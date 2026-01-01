Ce trebuie să facem în ianuarie ca să evităm greșelile majore. Sanda Ionescu avertizează: „Suntem pe nisipuri mișcătoare”

Odată cu intrarea în Noul An, astologul Sanda Ionescu ne oferă o perspectivă amplă asupra influențelor astrale și ale celor mai importante perioade ale începutului de an. Este foarte important cum începem anul, iar ianurarie din 2026 vine cu o energie de introspecție, stabilitate și regenerare și ne îndeamnă la calm și contruirea unor fundații serioase pentru viitor. Celebrul astrolog a oferit în exclusivitate pentru CANCAN.RO o perspectivă a începutului de an și ne-a dezvăluit în ce direcții să mergem pentru a ne ușura viața.

Ce ne rezervă începutul anului 2026: „E obligatoriu să luăm decizii clare”

Astrologul Sanda Ionescu atrage atenția asupra faptului că începutul lui 2026 vine cu lecții importante, mai ales în privința responsabilității și a luării deciziilor, în special pe plan financiar și personal.

„Predominanta lunii ianuarie este Pământ- Apa, modul Cardinal, energia este Yin. Ora Planetară este Saturn, care este în Pesti, la dispoziția lui Jupiter care este în Rac. Ascendentul este în Fecioară. Aici vedem sacrificiul poporului. Este o lună a introspecției, a stabilității si a regenerării. Este ceva mai liniștită si se vede clar ca ne dorim sa petrecem mai mult cu familia. Ne îndeamnă să fim mai reflexivi, mai calmi si chiar mai maturi ținând cont de predominanta semnului zodiacal al Capricornului.Modul cardinal insa ne activează către deschidere, schimbare si punerea in practica a unor proiecte noi. E imperios sa luam decizii clare in ceea ce reprezintă resursele, mai ales cele financiare”, a spus astrologul.

În plus, energia începutului de an ne amplifică emoțiile și intuiția.

„Ne dorim mai multa stabilitate, ținând cont de faptul ca suntem pe nisipuri mișcătoare.

Energia Pământului, ne ajută să fim ancorați în realitate si sa ne mobilizăm pe construirea unor fundații solide pentru viitor, in asociere cu apa ne cere adaptarea la noile vremuri pe care le trăim. Sunt amplificate emoțiile, intuiția si sunt focusati doar pe relațiile profunde- familie, prieteni autentici”, a dezvăluit pentru CANCAN.RO Sanda Ionescu.

Sanda Ionescu a dezvăluit că anul 2026 poate avea un impact major asupra tuturor aspectelor vieții noastre, energia este pozitivă și benefică pentru noi, dar asta doar dacă ne preocupăm în acest sens. Practc, Saturn și Jupiter, planetele domninante, îți dau, dar nu îți bagă și în traistă.

„Ora Planetară a lunii este Saturn. E un an in care vom fi răsplătiți în funcție de acțiunile noastre. Dispozitorul Orei Planetare este a Jupiter, care este in Rac. Ne ajută să înțelegem ca e necesar sa fim mai uniți, mai empatici, mai protectori. Să ajutăm fără să avem așteptări”, a dezvăluit ea.

Neptun oferă schimbări până în 2039

Finalul lunii ianuarie marchează începutul unei schimbări majore, ne spune astrologul, cu impact pe termen lung, care va influența profund direcția colectivă a omenirii.

„Din 27 ianuarie, Neptun se instalează de-a binelea în Berbec pentru următorii ani, până în 2039. Neptun in Berbec este arhetipul amazoanei. Este energia feminină colectivă, elevată. Până în 2027 este punctul central al acestei perioade globale, fiind Apexul planetelor Divine- Uranus si Pluto. Acest aspect ne spune ca energia feminină poate alchimiza energiile tensionate ale planetei. Femeile pot alchimiza, pot aduce schimbarea benefică după care toți tânjim acum. Astrele Divine Uranus, Neptun si Pluto sustin planeta, sutin omenirea. Ele lucreaza impreuna pentru a scoate la Lumină toate mizeriile, minciunile si manipulările globale”, a spus astrologul pentru CANCAN.RO.

Astrologul subliniază că această mutare planetară deschide o etapă complet nouă, cu transformări profunde, atât la nivel individual, cât și colectiv.

„Vedeta lunii este Neptun. In Berbec aduce ambiția si dorința de a ne atinge idealul de viață. Aduce un nou nivel omenirii, un alt tip de trai. Se trece spre o nouă etapă evolutiva. În următorii ani o să vedem noi cercetări în domeniul științei neuronale, dar si în științele umaniste. Poate aduce anarhie, violențe si distrugerea vechiului, susținând noua spira evolutiva, deoarece si-a început un nou ciclu zodiacal”, spune astrologul Sanda Ionescu.

Ce a adus în istorie:

– abolirea sclaviei- Războiul Civil din America- 1861-1865

– ⁠unificarea Italiei- primul rege Victor Emanuel al II lea. Roma devine capitala 1870

– ⁠apariția monarhică austro-ungară 1867

– ⁠marea criză economică din 1873

– ⁠abdicarea forțată a lui Cuza si venirea lui Carol I

– ⁠constituția României din 1866

– ⁠dezvoltarea primelor linii feroviare 1872-1874

– ⁠se extinde armata romana

Descoperiri

– anestezia 1866

– tabelul lui Mendeleev 1869

– primul metrou din lume-Londra 1863

– ⁠mașina de scris- 1867

– ⁠apariția formelor de telefonie -Bell 1873

Anul începe deja cu o schimbare mare, ținând cont de faptul ca Neptun care ne-a dus în iluzii ultimii 14 ani, iar de acum ne va pune la muncă si ne va ajuta să fim ceva mai conștienți. Cu siguranță vom mai echilibrați din toate punctele de vedere, însă e nevoie să ne si dorim echilibru dintre spirit si materie.

