în prima jumătate din an. Au familia la care au visat sau își găsesc jumătatea, deci acum totul devine realitate. Capricornii nu stau rău nici cu finanțele, dar nici cu sănătatea.

Cea mai norocoasă zodie în 2026

Capricornii au șansa să își schimbe destinul, viața în general. Dacă voiau să facă o schimbare în carieră, acum o pot bifa. Nu mai au răbdare să aștepte, se implică, iau decizii. Povestea lor arată atfel acum. Și așa poate fi și în următorii 20 de ani.

„Un an care poate fi pentru mulți dintre voi minunat, sub aspect partenerial, mai ales în prima jumătate a anului, dar și sub aspect financiar, pentru că Pluto s-a instalat în zona banilor și va rămâne aici 20 de ani aproape. Și schimbă modul în care câștigați banii, felul în care vă simțiți în timp ce munciți pentru banii voștri, schimbă felul în care vă raportați la puterile voastre fizice, dar și creatoare pentru a obține bani, felul în care îi cheltuiți. Poate aduce schimbări majore pentru unii dintre voi, alături și de Uranus intrat în zona muncii, în 25 aprilie, în legătură cu tipul de muncă, contextul profesional, independența profesională, creativitatea în profesie. Sunt multe planete care vă dinamizează harta, și pentru mulți dintre voi poate însemna și schimbare de destin, traseu de viață”, spune Camelia Pătrășcanu.

Capricornii pot să își întâlnească marea dragoste

Aspecte favorabile se anunță și în planul legăturilor amoroase, care pur și simplu înfloresc. Jupiter îi face pe Capicorni să fie mai atenți la cei de lângă ei sau să dea o altă șansă iubirii. Dragostea plutește în aer și pentru ei e la un pas distanță.

„Jupiter în zona relațiilor, încă din vara lui 2025 este acolo, și poate aduce o înflorire a relațiilor personale. Cei care se iubesc pot să hotărască să rămână împreună, făcându-și jurăminți pentru toată viața. Cei care sunt deja împreună, pentru că Jupiter înflorește relația, pot deveni părinți sau pot avea tot felul de realizări în cuplu. Acolo, însă, unde lucrurile scârțăie, Jupiter vine cu lumină, convorbiri diverse și negocieri, clarificări și chiar poate o separare sănătoasă. În tot cazul, foarte multe cupluri în care sunt implicați Capricornii au de luminat, de clarificat multe aspecte în relația lor. Acolo unde merge sunt realizări, acolo unde nu merge se clarifică lucrurile și se continuă cu noi reguli, care sunt de ambele părți acceptate sau există o separare corectă, și iarăși este bine și așa. Cei singuri își pot găsi jumătatea conjugală, dacă nu s-a întâmplat în a doua jumătate a lui 2025, pentru că Jupiter înflorește relațiile personale și dă multor Capricorni mai mult chef de a participa la reuniuni de familie sau reuniuni cu apropiații și de a fi integrați, de a face parte dintr-o comunitate foarte apropiată. Unii se întorc abia acum, înțelegând abia acum valoarea familiei, și pot deveni membrii mult mai implicați, mai vizibili,mai dornici să ajute, să fie luați în considerare de ceilalți. Acest Jupiter garantează o oarecare protecție, mai ales pentru cupluri, dar, în general, pentru ceea ce creează cuplurile, mediul lor, dar și relațiile cu ceilalți”, adaugă cunoscuta astroloagă.

Capricornii nu au lipsuri financiare

Banii nu le lipsesc Capricornilor. Se simte prosperitatea, așa că e vremea pentru ceva planuri. Se discută despre case, despre mașini, despre lucruri temeinice.

„În a doua jumătate a anului, Jupiter se instalează în Leu și face aspecte minunate cu Neptun și cu Saturn, și se discută iar despre patrimoniu, așa cum s-a discutat despre relația de cuplu, acum se discută despre averea cuplului. Unde lucrurile nu merg, unde lucrurile scârție, faza doi e să se discute și despre drepturi patrimoniale. Acolo, însă, unde lucrurile merg, Jupiter în Leu poate aduce prosperitate și planuri pline de avânt, de elan, în care Capricornii se implică, alături de partenerul lor, și iau inițiate privind casa, confortul, bunăstarea materială. Și pot progresa foarte repede. Au mână bună, văd bine lucrurile, fac lucruri temeinice, pun temelie pentru ceva ce poate să vină după ei”, mai spune Pătrășcanu.

