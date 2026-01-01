Acasă » Exclusiv » Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

De: Delina Filip 01/01/2026 | 15:38
Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

Odată cu intrarea în Noul An, astologul Sanda Ionescu ne oferă o perspectivă amplă asupra influențelor astrale și ale celor mai importante perioade ale începutului de an. Este foarte important cum începem anul, iar ianurarie din 2026 vine cu o energie de introspecție, stabilitate și regenerare și ne îndeamnă la calm și contruirea unor fundații serioase pentru viitor. Celebrul astrolog a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO o perspectivă a începutului de an și ne-a dezvăluit în ce direcții să mergem pentru a ne ușura viața. 

Astrologul Sanda Ionescu ne oferă o perspectivă mai amplă și complexă a celor mai importante perioade ale începutului de an. Luna ianuarie, conform previziunilor sale, este o lună de introspecție, de stabilitate și regenerare. Iată ce trebuie să cunoaștem.

Ce ne rezervă începutul anului 2026: „E obligatoriu să luăm decizii clare”

Astrologul Sanda Ionescu atrage atenția asupra faptului că începutul lui 2026 vine cu lecții importante, mai ales în privința responsabilității și a luării deciziilor, în special pe plan financiar și personal.

„Predominanta lunii ianuarie este Pământ- Apa, modul Cardinal, energia este Yin. Ora Planetară este Saturn, care este în Pesti, la dispoziția lui Jupiter care este în Rac. Ascendentul este în Fecioară. Aici vedem sacrificiul poporului. Este o lună a introspecției, a stabilității si a regenerării. Este ceva mai liniștită si se vede clar ca ne dorim sa petrecem mai mult cu familia. Ne îndeamnă să fim mai reflexivi, mai calmi si chiar mai maturi ținând cont de predominanta semnului zodiacal al Capricornului.Modul cardinal insa ne activează către deschidere, schimbare si punerea in practica a unor proiecte noi. E imperios sa luam decizii clare in ceea ce reprezintă resursele, mai ales cele financiare”, a spus astrologul.

În plus, energia începutului de an ne amplifică emoțiile și intuiția.

 „Ne dorim mai multa stabilitate, ținând cont de faptul ca suntem pe nisipuri mișcătoare.
Energia Pământului, ne ajută să fim ancorați în realitate si sa ne mobilizăm pe construirea unor fundații solide pentru viitor, in asociere cu apa ne cere adaptarea la noile vremuri pe care le trăim. Sunt amplificate emoțiile, intuiția si sunt focusati doar pe relațiile profunde- familie, prieteni autentici”, a dezvăluit pentru CANCAN.RO Sanda Ionescu.

Astrolog Sanda Ionescu ne spune care sunt cele mai importante perioade ale anului 2026
Astrolog Sanda Ionescu ne spune care sunt cele mai importante perioade ale anului 2026

Sanda Ionescu a dezvăluit că anul 2026 poate avea un impact major asupra tuturor aspectelor vieții noastre, energia este pozitivă și benefică pentru noi, dar asta doar dacă ne preocupăm în acest sens. Practc, Saturn și Jupiter, planetele domninante, îți dau, dar nu îți bagă și în traistă.

„Ora Planetară a lunii este Saturn. E un an in care vom fi răsplătiți în funcție de acțiunile noastre. Dispozitorul Orei Planetare este a Jupiter, care este in Rac. Ne ajută să înțelegem ca e necesar sa fim mai uniți, mai empatici, mai protectori. Să ajutăm fără să avem așteptări”, a dezvăluit ea.

Neptun oferă schimbări până în 2039

Finalul lunii ianuarie marchează începutul unei schimbări majore, ne spune astrologul, cu impact pe termen lung, care va influența profund direcția colectivă a omenirii.

„Din 27 ianuarie, Neptun se instalează de-a binelea în Berbec pentru următorii ani, până în 2039. Neptun in Berbec este arhetipul amazoanei. Este energia feminină colectivă, elevată. Până în 2027 este punctul central al acestei perioade globale, fiind Apexul planetelor Divine- Uranus si Pluto. Acest aspect ne spune ca energia feminină poate alchimiza energiile tensionate ale planetei. Femeile pot alchimiza, pot aduce schimbarea benefică după care toți tânjim acum. Astrele Divine Uranus, Neptun si Pluto sustin planeta, sutin omenirea. Ele lucreaza impreuna pentru a scoate la Lumină toate mizeriile, minciunile si manipulările globale”, a spus astrologul pentru CANCAN.RO.

Astrologul subliniază că această mutare planetară deschide o etapă complet nouă, cu transformări profunde, atât la nivel individual, cât și colectiv.

„Vedeta lunii este Neptun. In Berbec aduce ambiția si dorința de a ne atinge idealul de viață. Aduce un nou nivel omenirii, un alt tip de trai. Se trece spre o nouă etapă evolutiva. În următorii ani o să vedem noi cercetări în domeniul științei neuronale, dar si în științele umaniste. Poate aduce anarhie, violențe si distrugerea vechiului, susținând noua spira evolutiva, deoarece si-a început un nou ciclu zodiacal”, spune astrologul Sanda Ionescu.

Ce a adus în istorie:

– abolirea sclaviei- Războiul Civil din America- 1861-1865
– ⁠unificarea Italiei- primul rege Victor Emanuel al II lea. Roma devine capitala 1870
– ⁠apariția monarhică austro-ungară 1867
– ⁠marea criză economică din 1873
– ⁠abdicarea forțată a lui Cuza si venirea lui Carol I
– ⁠constituția României din 1866
– ⁠dezvoltarea primelor linii feroviare 1872-1874
– ⁠se extinde armata romana

Descoperiri

– anestezia 1866
– tabelul lui Mendeleev 1869
– primul metrou din lume-Londra 1863
– ⁠mașina de scris- 1867
– ⁠apariția formelor de telefonie -Bell 1873

Anul începe deja cu o schimbare mare, ținând cont de faptul ca Neptun care ne-a dus în iluzii ultimii 14 ani, iar de acum ne va pune la muncă si ne va ajuta să fim ceva mai conștienți. Cu siguranță vom mai echilibrați din toate punctele de vedere, însă e nevoie să ne si dorim echilibru dintre spirit si materie.

CITEȘTE ȘI: Astroloaga Sanda Ionescu dă verdictul crunt! 2026 va fi mult mai greu pentru România: „Puneți niște bani deoparte”

VEZI ȘI: Ce impact va avea URANUS în GEMENI în următorii 7 ani. Astrologul Sanda Ionescu, despre pericolul care pândește România la ALTCEVA CU ADRIAN ARTENE: “Aici este bătălia reală”

Tags:

Recomandarea video

Iți recomandăm
TOP 50 sexy-vedete care au încheiat 2025 în mare stil. Ramona Gabor, Roxana Ionescu și Daniela Crudu, pahare fără număr, restul e CANCAN
Exclusiv
TOP 50 sexy-vedete care au încheiat 2025 în mare stil. Ramona Gabor, Roxana Ionescu și Daniela Crudu, pahare…
Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit în teroare, iar autoritățile au luat primele măsuri
Exclusiv
Ce au descoperit anchetatorii despre femeia din Sibiu care și-a ucis mama pentru avere. Copiii ei au trăit…
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce este bine să bei vin pe 1 ianuarie
Mediafax
Sfântul Vasile, unul dintre cei mai mari sfinţi ai Bisericii Ortodoxe. De ce...
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400...
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de Revelion, pentru care turiștii au plătit bani buni
Prosport.ro
Anunțul hotelului Simonei Halep din Poiana Brașov cu câteva ore înaintea petrecerii de...
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii pentru vechime mare
Adevarul
Femeile ies mai târziu la pensie din 2026. Legea aduce și noi beneficii...
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea Crans Montana: „Mi-a reamintit de Colectiv
Digi24
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în vigoare
Mediafax
Ce se scumpește din 1 ianuarie. Lista accizelor și taxelor ce intră în...
Parteneri
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat când au văzut-o
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum a ajuns să arate acum Daniela Gyorfi din cauza intervențiilor estetice! Fanii s-au șocat...
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente de neuitat pentru „Simo”
Prosport.ro
Simona Halep a petrecut Revelionul în a doua ei casă și s-a declarat impresionată! Momente...
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Click.ro
Celebrități pe care le-am pierdut în 2025. A fost un an negru la Hollywood!
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Digi 24
Reacția furioasă a Rusiei după o măsură anunțată de ţările baltice. Moscova amenință cu represalii
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată a Europei când războiul contra Rusiei se va încheia
Digi24
Un bastion costisitor la frontiera UE. Ce se va întâmpla cu cea mai mare armată...
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
Promotor.ro
Un român va participa la Raliul Dakar 2026. În ce categorie se va înscrie acesta?
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
go4it.ro
Telefoanele din seria Galaxy S26 nu se vor scumpi? Care sunt prețurile
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Descopera.ro
Leacuri de mahmureală: Cum faci să elimini alcoolul repede?
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Go4Games
Noul joc cu James Bond, unul dintre cele mai așteptate din 2026, a fost amânat
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum, în 2026
Gandul.ro
Orașul mare din România în care o garsonieră se vinde cu doar 3.400 euro, acum,...
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Bancul de An Nou | Sergiu Mecanicul
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber ...
Cum au petrecut bucureștenii Revelionul. Oamenii au întâmpinat Anul Nou cu petreceri în aer liber sau în cluburi
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, ...
Dan Negru ”distruge” Antena 1, după audiența slabă de Revelion: ”Noi știm cum au ajuns acolo, dar tăcem”
Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia
Gică Popescu, anunțul momentului despre Ianis Hagi, de Revelion! Adio, Turcia
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Coincidența tristă, după moartea tatălui Loredanei Groza. S-a stins chiar înainte de ziua lui
Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește ...
Naomi Hedman și-a oficializat relația cu noul iubit, chiar de Revelion. Fosta lui Florin Ristei iubește din nou
Vezi toate știrile
×